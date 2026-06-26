BMW M3 Touring 24H in Spa mit Dachbox gesichtet

Der spektakuläre BMW M3 Touring 24H, der bereits bei den 24 Stunden vom Nürburgring mit dem vierten Gesamtrang für Aufsehen in der Motorsportszene gesorgt hatte, feierte im Rahmen der 24 Stunden von Spa 2026 (hier im Livestream!) bei der traditionellen Fahrerparade in Richtung der Innenstadt von Spa ein überraschendes Comeback - mit einem interessanten Detail.

Der Power-Kombi rollte mit einer waschechten Dachbox im M-Design durch die belgischen Ardennen und zog damit abermals die Blicke der Motorsport-Community auf sich, die das Fahrzeug entsprechend gebührend feierte und zu Burnouts auf der Landstraße zwischen dem Circuit de Spa-Francorchamps und der Innenstadt aufforderte.

Was auf den ersten Blick wie ein humorvoller Marketing-Gag für die sozialen Medien wirkte, hatte für die Entwicklungsabteilung in München einen durchaus ernsthaften technischen Hintergrund. (M3 Touring war sogar schneller als M4 GT3)

"Wir haben das Event genutzt, um Serienzubehör von BMW mit Motorsporttechnologie zu verbinden und die Leistungsfähigkeit zu demonstrieren. Die neueste Generation der BMW-Dachboxen ist aktuell in der finalen Entwicklungs- und Absicherungsphase, ein Test mit dem BMW M3 Touring 24H war hier also mehr als naheliegend", heißt es seitens BMW auf Nachfrage von Motorsport-Total.com.

Bei der Entwicklung des neuen Transportsystems stand die Effizienz im Fokus: "Die BMW-Aerodachbox bekam dafür ein spezielles, auf den Touring angepasstes Design. Bei der neuen Generation lag der Fokus in der Entwicklung auf aerodynamischer Effizienz und niedriger Geräuschentwicklung."

Der mächtige Heckflügel des Kombis harmonierte optisch erstaunlich gut mit dem aerodynamisch optimierten Dachaufbau. Für die Fans am Straßenrand erfüllte das Zusatzvolumen auf dem Dach zudem einen sehr praktischen Zweck: "Für die Fans in Spa konnten wir damit auch einiges an tollen Giveaways transportieren."

Zudem bekam der Touring, wie in den ersten Präsentationen bereits versprochen, einen Beifahrersitz verpasst. Der private Sammler, der das Auto erworben hat, darf sich also auf ein weiteres Stück Familientauglichkeit freuen.

Nächster Halt: Goodwood Festival of Speed

Wer gehofft hatte, den M3 Touring samt Dachbox im weiteren Verlauf des Rennwochenendes noch einmal in Aktion zu sehen, wird allerdings enttäuscht. "Weitere Auftritte mit der Dachbox sind aktuell nicht geplant", erklärt der Hersteller. Nach dem erfolgreichen Schaulaufen in den Ardennen wurde das Zubehör für das restliche Wochenende wieder demontiert.

Das Fahrzeug selbst begibt sich stattdessen direkt auf die nächste Reise zu einem echten Highlight für Automobil-Enthusiasten: "Als Nächstes wird das Fahrzeug beim Goodwood Festival of Speed zu sehen sein."

Vom 9. bis 12. Juli wird der Bolide dann wieder ohne Gepäcklösung, dafür aber wie gewohnt auf der Jagd nach Bestzeiten am berühmten Hillclimb an den Start gehen.