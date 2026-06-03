Giorgio Sanna bestätigt: McLaren bringt 2028 neues GT3-Fahrzeug

Giorgio Sanna ist zurück in der Welt des Motorsports - dank McLaren, die mit seiner Hilfe ihrer Kundensportabteilung einen entscheidenden Schub geben wollen. Und er kündigt gleich ein neues GT3-Auto für 2028 an, das den seit 2019 im Einsatz befindlichen 720S GT3 ablösen soll. Der 720S wurde in der Serie schon 2023 durch den 750S abgelöst.

Sanna hatte Lamborghini Squadra Corse, die er selbst aufgebaut hatte, im März 2024 völlig überraschend verlassen. Grund dafür war eine interne Untersuchung. Ende 2025 tauchte er dann als Motorsportchef von McLaren Automotive wieder auf der Motorsport-Bühne auf.

"Ein wunderbares und aufregendes Kapitel ist einfach zu Ende gegangen - ein wichtiger Teil meines Lebens - nun hat ein neues begonnen mit einer Marke, die in der Welt des Motorsports bedeutend ist und keiner Vorstellung bedarf", beginnt Sanna.

"Ich bin wirklich sehr stolz auf meine Vergangenheit, aber natürlich auch auf die Gegenwart, denn nicht jeder hat die Möglichkeit, für eine so renommierte Marke wie McLaren zu arbeiten. Sie hat eine Geschichte im Motorsport, die praktisch einzigartig ist und vielleicht nur mit einem anderen italienischen Hersteller verglichen werden kann, den wir gut kennen."

Das Interview

Frage: "Mussten Sie wegen interner Vorschriften mit dem Comeback warten, oder haben Sie auf die beste Gelegenheit gewartet?"

Giorgio Sanna: "In meinem Fall gibt es keine vorgeschriebene Pause im Sinne der sogenannten 'Gardening-Leave'-Regel."

"Ich habe es einfach vorgezogen, zu warten und ein Sabbatjahr einzulegen, um mich nach über 20 Jahren in der Branche auszuruhen. Aber es ging auch darum, mir die beste Gelegenheit zu sichern. Ich hatte zwei oder drei Angebote auf dem Tisch und habe mich für McLaren entschieden, weil mich das Unternehmen inspiriert hat."

Frage: "Was für haben Sie in Woking vorgefunden?"

Sanna: "Es ist eine erstklassige Organisation, insbesondere die Customer Racing Abteilung, die meine Erwartungen übertroffen hat. Das stimmt mich sehr zuversichtlich für die Zukunft, da das Potenzial enorm ist. Natürlich gibt es viel zu tun, aber wir haben eine globale Expansionsstrategie, sowohl für die Marke als auch für die GT-Abteilung. Wir sind auf dem richtigen Weg."

Frage: "Wie ist die Zusammenarbeit mit den Briten?"

Sanna: "Es ist wirklich großartig. Ich arbeite eng mit der Motorsportabteilung von McLaren zusammen, die für das LMDh-Programm zuständig ist und in der mehrere Italiener arbeiten. Darüber hinaus dient das F1-Team als starke Inspirationsquelle für die Leitlinien, da es in jeder Hinsicht das beste ist."

"Ich komme mit der britischen Denkweise - pragmatisch und teamorientiert, in einer entspannten Atmosphäre - sehr gut zurecht. Wenn man die italienische Mentalität und Entschlossenheit mit dem britischen professionellen, pragmatischen und ruhigen Ansatz kombiniert, glaube ich, dass alles sehr gut funktionieren kann. Die Formel 1 beweist genau das."

Frage: "Wurde Ihnen freie Hand gelassen, oder gab es bereits ein Programm, dem Sie Folge leisten mussten?"

Sanna: "Ich wurde sehr herzlich aufgenommen. Wie in allen Unternehmen gibt es Regeln zu beachten, aber strategisch hatte ich freie Hand."

"Man muss auch sagen, dass einige Dinge bereits gut funktionierten, während andere neu erdacht oder umgesetzt werden mussten. Aber wenn man mich ausgewählt und mit Begeisterung aufgenommen hat, dann gab es wohl den Wunsch, sich zu verbessern und etwas anderes zu tun, um zu wachsen. Und das haben sie bereits erkannt."

Giorgio Sanna leitete bis Anfang 2024 die Geschicke bei Lamborghini Foto: Lamborghini

Frage: "Haben Sie bereits einen Plan für einen neuen GT3?"

Sanna: "Ja, obwohl es noch sehr früh ist, darüber zu sprechen, sind wir mit der Arbeit schon recht weit fortgeschritten. Aber wir haben zuerst mit der McLaren-Trophy begonnen, weil das Ziel darin besteht, ein solides Fundament mit Teams und Fahrern aufzubauen, die dann in mindestens ein paar Jahren in die GT3 aufsteigen können."

