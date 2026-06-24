Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

GTWC Endurance 24h Spa

24h Spa 2026: Qualifying, Superpole und Rennen im kostenlosen Livestream

Die 24 Stunden von Spa 2026 im kostenlosen Livestream schauen: der legendäre Langstreckenklassiker in voller Länge gratis, einschließlich Qualifying und Superpole

Sönke Brederlow
Bearbeitet:
24h Spa 2026: Qualifying, Superpole & Rennen im kostenlosen Livestream

Die 24 Stunden von Spa werden im kostenfreien Livestream gezeigt

Foto: SRO Motorsports Group

Die 24 Stunden von Spa-Francorchamps sind wohl der Höhepunkt im GT3-Kalender: Auch in diesem Jahr wird das Rennen wieder im kostenfreien Livestream gezeigt, einschließlich der wichtigen Qualifying-Sessions sowie der Superpole am Freitag, wenn die Entscheidung um die Poleposition fällt. (Hier geht's zum Livestream!)

Der hart umkämpfte 24h-Klassiker auf der belgischen Ardennen-Achterbahn ist sowohl der Saisonhöhepunkt der GT-World-Challenge-Europe (GTWCE) als auch der dritte Lauf der Intercontinental-GT-Challenge, kurz IGTC. In diesem Jahr kämpfen 70 GT3-Boliden von zehn Herstellern (hier die Starterliste) beim größten GT3-Rennen der Welt um den Sieg.

Für die Teilnehmer des Endurance-Cups der GT-World-Challenge-Europe geht es um wichtige Punkte für die Meisterschaft: Nach den beiden Rennen in Le Castellet und Monza bilden die 24h Spa bereits den dritten Saisonlauf, wobei die Punkte nicht nur anhand des Rennergebnisses vergeben werden, sondern auch schon nach sechs und zwölf Stunden.

Wie schon in den vergangenen Jahren ist das 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps wieder Teil der Intercontinental-GT-Challenge, der inoffiziellen GT3-Weltmeisterschaft. Anders als in der GT-World-Challenge werden die Punkte dort allerdings ausschließlich nach dem Rennen vergeben. Aktuell führen Maro Engel und Maxime Martin die Fahrerwertung an, Mercedes-AMG liegt in der Herstellerwertung vorne.

Das GT3-Spektakel wird mit einem umfangreichen Livestream-Angebot begleitet, und zwar kostenlos sowie in voller Länge. Dazu gehört nicht nur das 24-Stunden-Rennen selbst, sondern auch der Kampf um die besten Startplätze am Donnerstag und Freitag. Die Streams stehen jeweils in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung.

Zeitplan Livestream 24h Spa 2026

Donnerstag, 25. Juni 2026

19:30 - 21:35 Uhr: Qualifying in vier Abschnitten

Freitag, 26. Juni 2026

15:00 - 15:55 Uhr: Superpole

19:15 - 19:50 Uhr: Warm-up

Samstag, 27. Juni 2026

15:30 Uhr: Beginn der Übertragung vom Rennen

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel 24h Spa 2026: Der komplette Zeitplan mit Training, Qualifying und Rennen
Mehr von
Sönke Brederlow

Berufung gegen Gasly-Urteil in Monaco geht vor Gericht: Was jetzt passiert

Formel 1
Formel 1
Monaco
Berufung gegen Gasly-Urteil in Monaco geht vor Gericht: Was jetzt passiert

24h Spa 2026: Der komplette Zeitplan mit Training, Qualifying und Rennen

GTWC Endurance
GTWC Endurance
24h Spa
24h Spa 2026: Der komplette Zeitplan mit Training, Qualifying und Rennen

"War sehr am Limit": So kam es zum Beinahe-Unfall von Kalender in der Box

DTM
DTM
Lausitzring
"War sehr am Limit": So kam es zum Beinahe-Unfall von Kalender in der Box

Aktuelle News

24h Spa 2026: Qualifying, Superpole und Rennen im kostenlosen Livestream

GTWC Endurance
GTWC GTWC Endurance
24h Spa
24h Spa 2026: Qualifying, Superpole und Rennen im kostenlosen Livestream

Marc Surer: Darum sollte Mercedes Max Verstappen holen

Formel 1
F1 Formel 1
Marc Surer: Darum sollte Mercedes Max Verstappen holen

Formel-1-Technik: Warum die Batterien jetzt eine Achillesferse sind

Formel 1
F1 Formel 1
Formel-1-Technik: Warum die Batterien jetzt eine Achillesferse sind

Martin schlägt Alarm: "Sind weit von Ducati und vom Sieg entfernt"

MotoGP
MGP MotoGP
Brünn
Martin schlägt Alarm: "Sind weit von Ducati und vom Sieg entfernt"