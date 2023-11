Christopher Mies: Abschied von Audi Sport mit Podiumsplatz in Australien

Im australischen Adelaide ging am Sonntag eine Ära zu Ende. Christopher Mies bestritt sein letztes Rennen für Audi Sport und verabschiedete sich nach 15 Jahren gebührend von seinem langjährigen Arbeitgeber.

Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Liam Talbot belegte Mies beim letzten Saisonrennen der GT-World-Challenge Australia auf dem Stadtkurs den dritten Platz. Auf dem Podium gab es anschließend doppelten Grund zur Freude, denn dieses Ergebnis reichte Talbot zum Titelgewinn.

"Es ist ein Traum, meine Karriere mit Audi Sport in dem Land zu beenden, in das ich mich verliebt habe, als ich zum ersten Mal seinen Boden betrat, und in dem Audi mir als jungen Burschen zu zwei Siegen bei den 12 Stunden von Bathurst und in der australischen GT-Meisterschaft verholfen hat", schrieb Mies schon vor dem Rennwochenende auf seinem Instagram-Account.

Nachdem Audi das Kundensportprogramm auslaufen lässt und den Fahrerkader mit Ende der Saison 2023 auflöst, muss sich Mies im kommenden Jahr eine neue Herausforderung suchen - und ist nach eigener Aussage bereit dafür. "Ich habe noch einige Träume, die ich mir erfüllen möchte", so der 34-Jährige. "Man könnte meinen, dass all die Erfolge, die wir zusammen hatten, alles sind, wovon ich je geträumt habe, und das stimmt!"

"Es war alles ein Traum. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich nicht fertig bin, dass ich immer noch hungrig bin und dass ich immer noch Ziele habe. Deshalb habe ich mich entschlossen, eine neue Herausforderung anzunehmen und diese Ziele zu erreichen", so Mies weiter, ohne zu verraten, worin diese neue Herausforderung bestehen wird.

Die Erfolgsbilanz von Mies in seinen 15 Jahren bei Audi liest sich beeindruckend: Zwei Gesamtsiege beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, zwei Siege bei den 12 Stunden von Bathurst, ein Sieg bei den 24 Stunden von Dubai und ein Klassensieg beim Petit Le Mans der IMSA. Hinzu kommen Titelgewinne unter anderem in der FIA GT3-Meisterschaft (2009), der Blancpain-Endurance-Series (2012) und dem ADAC GT Masters (2016).

"Als ich 2009 ins Kundensportprogramm von Audi kam und auf Anhieb FIA GT3-Meister wurde, ging für mich ein Traum in Erfüllung. In den vergangenen 15 Jahren war ich der stolzeste Repräsentant von Audi Sport, den man sich vorstellen kann. Ich habe mir meinen Traum erfüllt, Werksfahrer einer der größten Marken in der Geschichte des Motorsports zu werden", blickt Mies auf seine Zeit bei der Marke mit den vier Ringen zurück.

"Danke Werner Frowein, Romolo Liebchen, Armin Plietsch, Rolf Michl, Chris Reinke, Dirk Spohr, allen Menschen in Biberach und Neuburg. Ihr wart meine Familie in der Ferne", bedankt sich Mies bei einigen ehemaligen und aktuellen Verantwortlichen von Audi Sport. "An all die tollen Teams, für die ich fahren durfte: Danke für alles, ihr werdet immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben!"

