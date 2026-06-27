Gridstrafen ohne Ende: Neue Startaufstellung zu den 24h Spa 2026
Eine große Reihe von Gridstrafen sorgt für eine neue Startaufstellung bei den 24 Stunden von Spa 2026 - Insgesamt zehn Autos bestraft, vier starten aus der Box
Die Startaufstellung zu den 24 Stunden von Spa 2026 wurde noch einmal tüchtig durcheinandergewürfelt
Foto: SRO Motorsports Group
Es hagelt Strafen ohne Ende: Nach der Superpole wurde eine ganze Reihe von Gridstrafen verhängt, außerdem wurden dem drittplatzierten AF-Corse-Ferrari #50 (Wadoux/Leclerc/Gelael) alle Runden aberkannt, weil das Datenaufzeichnungsgerät nicht eingestöpselt war und keine Daten aufgezeichnet werden konnten.
Gleiches gilt für den Attempto-Audi #66, weil das Fahrzeug in den Punkten Bodenfreiheit und Flügel nicht der BoP entsprach. Die Poleposition im Silver-Cup geht damit an den GetSpeed-Mercedes #6 (Bartone/Panis/Gazeau/Basz).
Das gleiche Vergehen leisteten sich die beiden Aston Martin, die im Superpole-1-Segment ausgeschieden sind. Sie hatten rund 15 Millibar zu viel Ladedruck.
Auch nach dem Qualifying gab es noch Strafen: Der CSA-McLaren #111 (Pla/Rougier/Gachet/Kell) fuhr nicht nach der korrekten BoP, beim Lionspeed-Porsche #89 (Fontana/Mardini/Jefferies/Kolb) war wie beim Ferrari #50 die Datenaufzeichnung nicht eingesteckt.
Vier Fahrzeuge werden nach Motorenwechseln aus der Boxengasse nachstarten: Lionspeed-Porsche #80 (Feller/Preining/Buus), Pure-Rxcing-Porsche #9 (Nessow/Trulli/Malichin/Hofer), Tsunami-Porsche #79 (Zelger/Babini/Hamaguchi/Menzel) und GetSpeed-Mercedes #12 (Rindone/Waberski/Kalender/Grenier).
Der Blackthorn-Aston-Martin #56 (Adam/Leroux/Petrobelli/Hanafin) muss im Rennen eine 150-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe absitzen, weil er den Motor nach dem Qualifying wechseln ließ.
Weitere Gridstrafen für diverse Vergehen betreffen den Car-Collection-Porsche #8 (Rosi/Krahn/Schiro/Sturm; +15 Plätze) sowie den 2Seas-Mercedes #33 (Hart/Noble/Walker/Williamson), den High-Class-Porsche #86 (Li/Fjordbach/Yuan/Ye) und den Tempesta-Porsche #93 (Cheever/Hui/Froggatt/Jansen).
