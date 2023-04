ABS & Traktionskontrolle aus? Die Wahrheit um den Porsche 911 GT3 R

Die Porsche-Teams in den GT3-Serien müssen mit der Generation 992 des 911 GT3 R an diesem Wochenende nicht auf die elektronischen Fahrhilfen verzichten. Entsprechende Meldungen tauchten in zahlreichen Medien auf, nachdem das Problem bereits behoben worden war. Wie Porsche gegenüber 'Motorsport.com Deutschland' bestätigte, kommt das neue Teil bereits an diesem Wochenende zum Einsatz.

Hintergrund: Porsche hat seine Teams in einer entsprechenden Mitteilung angewiesen, das Antiblockiersystem (ABS) und die Traktionskontrolle (TC) am 911 GT3 R zu deaktivieren. Ein Ersatzteil werde in Kürze geliefert. Dieses Dokument ist nun an die Öffentlichkeit gelangt. Es ist allerdings schon älter.

Das Ersatzteil - ein mechanischer Sensor - sei bereits an alle Teams ausgeliefert worden, die an diesem Wochenende im Einsatz sind, bestätigte ein Porsche-Sprecher. Dies war auch bei den Onboard-Aufnahmen des CLRT-Porsche #44 (Pelette/Mateu/Chevalier) in der GT-World-Challenge (GTWC) Europe (im Livestream!) zu sehen, als bei Bronze-Fahrer Hugo Chevalier mehrfach die LEDs aufleuchteten, die ein Arbeiten der Traktionskontrolle anzeigen.

Ursache war ein Problem mit dem alten Raddrehzahlsensor. Porsche spricht von "Anomalien bei der Raddrehzahlmessung". Dadurch konnte es zu Fehlmessungen an der Hinterachse kommen, die sich wiederum in einem unvorhersehbaren Verhalten der Traktionskontrolle und des ABS bemerkbar machten.

Seit dem Debüt bei den 24 Stunden von Daytona mehrten sich die Klagen der Kunden über ein irritierendes Verhalten der elektronischen Fahrhilfen. Trotzdem hat die Generation 992 bereits einen prestigeträchtigen Sieg bei den 12 Stunden von Sebring errungen. Allerdings gab es auch Unfälle, die mit diesem Problem in Verbindung stehen könnten.

Der Mehrwert von ABS und Traktionskontrolle ist bei den abtriebsstarken GT3-Fahrzeugen im Trockenen eher gering, zumal der Porsche 911 GT3 R mit Heckmotor über viel Traktion verfügt. Im Nassen kann die Fahrhilfe aber einen großen Unterschied ausmachen. Und für Herrenfahrer würde ein Stück Komfortzone verloren gehen.

Zahlreiche GT3-Rennserien sind an diesem Wochenende weltweit unterwegs, die prominentesten davon sind die 24h Nürburgring Qualifiers (hier live!), der Le-Mans-Cup in Barcelona und der bereits thematisierte Auftakt zum GTWC-Endurance-Cup.

Mit Bildmaterial von Gruppe C Photography.