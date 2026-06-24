24h Spa 2026: Qualifying, Superpole und Rennen im kostenlosen Livestream
Die 24 Stunden von Spa 2026 im kostenlosen Livestream schauen: der legendäre Langstreckenklassiker in voller Länge gratis, einschließlich Qualifying und Superpole
Die 24 Stunden von Spa werden im kostenfreien Livestream gezeigt
Foto: SRO Motorsports Group
Die 24 Stunden von Spa-Francorchamps sind wohl der Höhepunkt im GT3-Kalender: Auch in diesem Jahr wird das Rennen wieder im kostenfreien Livestream gezeigt, einschließlich der wichtigen Qualifying-Sessions sowie der Superpole am Freitag, wenn die Entscheidung um die Poleposition fällt. (Hier geht's zum Livestream!)
Der hart umkämpfte 24h-Klassiker auf der belgischen Ardennen-Achterbahn ist sowohl der Saisonhöhepunkt der GT-World-Challenge-Europe (GTWCE) als auch der dritte Lauf der Intercontinental-GT-Challenge, kurz IGTC. In diesem Jahr kämpfen 70 GT3-Boliden von zehn Herstellern (hier die Starterliste) beim größten GT3-Rennen der Welt um den Sieg.
Für die Teilnehmer des Endurance-Cups der GT-World-Challenge-Europe geht es um wichtige Punkte für die Meisterschaft: Nach den beiden Rennen in Le Castellet und Monza bilden die 24h Spa bereits den dritten Saisonlauf, wobei die Punkte nicht nur anhand des Rennergebnisses vergeben werden, sondern auch schon nach sechs und zwölf Stunden.
Wie schon in den vergangenen Jahren ist das 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps wieder Teil der Intercontinental-GT-Challenge, der inoffiziellen GT3-Weltmeisterschaft. Anders als in der GT-World-Challenge werden die Punkte dort allerdings ausschließlich nach dem Rennen vergeben. Aktuell führen Maro Engel und Maxime Martin die Fahrerwertung an, Mercedes-AMG liegt in der Herstellerwertung vorne.
Das GT3-Spektakel wird mit einem umfangreichen Livestream-Angebot begleitet, und zwar kostenlos sowie in voller Länge. Dazu gehört nicht nur das 24-Stunden-Rennen selbst, sondern auch der Kampf um die besten Startplätze am Donnerstag und Freitag. Die Streams stehen jeweils in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung.
Zeitplan Livestream 24h Spa 2026
Donnerstag, 25. Juni 2026
19:30 - 21:35 Uhr: Qualifying in vier Abschnitten
Freitag, 26. Juni 2026
15:00 - 15:55 Uhr: Superpole
19:15 - 19:50 Uhr: Warm-up
Samstag, 27. Juni 2026
15:30 Uhr: Beginn der Übertragung vom Rennen
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