"Das neue Auto wird 2028 kommen, wir werden es daher nächstes Jahr enthüllen. Wir müssen warten, bis das Straßenmodell auf den Markt kommt. Es war schon in der Pipeline, als ich ankam, aber ich konnte den Arbeitsplan fertigstellen, was sehr wichtig ist."

"Wir brauchen eine Struktur, die das Produkt unterstützt - Support an der Strecke, laufende Kosten und so weiter. Und natürlich muss es ein Auto sein, das für jeden geeignet ist."

Frage: "Sie waren selbst als Rennfahrer - hatten Sie schon Gelegenheit, einen McLaren auszuprobieren?"

Sanna: "Ich hatte die Gelegenheit, sowohl Straßenautos als auch Rennwagen zu testen. Ich fand sie extrem einfach zu fahren und sehr leistungsstark. Man darf nicht vergessen, dass das Markenzeichen von McLaren die Leichtigkeit ist, mit einem Kohlefaser-Monocoque und einem erstklassigen Leistungsgewicht."

"Diese Eigenschaft ist auch bei den Rennwagen vorhanden. Das ist eine Chance für die jungen Fahrer, die in die McLaren-Trophy einsteigen, einen entspannteren Ansatz zu wählen, indem sie von einem Formelwagen in einen GT umsteigen und ein Auto vorfinden, das einfach zu fahren und dennoch leistungsstark ist. Und für die Gentleman-Driver bietet es etwas leicht zu Fahrendes und Spaßiges."

Frage: "McLaren wurde schon immer als Nischenmarke angesehen. Ihre früheren Erfahrungen bei Lamborghini werden für das Wachstum sehr nützlich sein..."

Sanna: "Wenn das Unternehmen mich gewählt hat, dann deshalb, weil der Wunsch besteht, das Geschäft und die Präsenz der Marke auszubauen. Zum Beispiel gab es noch nie einen McLaren in der italienischen GT-Meisterschaft, und jetzt ist einer eingeschrieben."

"Andere werden folgen, sowohl im GT Cup als auch in der GT3, aber nicht nur in Italien. Auch im ADAC GT Masters und in der GT Open; die DTM ist sehr wichtig und könnte ebenfalls einen Zuwachs an Fahrzeugen in der Startaufstellung verzeichnen."

McLaren stellt sich derzeit immer breiter im GT3-Sport auf Foto: Gruppe C Photography

"In der IMSA leistet das RLL-Team in seiner Debütsaison mit zwei jungen und vielversprechenden Fahrern hervorragende Arbeit. Auch dort erwarten wir eine Expansion, wahrscheinlich mit dem neuen Auto."

Frage: "Apropos Fahrer: Wird es Neuzugänge geben?"

Sanna: "Für 2026 sind wir bestens aufgestellt, aber wir arbeiten natürlich daran, ab 2027 neue Fahrer unter Vertrag zu nehmen. Die Anzahl wird auch von den verfügbaren Autos abhängen. Das Wachstum wird schrittweise erfolgen, aber das Wichtigste ist jetzt, sich auf Qualität statt auf Quantität zu konzentrieren."

"Wenn die Anzahl der Teams steigt - was meiner Meinung nach ab 2028 mit dem neuen GT3-Auto der Fall sein wird -, werden wir die Anzahl der Werksfahrer erhöhen und gleichzeitig jungen Fahrern in der Trophy die Chance geben, sich weiterzuentwickeln und den Schritt in die nächste Kategorie zu machen."

Frage: "Wird es auch einen Austausch mit den Hypercar-Fahrern geben?"

Sanna: "Die Gespräche laufen bereits. Wir werden die Dinge auf der Grundlage der Bedürfnisse beider Parteien bewerten. Alles ist möglich. Die Verbindung zwischen McLaren Racing und McLaren GT ist stark, wir arbeiten gut zusammen, also werden wir sehen."

Frage: "Wie sieht Ihr Plan für die kommenden Jahre aus?"

Sanna: "Die langfristige Strategie ist sehr klar, und ich arbeite gerne daran. Der Plan ist auf sieben Jahre angelegt. Das Ziel ist es, Zukunftsvisionen in die Realität umzusetzen."

"Aber um das zu tun, brauchen wir eine starke interne Organisation. Sie ist bereits vorhanden, kann aber sicherlich noch verbessert und effizienter gestaltet werden. Sie muss so strukturiert sein, dass sie Teams auf der ganzen Welt koordiniert, verwaltet und unterstützt. In Italien haben wir ein neues Lager in Turin, das die Anforderungen des europäischen Marktes erfüllen kann."