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GTWC Endurance

24h Spa 2026: 70 Autos von zehn Herstellern kämpfen um den Sieg

70 Autos, zehn Marken und Festival-Atmosphäre: Das Langstrecken-Highlight in den Ardennen verspricht am letzten Juni-Wochenende erneut Spektakel pur

Christopher Otto
Veröffentlicht:
24h Spa 2026: 70 Autos von zehn Herstellern kämpfen um den Sieg

Start der 24h Spa 2024

Foto: SRO Motorsports Group

Die Starterliste für die CrowdStrike 24 Hours of Spa 2026 steht. Mit 70 gemeldeten Fahrzeugen wird der belgische Klassiker vom 24. bis 28. Juni einmal mehr das größte GT-Rennen der Welt sein. Zehn Hersteller kämpfen um den Gesamtsieg auf dem legendären Kurs in den Ardennen.

Allein 60 Autos kommen aus dem Endurance-Cup der GT World Challenge Europe (GTWCE). Dazu gesellen sich Teams aus der Intercontinental GT Challenge (IGTC) sowie Einzelstarter, die ausschließlich für Spa gemeldet haben. Die IGTC hat ihre Saison bereits mit den 12h Bathurst eröffnet und gastiert vor Spa noch bei den 24h Nürburgring.

Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche gehen in Spa ins Rennen um die Nachfolge des Vorjahressiegers Grasser Racing. Das Team holte den histirischen ersten Sieg der Marke Lamborghini in den Ardennen.

Jeder will gewinnen

Überhaupt ist die Leistungsdichte hoch. Die vergangenen sechs Editionen gewannen sechs verschiedene Marken, was die enorme Ausgeglichenheit im GT3-Sport unterstreicht. Wer am Sonntag, 28. Juni, um 16:30 Uhr triumphiert, ist völlig offen.

Erfahrungsgemäß schicken vor allem die deutschen Marken ihre absoluten Speerspitzen in Sachen Teams und Werksfahrer in die Ardennen. Aber auch vermeintliche Underdogs haben hier aufgrund der häufigen Wetterkapriolen und des extrem harten Rennens ihre Chancen.

Die 24 Stunden von Spa locken die Zuschauer mit einem Konzert und Feuerwerk

Die 24 Stunden von Spa locken die Zuschauer mit einem Konzert und Feuerwerk

Foto: SRO/JEP

Neben der Action auf der Strecke bietet das Event ein umfassendes Rahmenprogramm. Am Mittwoch startet traditionell die Parade durch die Innenstadt von Spa. Donnerstag und Freitag stehen Freies Training und Qualifying auf dem Programm, bevor am Samstagnachmittag um 16:30 Uhr der Startschuss zum 24-Stunden-Marathon fällt.

2025 strömten 128.000 Zuschauer nach Spa-Francorchamps. Die Veranstalter rechnen auch 2026 mit einem vollen Haus und empfehlen frühzeitige Ticketbuchung für das fünftägige Motorsport-Festival in Belgien.

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