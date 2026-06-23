24h Spa 2026: Der komplette Zeitplan mit Training, Qualifying und Rennen

Mit den 24 Stunden von Spa (24. bis 28. Juni 2026) steht der Höhepunkt der internationalen GT3-Saison auf dem Programm: Für die 78. Auflage des Klassikers in den belgischen Ardennen sind nicht weniger als 70 GT3-Fahrzeuge von zehn Herstellern gemeldet. Sie alle (hier zur Starterliste) kämpfen um den Gesamtsieg.

Bereits am Dienstag beginnt das Geschehen auf der berühmten Rennstrecke mit den ersten Test- und Trainingssitzungen. Einer der traditionellen Höhepunkte folgt am Mittwoch, wenn das gesamte Starterfeld bei der beliebten Parade von der Rennstrecke in die Innenstadt von Spa zieht und sich den Fans dabei hautnah präsentiert.

Ab Donnerstag startet mit den ersten Qualifying-Sessions die Jagd auf die besten Startplätze. Die endgültige Entscheidung über die Poleposition fällt allerdings erst am Freitag. In der Superpole (ab 15:05 Uhr) kämpfen die 20 schnellsten Teams aus dem Qualifying um den ersten Startplatz für das Rennen.

Im vergangenen Jahr hatte sich McLaren-Pilot Marvin Kirchhöfer zwar die Poleposition gesichert, der Sieg ging am Ende allerdings an den Grasser-Lamborghini von Mirko Bortolotti, Jordan Pepper und Luca Engstler. Der Start zur 78. Ausgabe der CrowdStrike 24 Hours of Spa erfolgt am Samstag (27. Juni) um 16:30 Uhr.

Auch abseits des Hauptrennens wird den Zuschauern einiges geboten. Zum umfangreichen Rahmenprogramm gehören die GT4-European-Series, die Lamborghini-Super-Trofeo sowie die McLaren-Trophy-Europe. Darüber hinaus sorgen die GT3 Legends mit historischen Fahrzeugen für nostalgische Momente rund um das größte GT3-Rennen der Welt.

Der komplette Zeitplan: 24 Stunden von Spa 2026

Dienstag, 23. Juni

09:00 - 11:55 Uhr: Test 1 - GT4-European-Series

13:00 - 14:30 Uhr: Test 2 - GT4-European-Series

14:40 - 16:40 Uhr: Test - 24h Spa

16:55 - 17:55 Uhr: Bronze-Test - 24h Spa

Mittwoch, 24. Juni

ab 18:00 Uhr: Parade und Fan-Event in Spa

Donnerstag, 25. Juni

09:00 - 10:00 Uhr: 1. Freies Training - Lamborghini-Super-Trofeo

10:10 - 11:40 Uhr: 1. Freies Training - 24h Spa

11:50 - 12:50 Uhr: 1. Freies Training - McLaren-Trophy-Europe

13:00 - 14:00 Uhr: 1. Freies Training - GT4-European-Series

14:10 - 15:10 Uhr: 2. Freies Training - Lamborghini-Super-Trofeo

15:20 - 16:00 Uhr: Freies Training - GT3-Legends

16:10 - 17:10 Uhr: 2. Freies Training - 24h Spa

17:20 - 18:20 Uhr: 2. Freies Training - McLaren-Trophy-Europe

18:30 - 19:30 Uhr: Pre-Qualifying - GT4-European-Series

19:45 - 20:05 Uhr: Qualifying 1 - 24h Spa

20:05 - 20:35 Uhr: Qualifying 2 - 24h Spa

20:35 - 21:05 Uhr: Qualifying 3 - 24h Spa

21:05 - 21:35 Uhr: Qualifying 4 - 24h Spa

21:55 - 23:25 Uhr: Nachttraining - 24h Spa

Freitag, 26. Juni

09:10 - 09:25 Uhr: 3. Freies Training - McLaren-Trophy-Europe

09:30 - 09:45 Uhr: Qualifying 1 - McLaren-Trophy-Europe

09:55 - 10:15 Uhr: Qualifying - GT3-Legends

10:25 - 11:10 Uhr: Qualifying - GT4-European-Series

11:20 - 12:10 Uhr: Qualifying - Lamborghini-Super-Trofeo

12:40 - 13:30 Uhr: Rennen 1 - McLaren-Trophy-Europe

14:00 - 14:50 Uhr: Rennen 1 - GT3-Legends

15:05 - 15:55 Uhr: Superpole - 24h Spa

16:05 - 16:20 Uhr: 4. Freies Training - McLaren-Trophy-Europe

16:25 - 16:40 Uhr: Qualifying 2 - McLaren-Trophy-Europe

17:10 - 18:00 Uhr: Rennen 1 - Lamborghini-Super-Trofeo

18:10 - 19:10 Uhr: Pitwalk & Autogrammstunde - 24h Spa

19:20 - 19:50 Uhr: Warm-up - 24h Spa

21:35 - 22:35 Uhr: Rennen 1 - GT4-European-Series

22:45 - 00:00 Uhr: Pitwalk & Trackwalk bei Nacht - 24h Spa

Samstag, 27. Juni

09:20 - 10:10 Uhr: Rennen 2 - McLaren-Trophy-Europe

10:40 - 11:40 Uhr: Rennen 2 - GT4-European-Series

12:10 - 13:00 Uhr: Rennen 2 - Lamborghini-Super-Trofeo

13:30 - 14:20 Uhr: Rennen 2 - GT3-Legends

14:30 - 16:25 Uhr: Startzeremonie - 24h Spa

16:30 Uhr: Rennstart - 24h Spa

Sonntag, 28. Juni

16:30 Uhr: Zieleinlauf - 24h Spa