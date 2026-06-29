24h Spa 2026: Die Sieger aller Klassen

Die 79. Ausgabe der 24 Stunden von Spa lieferte nicht nur einen historischen Premierensieg für Lionspeed GP im Gesamtklassement, sondern auch packende Kämpfe und emotionale Triumphe in den einzelnen Wertungsklassen.

Ob der Durchmarsch der JMR-Corvette im Pro-Am-Cup, der Ferrari-Erfolg von Rinaldi Racing im Silver-Cup oder der BMW-Sieg von Rowe Racing im Gold-Cup - der Ardennenklassiker hat 2026 wieder seine ganz eigenen Geschichten geschrieben.

In unserer Fotostrecke zeigen wir dir alle Podestplatzierungen von den Pro-Piloten bis zu den Amateuren im Detail.

Zudem geht es bei den 24 Stunden von Spa immer auch um den Coupe du Roi ("Pokal des Königs"). Die Trophäe des Royal Automobile Club of Belgium geht nicht an ein einzelnes Team, sondern an denjenigen Hersteller, der über alle Klassen hinweg das beste Gesamtergebnis erzielt.

Dafür werden pro Marke die jeweils drei bestplatzierten Fahrzeuge gewertet, wobei die Punkte je nach Klasse unterschiedlich gewichtet sind. Bei der diesjährigen Ausgabe hatte Porsche die Nase vorn und sicherte sich die royale Trophäe für die erfolgreichste Marke in den Ardennen.

Die Klassensieger der 24 Stunden von Spa 2026

Pro-Cup:

1. Lionspeed-Porsche #80 (Feller/Preining/Buus)

2. Winward-Mercedes #48 (Auer/Stolz/Engel)

3. AF-Corse-Ferrari #51 (Rovera/Mosca/Nielsen)

Gold-Cup:

1. Rowe-BMW #998 (de Wilde/Tramnitz/Klingmann)

2. Boutsen-VDS-Porsche #10 (Magnus/Knutsson/Ghiretti)

3. Optimum-McLaren #4 (Smalley/Tomlinson/H. George/Del Sarte)

Silver-Cup:

1. Rinaldi-Ferrari #45 (Duran/Medler/Balzan/Perel)

2. WRT-BMW #30 (Montenegro/Cordeel/Detry/Lismont)

3. AF-Corse-Ferrari #52 (Braschi/Machiels/Zagazeta/Stadsbader)

Bronze-Cup:

1. Kessel-Ferrari #74 (Blattner/Tuck/Jaubert/Marschall)

2. Paradine-BMW #991 (Fourie/Leung/Pittard/Kellett)

3. Lionspeed-Porsche #89 (Fontana/Mardini/Jefferies/Kolb)

Pro-Am-Cup:

1. JMR-Corvette #0 (J. Ibrahim/A.B. Ibrahim/Love/Green)

2. High-Class-Porsche #86 (Li/Fjordbach/Yuan/Ye)

3. GetSpeed-Mercedes #999 (Charlaix/Boisson/Klein/Paque)

Independent-Cup (IGTC):

1. JMR-Corvette #0 (J. Ibrahim/A.B. Ibrahim/Love/Green)

2. High-Class-Porsche #86 (Li/Fjordbach/Yuan/Ye)

3. Tsunami-Porsche #79 (Zelger/Babini/Hamaguchi/Menzel)

Coupe du Roi:

Porsche