24h Spa 2026: Der komplette Zeitplan mit Training, Qualifying und Rennen
Der komplette Zeitplan für die 24h von Spa-Francorchamps 2026 im Überblick: Vom Freien Training über das Qualifying mit Superpole bis zum Rennstart am Samstag
Die 24h Spa sind der Höhepunkt im GT3-Rennkalender
Foto: SRO Motorsports Group
Mit den 24 Stunden von Spa (24. bis 28. Juni 2026) steht der Höhepunkt der internationalen GT3-Saison auf dem Programm: Für die 78. Auflage des Klassikers in den belgischen Ardennen sind nicht weniger als 70 GT3-Fahrzeuge von zehn Herstellern gemeldet. Sie alle (hier zur Starterliste) kämpfen um den Gesamtsieg.
Bereits am Dienstag beginnt das Geschehen auf der berühmten Rennstrecke mit den ersten Test- und Trainingssitzungen. Einer der traditionellen Höhepunkte folgt am Mittwoch, wenn das gesamte Starterfeld bei der beliebten Parade von der Rennstrecke in die Innenstadt von Spa zieht und sich den Fans dabei hautnah präsentiert.
Ab Donnerstag startet mit den ersten Qualifying-Sessions die Jagd auf die besten Startplätze. Die endgültige Entscheidung über die Poleposition fällt allerdings erst am Freitag. In der Superpole (ab 15:05 Uhr) kämpfen die 20 schnellsten Teams aus dem Qualifying um den ersten Startplatz für das Rennen.
Im vergangenen Jahr hatte sich McLaren-Pilot Marvin Kirchhöfer zwar die Poleposition gesichert, der Sieg ging am Ende allerdings an den Grasser-Lamborghini von Mirko Bortolotti, Jordan Pepper und Luca Engstler. Der Start zur 78. Ausgabe der CrowdStrike 24 Hours of Spa erfolgt am Samstag (27. Juni) um 16:30 Uhr.
Auch abseits des Hauptrennens wird den Zuschauern einiges geboten. Zum umfangreichen Rahmenprogramm gehören die GT4-European-Series, die Lamborghini-Super-Trofeo sowie die McLaren-Trophy-Europe. Darüber hinaus sorgen die GT3 Legends mit historischen Fahrzeugen für nostalgische Momente rund um das größte GT3-Rennen der Welt.
Der komplette Zeitplan: 24 Stunden von Spa 2026
Dienstag, 23. Juni
09:00 - 11:55 Uhr: Test 1 - GT4-European-Series
13:00 - 14:30 Uhr: Test 2 - GT4-European-Series
14:40 - 16:40 Uhr: Test - 24h Spa
16:55 - 17:55 Uhr: Bronze-Test - 24h Spa
Mittwoch, 24. Juni
ab 18:00 Uhr: Parade und Fan-Event in Spa
Donnerstag, 25. Juni
09:00 - 10:00 Uhr: 1. Freies Training - Lamborghini-Super-Trofeo
10:10 - 11:40 Uhr: 1. Freies Training - 24h Spa
11:50 - 12:50 Uhr: 1. Freies Training - McLaren-Trophy-Europe
13:00 - 14:00 Uhr: 1. Freies Training - GT4-European-Series
14:10 - 15:10 Uhr: 2. Freies Training - Lamborghini-Super-Trofeo
15:20 - 16:00 Uhr: Freies Training - GT3-Legends
16:10 - 17:10 Uhr: 2. Freies Training - 24h Spa
17:20 - 18:20 Uhr: 2. Freies Training - McLaren-Trophy-Europe
18:30 - 19:30 Uhr: Pre-Qualifying - GT4-European-Series
19:45 - 20:05 Uhr: Qualifying 1 - 24h Spa
20:05 - 20:35 Uhr: Qualifying 2 - 24h Spa
20:35 - 21:05 Uhr: Qualifying 3 - 24h Spa
21:05 - 21:35 Uhr: Qualifying 4 - 24h Spa
21:55 - 23:25 Uhr: Nachttraining - 24h Spa
Freitag, 26. Juni
09:10 - 09:25 Uhr: 3. Freies Training - McLaren-Trophy-Europe
09:30 - 09:45 Uhr: Qualifying 1 - McLaren-Trophy-Europe
09:55 - 10:15 Uhr: Qualifying - GT3-Legends
10:25 - 11:10 Uhr: Qualifying - GT4-European-Series
11:20 - 12:10 Uhr: Qualifying - Lamborghini-Super-Trofeo
12:40 - 13:30 Uhr: Rennen 1 - McLaren-Trophy-Europe
14:00 - 14:50 Uhr: Rennen 1 - GT3-Legends
15:05 - 15:55 Uhr: Superpole - 24h Spa
16:05 - 16:20 Uhr: 4. Freies Training - McLaren-Trophy-Europe
16:25 - 16:40 Uhr: Qualifying 2 - McLaren-Trophy-Europe
17:10 - 18:00 Uhr: Rennen 1 - Lamborghini-Super-Trofeo
18:10 - 19:10 Uhr: Pitwalk & Autogrammstunde - 24h Spa
19:20 - 19:50 Uhr: Warm-up - 24h Spa
21:35 - 22:35 Uhr: Rennen 1 - GT4-European-Series
22:45 - 00:00 Uhr: Pitwalk & Trackwalk bei Nacht - 24h Spa
Samstag, 27. Juni
09:20 - 10:10 Uhr: Rennen 2 - McLaren-Trophy-Europe
10:40 - 11:40 Uhr: Rennen 2 - GT4-European-Series
12:10 - 13:00 Uhr: Rennen 2 - Lamborghini-Super-Trofeo
13:30 - 14:20 Uhr: Rennen 2 - GT3-Legends
14:30 - 16:25 Uhr: Startzeremonie - 24h Spa
16:30 Uhr: Rennstart - 24h Spa
Sonntag, 28. Juni
16:30 Uhr: Zieleinlauf - 24h Spa
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