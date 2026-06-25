24h Spa 2026: GetSpeed-AMG von Superpole ausgeschlossen

Paukenschlag um Mitternacht bei den 24 Stunden von Spa 2026 (hier im Livestream!): Dem Mercedes-AMG Team GetSpeed ist nach dem regulären Qualifying ein Fehler unterlaufen, der weitreichende Konsequenzen hat. Grund sind illegale Arbeiten an der Bremse während der Q3-Session, die nicht vom Reglement erlaubt sind.

Der GetSpeed-Mercedes #17, der sich auf der Strecke die vorläufige Bestzeit gesichert hatte, verliert nachträglich alle Rundenzeiten aus dem dritten Qualifying-Abschnitt (Q3). Damit fliegt die Mannschaft um das Trio Maxime Martin, Maximilian Götz und Fabian Schiller komplett aus der Superpole am Freitagnachmittag.

Mit einer kombinierten Durchschnittszeit von 2:17.049 Minuten hatten sich die drei Piloten auf dem AMG GT3 an die Spitze des 32 Fahrzeuge starken Feldes für das Top-Einzelzeitfahren gesetzt.

Der Mercedes wurde während der Sitzung von den TV-Kameras aufgenommen, als zwei Mechaniker die rechte hintere Bremse ausbauten und eine riesige Menge Steine und Sand aus dem Fahrzeug holten. Maximilian Götz hatte offenbar einen Ausflug ins Kiesbett, der in der Übertragung nicht zu sehen war.

Solch weitreichende Arbeiten am Fahrzeug sind während des laufenden Qualifyings nicht erlaubt. Dadurch wurden sämtliche in Q3 gefahrenen Rundenzeiten gestrichen. Da das Reglement in Spa vorsieht, dass der Durchschnitt aller Fahrer gewertet wird, sorgt das Fehlen eines kompletten Segments für den Absturz ans Ende des Klassements.

Die endgültige Startposition wurde noch nicht kommuniziert, sie wird aber im Bereich um den 60. Platz liegen. Mehrere Fahrzeuge dahinter hatten in Q2 aufgrund der roten Flaggen keine Runde gefahren, außerdem gibt es noch kleinere Startplatzstrafen für andere Fahrzeuge.

Zwar ist die Startposition für das 24-Stunden-Rennen zweitrangig, allerdings wird sich der Mercedes-AMG GT3 in der Anfangsphase durch das ganze Feld kämpfen müssen, was immer ein Risiko darstellt. Sollte sich das Team dort durcharbeiten, winkt ein Rennen mit Wetterkapriolen, in dem alles möglich sein wird.

Durch den Ausschluss von GetSpeed verschieben sich die Platzierungen an der Spitze des Tableaus. Als neuer Top-Favorit und nominell schnellstes Fahrzeug des Donnerstagabends geht nun der AF-Corse-Ferrari #51 von Alessio Rovera, Tommaso Mosca und Nicklas Nielsen in die Superpole.

Neu in die Superpole gekommen ist ein weiterer Mercedes-AMG GT3, nämlich die #20 von Levente Revesz, Christian Mansell, Yannick Mettler und Rui Andrade vom Team Motopark. Dieser war ursprünglich um die winzige Winzigkeit von 0,010 Sekunden auf dem undankbaren 33. Platz hängen geblieben.

Durch den GetSpeed-Ausschluss rückt das Motopark-Quartett aus dem Silver Cup nun auf den 32. Rang vor und schnappt sich in allerletzter Sekunde das allerletzte Ticket für das große Shootout am Freitag, das erstmals in vier Teilen ausgefahren wird.