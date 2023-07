Finale der GTWC Europe steigt 2024 in Saudi-Arabien

Große Umwälzungen im Kalender der GT-World-Challenge (GTWC) Europe: Nach Jahren relativer Konstanz selbst während der COVID-19-Pandemie erfährt der Kalender für 2024 die größten Umwälzungen seit Jahren.

Erstmals wird in der 14. Saison ein Rennen des GTWC-Endurance-Cups außerhalb Europas ausgetragen. Das Saisonfinale findet auf dem Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabien statt. Auf der aus der Formel 1 bekannten Strecke wird ein Rennen über 1.000 Kilometer ausgetragen, also sechs Stunden.

Für die GTWC Europe ist es - je nach geografischer Lesart - das erste Rennen außerhalb Europas überhaupt oder das erste seit dem Sprint-Cup-Rennen in Baku (Aserbaidschan) am 2. November 2014. Auch die GT4 European Series wird ihr Finale auf der arabischen Halbinsel austragen.

"Die GTWC hat bereits vier Kontinente erreicht, aber uns fehlte etwas im Nahen Osten", sagt SRO-Chef Stephane Ratel. "Indem wir unsere beiden erfolgreichsten Serien an den Start bringen, schaffen wir den bestmöglichen Start für eine hoffentlich lange und fruchtbare Partnerschaft."

Ratel bedankte sich persönlich bei Prinz Chalid Bin Sultan Al Abdullah Al-Faisal, Vorsitzender der Saudi Motorsport Company (SMC) und der Saudi Automobile and Motorcycle Federation (SAMF), sowie beim saudischen Sportminister Prinz Abdulaziz bin Turki Al-Faisal für ihr Engagement.

Al Abdullah Al-Faisal fügt hinzu: "Es ist ein Privileg, mit der SRO Motorsports Group zusammenzuarbeiten, und wir danken ihnen für ihre harte Arbeit und ihr Engagement bei der Realisierung dieses spannenden Projekts. Saudi-Arabien ist nun Gastgeber für zwei weitere aufregende Rennserien von Weltrang. Dies unterstreicht den Wandel des Königreichs zur neuen Heimat des Motorsports in der Region."

Saudi-Arabien treibt sein Motorsport-Engagement seit Jahren voran. Den Anfang machte die Rallye Dakar, die seit 2020 auf der arabischen Halbinsel ausgetragen wird. Bereits ein Jahr später folgte der erste Große Preis von Saudi-Arabien der Formel 1.

Der Jeddah Corniche Circuit wird seitdem auch für andere Rennserien genutzt, unter anderem als letzter Austragungsort eines Rennens des Tourenwagen-Weltcups (WTCR) im Jahr 2022. Nach dem Aus der Tourenwagenserie war der Schritt zum GT-Sport logisch. Das lange eher abgeschottete Saudi-Arabien unterstreicht damit seine Öffnung, Kritiker werfen dem Königreich "Sportswashing" vor.

Zwei Rennen in Deutschland

Das neue Finale ist bei weitem nicht die einzige Änderung im GTWC-Kalender 2024: Der Circuit Paul Ricard in Le Castellet ist neuer Saisonauftakt, wird aber vom 1.000-Kilometer-Rennen zum 3-Stunden-Rennen herabgestuft. Es ist das einzige Langstreckenrennen vor den 24 Stunden von Spa.

Diese finden wie in diesem Jahr Ende Juni statt. Die SRO musste das Rennen 2023 widerwillig um einen Monat vorverlegen, weil sich die Formel 1 auf dem traditionellen Termin Ende Juli/Anfang August eingenistet hat. Diese Konstellation wird offenbar auch 2024 beibehalten. Vor Spa gibt es noch zwei Sprintrennen in Brands Hatch und Misano.

Ein deutsches Doppel markiert den Hochsommer in der GTWC Europe 2024. Vom 19. bis 21. Juli gastiert der Sprint-Cup in Hockenheim, nur eine Woche später findet ein 3-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring statt.

Stephane Ratel und Prinz Chalid Bin Sultan Al Abdullah Al-Faisal feiern das Abkommen Foto: SRO

Monza verliert seinen traditionellen Status als Saisonauftakt, da im April Renovierungsarbeiten im Autodromo Nazionale geplant sind. Das Rennen findet erst im September statt, eingerahmt von den Sprintrennen in Magny-Cours und Barcelona. Das Finale in Dschidda findet vom 21. bis 23. November statt.

Kalender GTWC Europe 2024 Endurance Cup

6./7. April: 3h Le Castellet

27.-30. Juni: 24h Spa

27./28. Juli: 3h Nürburgring

21./22. September: 3h Monza

21.-23. November: 1.000 Kilometer von Dschidda

Kalender GTWC Europe 2024 Sprint Cup

4./5. Mai: Brands Hatch

17.-19. Mai: Misano World Circuit

19.-21. Juli: Hockenheimring

23.-25. August: Magny-Cours

11.-13. Oktober: Barcelona

Testfahrten GTWC Europe 2024

5./6. März: Prolog Le Castellet

21./22. Mai: Vortest 24h Spa

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.