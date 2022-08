Fotostrecke: Die Klassensieger der 24h Spa 2022

Audio-Player laden

Statt bisher vier gab es in diesem Jahr fünf Klassen bei den 24 Stunden von Spa. Entsprechend wächst die Siegerliste an. Gerade für die Privatteams ist der Platz in der Klasse wichtiger als die Platzierung im Gesamtklassement.

Natürlich bestimmt der Pro Cup die Gesamtwertung, entsprechend werden die ersten zwölf Plätze im Gesamtklassement auch durch reine Profi-Paarungen belegt.

Dahinter gibt es etwas Nammenskonfusion: Obwohl die Bezeichnung etwas anderes glauben machen lässt, ist der Silver Cup die zweistärkste Kategorie und nicht der Gold Cup. Der 2022 neu eingeführte Gold Cup bezieht nämlich einen Amateurfahrer mit ein, während im Silver Cup Semi-Pros unterwegs sind.

¿pbfsfs_6269|Fotostrecke: Klassensieger der 24 Stunden von Spa 2022|http://www.motorsport-total.com/bilder/strecken/2022spa24winners/1659286049_mst.jpgpb¿Entsprechend fuhr auch das Siegerteam aus dem Silver Cup auf Gesamtrang 13, während der Sieger des Gold Cups auf P18 landete. Dennoch ist der Sieg der "Iron Dames" historisch: Doriane Pin, Rahel Frey, Sarah Bovy und Michelle Gatting sorgten für den ersten Klassensieg einer rein weiblich besetzten Crew.

Auch im Bronze Cup wurde Geschichte geschrieben: Reema Juffali, die erste weibliche Rennfahrerin Saudi-Arabiens, holte den Klassensieg gemeinsam mit Tim Müller, George Kurtz und Valentin Pierburg.

Mit Bildmaterial von SRO.