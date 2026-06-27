Gridstrafen ohne Ende: Neue Startaufstellung zu den 24h Spa 2026

Es hagelt Strafen ohne Ende: Nach der Superpole wurde eine ganze Reihe von Gridstrafen verhängt, außerdem wurden dem drittplatzierten AF-Corse-Ferrari #50 (Wadoux/Leclerc/Gelael) alle Runden aberkannt, weil das Datenaufzeichnungsgerät nicht eingestöpselt war und keine Daten aufgezeichnet werden konnten.

Gleiches gilt für den Attempto-Audi #66, weil das Fahrzeug in den Punkten Bodenfreiheit und Flügel nicht der BoP entsprach. Die Poleposition im Silver-Cup geht damit an den GetSpeed-Mercedes #6 (Bartone/Panis/Gazeau/Basz).

Das gleiche Vergehen leisteten sich die beiden Aston Martin, die im Superpole-1-Segment ausgeschieden sind. Sie hatten rund 15 Millibar zu viel Ladedruck.

Auch nach dem Qualifying gab es noch Strafen: Der CSA-McLaren #111 (Pla/Rougier/Gachet/Kell) fuhr nicht nach der korrekten BoP, beim Lionspeed-Porsche #89 (Fontana/Mardini/Jefferies/Kolb) war wie beim Ferrari #50 die Datenaufzeichnung nicht eingesteckt.

Vier Fahrzeuge werden nach Motorenwechseln aus der Boxengasse nachstarten: Lionspeed-Porsche #80 (Feller/Preining/Buus), Pure-Rxcing-Porsche #9 (Nessow/Trulli/Malichin/Hofer), Tsunami-Porsche #79 (Zelger/Babini/Hamaguchi/Menzel) und GetSpeed-Mercedes #12 (Rindone/Waberski/Kalender/Grenier).

Der Blackthorn-Aston-Martin #56 (Adam/Leroux/Petrobelli/Hanafin) muss im Rennen eine 150-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe absitzen, weil er den Motor nach dem Qualifying wechseln ließ.

Weitere Gridstrafen für diverse Vergehen betreffen den Car-Collection-Porsche #8 (Rosi/Krahn/Schiro/Sturm; +15 Plätze) sowie den 2Seas-Mercedes #33 (Hart/Noble/Walker/Williamson), den High-Class-Porsche #86 (Li/Fjordbach/Yuan/Ye) und den Tempesta-Porsche #93 (Cheever/Hui/Froggatt/Jansen).

