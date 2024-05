67 Autos! Starterliste für die 100. Auflage der 24h Spa 2024 veröffentlicht

Die vorläufige Starterliste für die 100. Auflage des 24-Stunden-Rennens in Spa (27. bis 30. Juni 2024) ist veröffentlicht: 67 Fahrzeuge von neun Herstellern (2023: 70 Fahrzeuge) gehen beim diesjährigen Saisonhöhepunkt der GT-World-Challenge-Europe an den Start.

Im vergangenen Jahr feierte BMW den Gesamtsieg, und die Münchner streben die Titelverteidigung an. Dafür gehen insgesamt sieben BMW M4 GT3 auf die 24-stündige Reise. Mit 14 Fahrzeugen ist Mercedes-AMG allerdings am stärksten vertreten, dicht gefolgt von Porsche, die immerhin 12 Autos in der Starterliste finden.

Aston Martin und Ford greifen mit ihren neuen GT3-Boliden nach dem Sieg, während Ferrari und Lamborghini hoffen, den großen Erfolg nach Italien zu holen. McLaren und Audi komplettieren das hochkarätige Starterfeld, sodass Fahrzeuge von neun Herstellern an den Start gehen.

Das Starterfeld teilt sich in fünf Klassen auf: Die Pro-Klasse, in der ausschließlich Vollprofis fahren, ist mit 24 Fahrzeugen am stärksten besetzt. Im Bronze Cup (je Team mit einem Profi, zwei Semiprofis und einem Amateur) kämpfen 22 Teams um den Sieg, im Gold Cup sind es sechs, im Silver Cup zehn und in der Pro-Am-Wertung fünf Fahrzeuge.

16 ehemalige Gesamtsieger sind am Start, allen voran das Erfolgstrio des Vorjahres: Philipp Eng, Nick Yelloly und Marco Wittmann (Rowe Racing) haben sich zum Ziel gesetzt, ihren zweiten Triumph in Folge zu feiern. Die Konkurrenz ist allerdings groß, denn im Starterfeld sind DTM-Champions, Le-Mans-Sieger und ehemalige Formel-1-Testfahrer zu finden.

Das Freie Training und das Qualifying finden am Donnerstag (27. Juni) und Freitag (28. Juni) statt. Der Startschuss zur Jubiläumsausgabe fällt am Samstag (29. Juni) um 16.30 Uhr. Die Zuschauer an der Strecke dürfen sich nicht nur über reichhaltiges Rahmenprogramm, von der GT4-Europameisterschaft bis zur McLaren-Trophy-Europe, freuen, sondern auch über Konzerte, Sonderausstellungen und Aktivitäten abseits der Rennstrecke.

