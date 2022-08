Frauen rocken 24h Spa: Klassensiege für Iron Dames und arabische Pilotin

Audio-Player laden

Rahel Frey, Michelle Gatting und Sarah Bovy haben schon beim WEC-Rennen in Monza Geschichte geschrieben, bei den 24h von Spa haben sie es zusammen mit Doriane Pin wieder getan: Das Quartett hat im Ferrari #83 von Iron Dames den allerersten Klassensieg eines rein mit Frauen besetzten Fahrzeugs in der Historie des Rennens geholt!

Nach insgesamt 24:01:55.890 Stunden und 531 Runden war der historische Erfolg für Frey/Gatting/Bovy/Pin im neu geschaffenen Gold-Cup in trockenen Tüchern. Im Ziel hatten sie mit ihrem Iron-Dames-Ferrari #83 einen Vorsprung von drei Runden auf Robin/Tomita/De Pauw/Robin im zweitplatzierten WRT-Audi #33. (Alle Klassensieger in Spa)

"Das fühlt sich historisch gesehen wie ein großes Ergebnis an. Es ist ein sehr gutes Zeichen und eine sehr gute Botschaft, die wir aussenden können. Wir wollen mehr Mädchen motivieren, das Gleiche zu erreichen und sie ermutigen, sich uns in der Welt des Motorsports anzuschließen", jubelt die routinierte Schweizerin Frey.

"Wir fahren in rosafarbenen Anzügen in einem rosafarbenen Auto, und das unterstreicht nur die Botschaft, die wir verbreiten wollen, um Frauen für den Motorsport zu begeistern." Dem Triumphzug der vier Frauen ging eine nahezu fehlerlose im Rennen voraus, die den Iron-Dames-Ferrari schon früh in eine sehr gute Ausgangslage brachte.

Reibungsloses Rennen des Iron-Dames-Ferrari

Vom elften Platz in der Gold-Cup-Wertung aus kannte der pinkfarbene 488 GT3 Evo nur eine Richtung: Nach vorne. Das erste Mal übernahmen Frey/Gatting/Bovy/Pin gegen Ende des ersten Renndrittels die Führung in ihrer Klasse.

In weiterer Folge etablierte sich das Quartett an der Spitze und war endgültig auf Siegkurs, als sich Gabriele Piani im HRT-Mercedes #5 eine Kollision mit einem Ferrari leistete. Den großen Vorsprung auf die Verfolger bauten die vier Damen bis ins Ziel kontinuierlich aus. Dabei sah es nach den Eindrücken aus den Trainings nicht nach einem Erfolg aus.

"Nach dem Qualifying war die Pace nicht wirklich so, wie wir es erwartet hatten. Ehrlich gesagt habe ich nicht erwartet, dass wir gerade dieses Rennen gewinnen würden. Das hier ist eines der Rennen, vor denen ich mich in meiner Karriere am meisten gefürchtet habe, aber auch eines, das ich immer bestreiten wollte", gibt Gatting zu.

Tracklimits-Verwarnungen ohne Auswirkungen

Die Dänin bekam auch zwei Verwarnungen wegen Tracklimits, doch das sollte sich nicht mehr auf das Resultat auswirken. Besonders emotional reagiert Pin auf den Erfolg: "Wir haben einen tollen Job gemacht, keine Fehler gemacht und hatten eine gute Pace. Ich durfte auch meinen ersten Stint in der Nacht absolvieren. Meine Teamkolleginnen und das Team haben einfach einen tollen Job gemacht. Ich möchte jetzt jede Sekunde weinen ..."

"Es ist unglaublich. Ich war so alt wie Doriane, als ich das erste Mal an diesem Rennen teilnahm", fügt Bovy hinzu. "15 Jahre später bin ich so stolz darauf, wieder hier zu sein, mit diesem tollen Team und meinen Teamkolleginnen. Wir hätten uns kein besseres Rennen wünschen können, und wir haben hart gekämpft, bis zur letzten Runde."

Der Iron-Dames-Ferrari #83 war bei den 24h Spa nicht aufzuhalten Foto: SRO

Im Schatten des Gold-Cup-Erfolgs der Iron Dames darf jedoch noch eine weitere Rennfahrerin über einen Klassensieg bei den 24h von Spa 2022 jubeln: Reema Juffali aus Saudi-Arabien gewann mit ihren männlichen Teamkollegen Tim Müller, George Kurtz und Valentin Pierburg im SPS-automotive-performance-Mercedes #20 den Bronze-Cup.

24h Spa: Rennfahrerin auch im Bronze-Cup siegreich

Das Quartett rund um Juffali steckte auf dem Weg zum Erfolg mehrere Rückschläge erfolgreich weg, unter anderem eine gebrochene Aufhängung in Folge von vielen Feindberührungen, und eine Strafe wegen Missachtung der vorgeschriebenen Stintzeiten.

"Es war ein superhartes Rennen für uns. Nach zwölf Stunden, oh mein Gott, sind es noch einmal zwölf Stunden, und es war brutal. Es war super hart, hat aber auch super viel Spaß gemacht, und es hat sich gelohnt. Ich bin wirklich froh, das Rennen beendet zu haben und auf dem obersten Treppchen zu stehen", freut sich Juffali.

Mit Blick auf den Erfolg der Iron Dames sagt die saudi-arabische Rennfahrerin: "Es macht mich stolz und glücklich, sie auf dem Podium zu sehen, und hoffentlich werden wir mehr und mehr Frauen in allen Bereichen des Sports sehen." Mit derartigen Erfolgen wie bei den 24h von Spa ist der Weg dafür jedenfalls erfolgreich geebnet.

