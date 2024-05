24h Spa Prolog 2024: Erste Bestzeit für Dries Vanthoor im WRT-BMW

Die Bestzeit am ersten Tag des Prologs für die 24h Spa 2024 geht an den WRT-BMW #32: Dries Vanthoor, der gemeinsam mit Sheldon van der Linde und Charles Weerts fährt, brannte in der ersten Session am Vormittag in 2:18.091 Minuten die Bestzeit in den Ardennen-Asphalt.

Ricardo Feller, Christopher Haase und Alex Aka landeten mit dem Attempo-Audi #99 auf der zweiten Position, mit einem Rückstand von lediglich 0,114 Sekunden auf den WRT-BMW. Benjamin Goethe, Tom Gamble und Dean Macdonald folgten mit dem Garage-59-McLaren #159 und einer Zeit von 2.18.297 Minuten auf dem dritten Platz.

In der zweiten Session am Nachmittag fuhr das McLaren-Trio zwar die schnellste Rundenzeit, allerdings war die Zeit von Goethe mit 2:18.821 Minuten noch knapp acht Zehntelsekunden langsamer als der WRT-BMW #32 am Vormittag. Zur Mittagszeit setzte starker Regen ein, der die Zeitenjagd zunächst einbremste, weshalb die BMW-Bestzeit nur wenig Aussagekraft hat.

Gegen 15:30 Uhr konnten die Teams zwar kurzzeitig auf Slick-Reifen wechseln, allerdings kehrte wenig später der Regen zurück, was die Testarbeit der Teams und Fahrer erschwerte. Ralf Bohn sorgte mit dem Herbert-Porsche #91 für eine Unterbrechung, weil er auf dem Circuit de Spa-Francorchamps gestrandet war.

Rund 15 Minuten vor dem Ende wurde der erste Testtag zu den 24-Stunden von Spa vorzeitig abgebrochen, nachdem Nicolas Baert im Comtoyou-Aston-Martin #12 abgeflogen war. Der Belgier schlug in Raidillon in die Streckenbegrenzung ein.

Rund fünf Wochen vor dem großen Event ( Starterliste veröffentlicht! ) haben die Teams zwei Tage lang Zeit, sich auf den großen Langstreckenklassiker, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, vorzubereiten. Am Mittwochvormittag stehen den Teams und Piloten weitere drei Stunden zur Verfügung, während die zweite Session am Nachmittag insgesamt fünf Stunden dauert.

Mit Bildmaterial von SRO.