24h Spa 2026: Unfall in erster Runde reißt fünf Autos raus

Wieder einmal müssen einige Fahrer lernen, dass der Versuch, ein 24-Stunden-Rennen in der ersten Runde zu gewinnen, in der Regel nicht von Erfolg gekrönt ist. Bei den 24 Stunden von Spa 2026 (hier im Livestream!) endete der Versuch, der Pouhon-Doppellinks zu Zweit nebeneinander zu durchfahren, in einem Unfall, der drei Fahrzeuge aus dem Rennen gerissen und zwei weitere aus der Führungsrunde befördert hat.

Auslöser war, dass Jamie Day im Walkenhorst-Aston-Martin #34 (Day/Krognes/Chaves) und Ariel Levi im Attempto-Audi #66 (Kastelic/Levi/Ögaard/Mazzola) versuchten, zu Zweit nebeneinander durch die Double Gauche de Pouhon zu fahren. Beide Fahrzeuge waren wegen BoP-Vergehen in der Superpole in der Startaufstellung strafversetzt worden. (Komplette Starterliste 24h Spa 2026)

Der Aston geriet ins rutschen, der Audi verlor die Kontrolle in der Auslaufzone und knallte in den Audi hinein. Für Levi war das Rennen mit einem kräftigen Einschlag sofort beendet, Day schleppte den Aston an die Box und hielt dank der sofort ausgerufenen Safety-Car-Phase die Führungsrunde.

Damit war die Szene aber noch nicht beendet. Christian Hahn bremste im Paradine-BMW #992 (Rowledge/J. Rappange/Hahn/Aguilera) ab. Hinter ihm fuhr Maxime Robin im Walkenhorst-Aston-Martin #35 (Ischer/Simon/Villagomez/Robin), der ebenfalls verzögerte.

Dahinter wurde Ahmad Al Harthy im Century-BMW #42 (Williams/Al Harthy/Ebrahim/Sagrera) von der Bremserei überrascht. Er schob Robin in Hahn, die daraufhin beide crashten.

Für den Paradine-BMW, den Aston Martin #35 und den Attempto-Audi war das Rennen auf der Stelle vorbei. Al Harthy brachte den Century-BMW an die Box zurück, wo die Motorhaube getauscht wurde. Diese löste sich aber sofort wieder, wodurch er eine FCY auslöste und erneut an die Box kommen musste. Die Reparatur dauerte acht Runden.

Der größte Unglücksrabe der Szene war Custodio Toledo, der mit dem AF-Corse-Ferrari #70 (Toledo/Dempsey/Vaxiviere/Molina) über Trümmerteile fuhr und sich dabei Leitungen am Fahrzeug beschädigte. Er drehte sich auf dem eigenen Betriebsmittel weg und schleppte den Ferrari 296 GT3 Evo an die Box. Die Reparaturen dauern noch an.

Ferrari nach einer Stunde vorn

Nach 25 Minuten Safety-Car wurde neugestartet, es folgten zwei Full-Course-Yellows - eine für die Motorhaube des Century-BMWs, eine weitere für Trümmerteile nach einem Reifenschaden am Attempto-Audi #99 (Pereira/Frassineti/Aka) von Alex Aka, nachdem er sich mit dem Kessel-Ferrari #74 (Blattner/Tuck/Jaubert/Marschall) von Ben Tuck in der Bus-Stop-Schikane in die Quere gekommen war.

In einer weiteren unnötigen Szene drehte Ben Green in der JMR-Corvette #0 (J. Ibrahim/A.B. Ibrahim/Love/Green) den Haas-RT-Audi #28 (Balcaen/M. Castelein/P. Castelein/Palette) von Steven Palette in La Source um. Dafür gab es eine Durchfahrtsstrafe.

Die Führung nach einer Stunde hält der von der Poleposition gestartete AF-Corse-Ferrari #51 (Rovera/Mosca/Nielsen) vor dem Garage-59-McLaren #58 (Fleming/Prette/Goethe) von Thomas Fleming und dem Selected-Car-Ferrari #71 (Laursen/Ebdrup/Birch/Schandorff).

Das Rennen startete bei 34 Grad Celsius Hitze, der Turm an Start/Ziel zeigte sogar Werte über 40 Grad an. Diese setzte der Strecke so zu, dass über Nacht noch Arbeiten am Circuit de Spa-Francorchamps durchgeführt wurden. Es wird am Sonntag etwas kühler, dafür drohen schwerste Gewitter.