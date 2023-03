24h von Spa 2023: Rahmenprogramm für die 75. Auflage steht

Audio-Player laden

Die 24h von Spa gehören zu den Höhepunkten im europäischen Motorsport, doch der Langstreckenklassiker ist nicht der einzige Programmpunkt an einem prall gefüllten Rennwochenende im belgischen Spa-Francorchamps. Vier weitere Klassen mit insgesamt acht Rennen, GT1-Demorunden und Sim-Racing im Fahrerlager runden die Action auf der berühmten Ardennen-Achterbahn ab.

Die Veranstaltung findet vom 28. Juni bis 2. Juli 2023 statt und erfreut sich bei Motorsportfans großer Beliebtheit. Das 24-Stunden-Rennen startet am Samstagnachmittag um 16.30 Uhr, aber das Programm beginnt bereits am Donnerstagmorgen mit zahlreichen Fahrzeugen auf der rund sieben Kilometer langen Strecke. Mit dabei: McLaren-Trophy-Europa, Lamborghini-Super-Trofeo-Europa, Formula Regional und GT4-Europa zusammen mit GT4-Skandinavien.

Die McLaren-Trophy-Europa ist erstmals Teil des Rahmenprogramms der 24h von Spa. Innerhalb der Markenmeisterschaft gibt es zwei Wertungen: die Artura-Trophy und die 570S-Trophy. Die Serie besteht aus zwei 50-minütigen Rennen pro Rennwochenende und soll die Bronzefahrer ins Rampenlicht rücken. Die Rennen finden am Freitag- und Samstagmittag statt.

Die Lamborghini-Super-Trofeo-Europa ist dagegen fester Bestandteil des Programms in Spa-Francorchamps. Eingesetzt werden Huracan-Evo2-Boliden, in denen vom Profi bis zum Amateur alle Arten von Rennfahrern Platz nehmen. Wie McLaren werden auch die Italiener zwei 50-minütige Rennen am Freitagnachmittag und Samstagmorgen austragen.

Auch Fans des Formelsports kommen auf ihre Kosten, denn die Formula Regional ist mit von der Partie. Die Serie startet zum zweiten Mal im Rahmenprogramm der 24h von Spa. Die Meisterschaft hat sich zwischen der Formel 4 und der Formel 3 positioniert und gilt als mögliche Karriereleiter für Nachwuchsfahrer in Richtung Formel 1. Am Freitagnachmittag und Samstagvormittag stehen jeweils zwei Rennen a 30 Minuten auf dem Programm.

Auf der sieben Kilometer langen Rennstrecke von Spa werden die GT4-Europa und die GT4-Skandinavien ihre Kräfte bündeln, um mehr als 60 GT4-Fahrzeuge auf die Strecke zu schicken. Die populäre GT-Meisterschaft wird am Freitagabend und Samstagnachmittag auf dem Kurs zu sehen sein. Darüber hinaus werden auch GT1-Fahrzeuge für einige Runden auf dem Traditionskurs gefahren - darunter eine Chrysler Viper und ein Maserati MC12.

Im Fahrerlager steht die virtuelle Welt im Vordergrund, wenn in der GT-Simulation Assetto Cora Competizione ein einstündiges Rennen zwischen Amateuren, Semiprofis und Profis ausgetragen wird. Dafür wird es eine eigene Esports-Arena auf dem Gelände geben. Den Höhepunkt des Wochenendes bildet am Samstag das 24-Stunden-Rennen von Spa, das um 16.30 Uhr beginnt. Das Rennen wurde erstmals 1924 ausgetragen und hat seit 1964 einen festen Platz im europäischen Rennkalender. 2023 findet der Langstreckenklassiker in Belgien zum 75. Mal statt.

Mit Bildmaterial von SRO.