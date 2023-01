FFF Racing stellt Motorsport-Aktivitäten ein

Audio-Player laden

FFF Racing sperrt zu. Das hat das Team selbst in den sozialen Medien bekanntgegeben. Die Mannschaft rund um Songyang Fu und Andrea Caldarelli wird nicht mehr weiter in Erscheinung treten.

"Es war eine tolle Reise, die uns unfassbare Ergebnisse ermöglicht hat. Wir haben jeden Stint, jede Runde, jede Kurve davon genossen", heißt es in dem Statement des Teams.

"Wir verkünden das Ende unserer Rennaktivitäten und möchten allen danken, die uns auf dem Weg begleitet haben: von den Fahrern zu den Ingenieuren, den Mechanikern zu den Fans, ihr alle habt uns immer zu noch ambitionierteren Zielen getrieben. Es war ein wilder Ritt; wir hoffen, ihr habt ihn so sehr genossen wie wir!"

Einen offiziellen Grund nennet das Team nicht. Bei der Ankündigung der GT3-Pause im Jahr 2022 wurde eine Rückkehr mit dem Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 angekündigt. Zu dieser kommt es nun nicht.

Außerdem sagte Fu damals, dass "sehr ehrgeizige und prestigeträchtige Programme für die nahe Zukunft im Motorsport" angestrebt seien. Lamborghini hat jedoch kürzlich das Team Iron Lynx für den LMDh-Werkseinsatz verkündet. Die Kooperation erstreckt sich auch auf den GT3-Sektor.

FFF Racing hat 2014 im Motorsport angefangen, zunächst mit McLaren, später mit Lamborghini. Nach mehreren Titelgewinnen in Asien startete FFF Racing 2019 in der damaligen Blancpain-GT-Serie (heute GTWC Europe) durch und schlug ein wie ein Komet: FFF Racing räumte alle drei Titel (Sprint, Endurance und Gesamt) im Pro-Cup ab.

Dieser Erfolg war nur schwer zu wiederholen, doch expandierte das Team in den Folgejahren auch in die Interkontinentale GT-Challenge (IGTC) und auf die Nürburgring-Nordschleife in einem gemeinsamen Unterfangen mit Hankook.

Dennoch machte die COVID-19-Pandemie der Mannschaft aus Hongkong schwer zu schaffen. Zuletzt konzentrierten sich die Aktivitäten auf die Lamborghini Super Trofeo und einen medienwirksamen Einsatz mit Ex-MotoGP-Star Daniel "Dani" Pedrosa.

Caldarelli ist fahrerisch zuletzt bei K-Pax Racing tätig gewesen und ist auch als Werksfahrer neben Mirko Bortolotti und Romain Grosjean für das LMDh-Projekt verkündet worden. Sie alle absolvieren die 24 Stunden von Daytona für Iron Lynx.

Mit Bildmaterial von SRO.