Fotostrecke: Die wichtigsten Regeln der 24h Spa

Daneben gibt es weitere Kategorien: Silver Cup ist die zweistärkste Klasse. Diese ist für Fahrer mit Silber-Rating vorgesehen, dem am häufigsten vorkommenden Rating der FIA. Junge, noch unbeschriebene Fahrer werden zunächst in dieser Kategorie eingeordnet. Im Pro-Am Cup sind zwei Fahrer mit Bronze-Rating vorgeschrieben, die anderem beiden Fahrer stehen frei. Im Am Cup darf maximal einer von vier Fahrern ein Silber-Rating haben, sonst ist nur Bronze erlaubt.

Fahrzeiten: Kein Fahrer darf mehr als 14 Stunden fahren. Maximal darf ein Fahrer drei Stunden am Steuer sitzen, danach gilt eine Zwangspause von 60 Minuten. Ein Stint darf maximal 65 Minuten dauern. Ausnahme: Sollte am Stintende eine FCY oder ein SC ausgerufen werden, wird die Zeit auf 70 Minuten ausgedehnt.

Im Pro-Am Cup gelten die komplexesten Fahrzeit-Regeln: Mindestens acht Stunden der Renndistanz müssen von den Bronze-Fahrern absolviert werden. Auch müssen die letzten Minuten durch einen Amateur absolviert werden. Im Pro und Silver Cup gelten keine weiteren Fahrzeitbeschränkungen. Im Am Cup darf der Silber-Fahrer maximal sechs Stunden fahren und maximal zwei in einem 6-Stunden-Fenster.

Pirelli stellt jedem Team 30 Sätze Trockenreifen zur Verfügung. Für alle Teilnehmer der Superpole gibt es einen Extra-Satz, der nur in der Superpole verwendet werden darf. So ist sichergestellt, dass während der Qualifikation keine strategischen Spielchen getrieben werden. Zusätzlich gibt es unendlich viele Sätze Regenreifen.

Punkte: Bei den 24 Stunden von Spa werden unterschiedlichste Punkte zu unterschiedlichen Zeiten vergeben. Am bekanntesten sind die Punkte für die GTWC Europe und die IGTC. Punkte für die GTWC Europe gibt es nach sechs, zwölf und 24 Stunden. Nach sechs und zwölf Stunden gilt das Schema 12-9-7-6-5-4-3-2-1. Nach 24 Stunden wird mit dem Standardschema 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 gewertet. Teams, die nicht für die GTWC Europe eingeschrieben sind, sind nicht punkteberechtigt. Die Fahrer aber schon. Für die IGTC kann jeder Hersteller bis zu sechs Autos (maximal vier aus dem Pro Cup) als punkteberechtigt benennen. Für die inoffizielle GT3-Weltmeisterschaft gibt es erst am Ende des Rennens Punkte nach dem Standardschema 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.

In der globalen GTWC, eine reine Herstellerwertung über die GTWC-Serien in Europa, Asien, Amerika und Australien, wird am Ende des Rennens gewertet. Punkte gibt es in allen vier Klassen. Sie werden mit der Anzahl an Fahrzeugen multipliziert. Der Coupe du Roi verteilt Punkte an Hersteller über alle vier Klassen hinweg nach 6/12/24 Stunden.