Neue Startaufstellung nach allen Strafen

1. AF-Corse-Ferrari #51 (Rovera/Mosca/Nielsen)

2. Garage-59-McLaren #58 (Fleming/Prette/Goethe)

3. Verstappen-Mercedes #3 (Juncadella/Lulham/Gounon)

4. Selected-Car-Ferrari #71 (Laursen/Ebdrup/Birch/Schandorff)

5. Kessel-Ferrari #74 (Blattner/Tuck/Jaubert/Marschall)

6. GetSpeed-Mercedes #48 (Auer/Stolz/Engel)

7. Garage-59-McLaren #59 (Loake/MacDonald/Kirchhöfer)

8. Attempto-Audi #99 (Pereira/Frassineti/Aka)

9. GetSpeed-Mercedes #6 (Bartone/Panis/Gazeau/Basz)

10. HRT-Ford #64 (Maini/Scherer/Drouet)

11. Rinaldi-Ferrari #45 (Duran/Medler/Balzan/Perel)

12. RJN-McLaren #23 (Brichacek/Fitz-Simon/Lynn/B. Dörr)

13. Optimum-McLaren #5 (Owega/D. Rappange/Oliveira/Porter)

14. Boutsen-VDS-Porsche #2 (Schuring/Boccolacci/Picariello)

15. WRT-BMW #32 (van der Linde/Pepper/Weerts)

16. Schumacher-CLRT-Porsche #22 (Güven/Campbell/Makowiecki)

17. Grasser-Lamborghini #63 (Perera/Paul/Bortolotti)

18. Rowe-BMW #98 (Farfus/Dennis/Marciello)

19. Greystone-McLaren #44 (Meakin/Kelly/Pintos/Rattican)

20. WRT-BMW #46 (Rossi/Harper/Hesse)

21. Optimum-McLaren #4 (Smalley/Tomlinson/H. George/Del Sarte)

22. Motopark-Mercedes #20 (Revesz/Mansell/Mettler/Andrade)

23. Boutsen-VDS-Porsche #10 (Magnus/Knutsson/Ghiretti)

24. Rowe-BMW #998 (de Wilde/Tramnitz/Klingmann)

25. Sainteloc-Audi #25 (Perez Companc/Cheli/Klymenko/Legeret)

26. AF-Corse-Ferrari #52 (Braschi/Machiels/Zagazeta/Stadsbader)

27. Rutronik-Porsche #96 (Engstler/Mapelli/Niederhauser)

28. AF-Corse-Ferrari #50 (Wadoux/Leclerc/Gelael)

29. Comtoyou-Aston-Martin #7 (Drudi/Sorensen/Thiim)

30. Walkenhorst-Aston-Martin #34 (Day/Krognes/Chaves)

31. Attempto-Audi #66 (Kastelic/Levi/Øgaard/Mazzola)

32. Winward-Mercedes #87 (Dienst/Piana/Salikhov/Arrow)

33. Comtoyou-Aston-Martin #21 (Baud/Dorison/Pauwels/Söderström)

34. Dinamic-GT #54 (Cabirou/Sathienthirakul/Simonazzi/Whiteside)

35. Walkenhorst-Aston-Martin #35 (Ischer/Simon/Villagomez/Robin)

36. CSA-Racing #555 (Moulin/Sanjay/Andriolo/Lecertua)

37. Steller-Motorsport #24 (Pedersen/Ried/Doquin/Lind)

38. WRT-BMW #30 (Montenegro/Cordeel/Detry/Lismont)

39. Paradine-Competition #992 (Rowledge/Rappange/Hahn/Aguilera)

40. 2Seas-Mercedes #222 (Barr/Dawson/Patterson/Jewiss)

41. Oman-Racing-Aston-Martin #42 (Williams/Al Harthy/Ebrahim/Sagrera)

42. Herberth-Porsche #91 (Bohn/Renauer/van Eijndhoven/Jaminet)

43. Tresor-Attempto-Audi #88 (Balcaen/Castelein/Castelein/Palette)

44. AF-Corse-Ferrari #70 (Schreiner/Kolovos/Di Amato/Sette Camara)

45. Grupo-Prom-Racing #177 (Hernandez Ortega/Tribaudini/Caresani/Christodoulou)

46. Haas-RT #28 (Toledo/Dempsey/Vaxiviere/Molina)

47. GetSpeed-Mercedes #999 (Charlaix/Boisson/Klein/Paque)

48. High-Class-Porsche #86 (Li/Fjordbach/Yuan/Ye)

49. JMR-Motorsport #0 (Ibrahim/Ibrahim/Love/Green)

50. Tempesta-Racing #93 (Cheever/Hui/Froggatt/Jansen)

51. Mühlner-Motorsport #123 (Müller/Hall/Fumal/Latorre)

52. GetSpeed-Mercedes #17 (Martin/Götz/Schiller)

53. Lionspeed-Porsche #89 (Fontana/Mardini/Jefferies/Kolb)

54. Paradine-Competition #991 (Fourie/Leung/Pittard/Kellett)

55. Rutronik-Porsche #97 (Rump/Au/Gatting/Müller)

56. JMW-Motorsport #60 (Kiefer/Ineichen/Heinemann/Chovet)

57. Comtoyou-Aston-Martin #700 (Knauf/Servais/Bovy/Baert)

58. Comtoyou-Aston-Martin #11 (Tomasoni/Muss/Marcelli/Jelmini)

59. Razoon-Racing #914 (McDermott/Beecroft/Bennett/Fullwood)

60. Blackthorn-Aston-Martin #56 (Adam/Leroux/Petrobelli/Hanafin)*

61. Eastalent-Racing #84 (Reicher/Winkelhock/Haase)

62. 2Seas-Mercedes #33 (Hart/Noble/Walker/Williamson)

63. CSA-McLaren #111 (Pla/Rougier/Gachet/Kell)

64. HRT-Ford #65 (Wiebelhaus/Reis/Oosten/Coseteng)

65. Car-Collection-Porsche #8 (Rosi/Krahn/Schiro/Sturm)

*Strafe 150 Sekunden Stop-and-Go in den ersten Runden

Nachstarter aus der Box:

1. Lionspeed-Porsche #80 (Feller/Preining/Buus)

2. Pure-Rxcing-Porsche #9 (Nessow/Trulli/Malichin/Hofer)

3. Tsunami-Porsche #79 (Zelger/Babini/Hamaguchi/Menzel)

4. GetSpeed-Mercedes #12 (Rindone/Waberski/Kalender/Grenier)