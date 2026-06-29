24h Spa 2026: Die Sieger aller Klassen
Von Lionspeed bis JMR-Corvette: Klick dich hier durch alle Klassensieger der 24h von Spa 2026 - Die besten drei aller GTWC- und IGTC-Klassen im Überblick
Die Gesamtsieger der 24 Stunden von Spa 2026: Bastian Buus, Ricardo Feller, Thomas Preining
Foto: SRO/JEP SRO/JEP
Die 79. Ausgabe der 24 Stunden von Spa lieferte nicht nur einen historischen Premierensieg für Lionspeed GP im Gesamtklassement, sondern auch packende Kämpfe und emotionale Triumphe in den einzelnen Wertungsklassen.
Ob der Durchmarsch der JMR-Corvette im Pro-Am-Cup, der Ferrari-Erfolg von Rinaldi Racing im Silver-Cup oder der BMW-Sieg von Rowe Racing im Gold-Cup - der Ardennenklassiker hat 2026 wieder seine ganz eigenen Geschichten geschrieben.
In unserer Fotostrecke zeigen wir dir alle Podestplatzierungen von den Pro-Piloten bis zu den Amateuren im Detail.
Zudem geht es bei den 24 Stunden von Spa immer auch um den Coupe du Roi ("Pokal des Königs"). Die Trophäe des Royal Automobile Club of Belgium geht nicht an ein einzelnes Team, sondern an denjenigen Hersteller, der über alle Klassen hinweg das beste Gesamtergebnis erzielt.
Dafür werden pro Marke die jeweils drei bestplatzierten Fahrzeuge gewertet, wobei die Punkte je nach Klasse unterschiedlich gewichtet sind. Bei der diesjährigen Ausgabe hatte Porsche die Nase vorn und sicherte sich die royale Trophäe für die erfolgreichste Marke in den Ardennen.
Die Klassensieger der 24 Stunden von Spa 2026
Pro-Cup:
1. Lionspeed-Porsche #80 (Feller/Preining/Buus)
2. Winward-Mercedes #48 (Auer/Stolz/Engel)
3. AF-Corse-Ferrari #51 (Rovera/Mosca/Nielsen)
Gold-Cup:
1. Rowe-BMW #998 (de Wilde/Tramnitz/Klingmann)
2. Boutsen-VDS-Porsche #10 (Magnus/Knutsson/Ghiretti)
3. Optimum-McLaren #4 (Smalley/Tomlinson/H. George/Del Sarte)
Silver-Cup:
1. Rinaldi-Ferrari #45 (Duran/Medler/Balzan/Perel)
2. WRT-BMW #30 (Montenegro/Cordeel/Detry/Lismont)
3. AF-Corse-Ferrari #52 (Braschi/Machiels/Zagazeta/Stadsbader)
Bronze-Cup:
1. Kessel-Ferrari #74 (Blattner/Tuck/Jaubert/Marschall)
2. Paradine-BMW #991 (Fourie/Leung/Pittard/Kellett)
3. Lionspeed-Porsche #89 (Fontana/Mardini/Jefferies/Kolb)
Pro-Am-Cup:
1. JMR-Corvette #0 (J. Ibrahim/A.B. Ibrahim/Love/Green)
2. High-Class-Porsche #86 (Li/Fjordbach/Yuan/Ye)
3. GetSpeed-Mercedes #999 (Charlaix/Boisson/Klein/Paque)
Independent-Cup (IGTC):
1. JMR-Corvette #0 (J. Ibrahim/A.B. Ibrahim/Love/Green)
2. High-Class-Porsche #86 (Li/Fjordbach/Yuan/Ye)
3. Tsunami-Porsche #79 (Zelger/Babini/Hamaguchi/Menzel)
Coupe du Roi:
Porsche
Diese Story teilen oder speichern
Aktuelle News
Charles Leclerc: Die sportliche Talfahrt geht weiter
24h Spa 2026: Die Sieger aller Klassen
Albon nach Williams-Debakel frustriert: Meilenweit vom Mittelfeld entfernt!
Formel-1-Strafpunkte 2026: Die aktuelle Übersicht der Strafen
Registrieren und Motorsport.com mit Adblocker genießen!
Von Formel 1 bis MotoGP berichten wir direkt aus dem Fahrerlager, denn wir lieben unseren Sport genau wie Du. Damit wir dir unseren Fachjournalismus weiterhin bieten können, verwendet unsere Website Cookies. Dadurch wird Dein Nutzererlebnis optimiert und die Werbung auf Deine Interessen zugeschnitten. Wir wollen dir aber natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, eine werbefreie Website zu genießen.