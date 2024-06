24h Spa 2024: Der komplette Zeitplan mit Trainings und Rennen

Offiziell ist es die 76. Ausgabe der 24 Stunden von Spa, aber bekannt wird sie vor allem durch ihr 100-jähriges Jubiläum. Und wie in jedem Jahr packt die SRO Motorsports Group den Zeitplan packevoll. An sechs Tagen gibt es Action, ab Donnerstag ohne Atempause.

Neben dem Hauptevent, das mit 67 GT3-Fahrzeugen lockt, treten die Europaserien von GT2 und GT4 an, dazu die McLaren Trophy Europe mit McLaren Artura Trophy und 570S GT4, und zwei historische Serien anlässlich des 100. Jubiläums der 24 Stunden von Spa.

Letztere sind eingeteilt in die Ära "Heritage" von 1966 bis 2000 und repräsentieren die Tourenwagen-Ära des Rennens. Die Endurance Racing Legends symbolisieren die GT-Ära des Rennens. In den 1990er-Jahren überschnitt sich diese mit den Tourenwagen, seit 2001 ist das Rennen fest in GT-Hand. Fans dürfen sich insbesondere auf GT1-Brummer freuen.

Am Mittwoch vor dem Rennen gibt es zudem einen Trackday mit Straßen- Fun-Cup- klassischen und GT-Fahrzeugen, die sich in 30- bis 45-minütigen Sitzungen abwechseln.

Zeitplan 24 Stunden von Spa 2024

Dienstag, 25. Juni

09:00 - 11:55 Uhr: 1. Sitzung Testfahrten GT4 European Series

13:00 - 14:45 Uhr: 2. Sitzung Testfahrten GT4 European Series

14:55 - 17:55 Uhr: Bronze-Test 24h Spa

Mittwoch, 26. Juni

09:00 - 12:00 Uhr: 1. Sitzung Curbstone-Trackday

14:00 - 16:00 Uhr: 2. Sitzung Curbstone-Trackday

Ab 16:30 Uhr: Parade und Fan-Event in Spa

Donnerstag, 27. Juni

09:00 - 10:00 Uhr: 1. Freies Training McLaren Trophy Europe

10:10 - 11:10 Uhr: 1. Freies Training GT2 European Series

11:20 - 12:50 Uhr: Freies Training 24h Spa

13:00 - 14:00 Uhr: 1. Freies Training GT4 European Series

14:10 - 15:10 Uhr: 2. Freies Training McLaren Trophy Europe

15:20 - 16:20 Uhr: 2. Freies Training GT2 European Series

16:30 - 17:30 Uhr: Pre-Qualifying 24h Spa

17:40 - 18:20 Uhr: Freies Training Heritage Touring Cup (1966-2000)

18:30 - 19:30 Uhr: 2. Freies Training GT4 European Series

19:40 - 20:20 Uhr: Freies Training Endurance Racing Legends (1993-2013)

20:35 - 21:56 Uhr: Qualifying 24h Spa in vier Abschnitten

22:25 - 23:55 Uhr: Nachttraining 24h Spa

Freitag, 28. Juni

09:30 - 09:45 Uhr: 3. Freies Training McLaren Trophy Europe

09:50 - 10:05 Uhr: 1. Qualifying McLaren Trophy Europe

10:15 - 11:05 Uhr: Qualifying GT2 European Series in zwei Abschnitten

11:15 - 12:05 Uhr: Qualifying GT4 European Series in zwei Abschnitten

12:35 - 13:15 Uhr: Qualifying Endurance Racing Legends (1993-2013)

13:25 - 14:25 Uhr: 1. Rennen McLaren Trophy Europe

14:45 - 15:35 Uhr: 1. Rennen GT2 European Series

15:45 - 16:15 Uhr: Superpole 24h Spa

16:25 - 16:55 Uhr: Qualifying Heritage Touring Cup (1966-2000)

17:05 - 17:20 Uhr: 4. Freies Training McLaren Trophy Europe

17:25 - 17:40 Uhr: 2. Qualifying McLaren Trophy Europe

18:10 - 18:50 Uhr: 1. Rennen Endurance Racing Legends (1993-2013)

20:10 - 20:40 Uhr: Warm-up 24h Spa

21:10 - 22:10 Uhr: 1. Rennen GT4 European Series

Samstag, 29. Juni

09:25 - 10:15 Uhr: 2. Rennen GT2 European Series

10:45 - 11:35 Uhr: 2. Rennen McLaren Trophy Europe

12:05 - 13:05 Uhr: 2. Rennen GT4 European Series

13:25 - 14:05 Uhr: Rennen Heritage Touring Cup (1966-2000)

14:25 - 15:05 Uhr: 2. Rennen Endurance Racing Legends (1993-2013)

16:30: Rennstart 24h Spa

Sonntag, 30. Juni

16:30 Uhr: Zielankunft 24h Spa

Anschließend: Siegerehrung und Pressekonferenz

Mit Bildmaterial von SRO.