Neue Startaufstellung nach allen Strafen
1. AF-Corse-Ferrari #51 (Rovera/Mosca/Nielsen)
2. Garage-59-McLaren #58 (Fleming/Prette/Goethe)
3. Verstappen-Mercedes #3 (Juncadella/Lulham/Gounon)
4. Selected-Car-Ferrari #71 (Laursen/Ebdrup/Birch/Schandorff)
5. Kessel-Ferrari #74 (Blattner/Tuck/Jaubert/Marschall)
6. GetSpeed-Mercedes #48 (Auer/Stolz/Engel)
7. Garage-59-McLaren #59 (Loake/MacDonald/Kirchhöfer)
8. Attempto-Audi #99 (Pereira/Frassineti/Aka)
9. GetSpeed-Mercedes #6 (Bartone/Panis/Gazeau/Basz)
10. HRT-Ford #64 (Maini/Scherer/Drouet)
11. Rinaldi-Ferrari #45 (Duran/Medler/Balzan/Perel)
12. RJN-McLaren #23 (Brichacek/Fitz-Simon/Lynn/B. Dörr)
13. Optimum-McLaren #5 (Owega/D. Rappange/Oliveira/Porter)
14. Boutsen-VDS-Porsche #2 (Schuring/Boccolacci/Picariello)
15. WRT-BMW #32 (van der Linde/Pepper/Weerts)
16. Schumacher-CLRT-Porsche #22 (Güven/Campbell/Makowiecki)
17. Grasser-Lamborghini #63 (Perera/Paul/Bortolotti)
18. Rowe-BMW #98 (Farfus/Dennis/Marciello)
19. Greystone-McLaren #44 (Meakin/Kelly/Pintos/Rattican)
20. WRT-BMW #46 (Rossi/Harper/Hesse)
21. Optimum-McLaren #4 (Smalley/Tomlinson/H. George/Del Sarte)
22. Motopark-Mercedes #20 (Revesz/Mansell/Mettler/Andrade)
23. Boutsen-VDS-Porsche #10 (Magnus/Knutsson/Ghiretti)
24. Rowe-BMW #998 (de Wilde/Tramnitz/Klingmann)
25. Sainteloc-Audi #25 (Perez Companc/Cheli/Klymenko/Legeret)
26. AF-Corse-Ferrari #52 (Braschi/Machiels/Zagazeta/Stadsbader)
27. Rutronik-Porsche #96 (Engstler/Mapelli/Niederhauser)
28. AF-Corse-Ferrari #50 (Wadoux/Leclerc/Gelael)
29. Comtoyou-Aston-Martin #7 (Drudi/Sorensen/Thiim)
30. Walkenhorst-Aston-Martin #34 (Day/Krognes/Chaves)
31. Attempto-Audi #66 (Kastelic/Levi/Øgaard/Mazzola)
32. Winward-Mercedes #87 (Dienst/Piana/Salikhov/Arrow)
33. Comtoyou-Aston-Martin #21 (Baud/Dorison/Pauwels/Söderström)
34. Dinamic-GT #54 (Cabirou/Sathienthirakul/Simonazzi/Whiteside)
35. Walkenhorst-Aston-Martin #35 (Ischer/Simon/Villagomez/Robin)
36. CSA-Racing #555 (Moulin/Sanjay/Andriolo/Lecertua)
37. Steller-Motorsport #24 (Pedersen/Ried/Doquin/Lind)
38. WRT-BMW #30 (Montenegro/Cordeel/Detry/Lismont)
39. Paradine-Competition #992 (Rowledge/Rappange/Hahn/Aguilera)
40. 2Seas-Mercedes #222 (Barr/Dawson/Patterson/Jewiss)
41. Oman-Racing-Aston-Martin #42 (Williams/Al Harthy/Ebrahim/Sagrera)
42. Herberth-Porsche #91 (Bohn/Renauer/van Eijndhoven/Jaminet)
43. Tresor-Attempto-Audi #88 (Balcaen/Castelein/Castelein/Palette)
44. AF-Corse-Ferrari #70 (Schreiner/Kolovos/Di Amato/Sette Camara)
45. Grupo-Prom-Racing #177 (Hernandez Ortega/Tribaudini/Caresani/Christodoulou)
46. Haas-RT #28 (Toledo/Dempsey/Vaxiviere/Molina)
47. GetSpeed-Mercedes #999 (Charlaix/Boisson/Klein/Paque)
48. High-Class-Porsche #86 (Li/Fjordbach/Yuan/Ye)
49. JMR-Motorsport #0 (Ibrahim/Ibrahim/Love/Green)
50. Tempesta-Racing #93 (Cheever/Hui/Froggatt/Jansen)
51. Mühlner-Motorsport #123 (Müller/Hall/Fumal/Latorre)
52. GetSpeed-Mercedes #17 (Martin/Götz/Schiller)
53. Lionspeed-Porsche #89 (Fontana/Mardini/Jefferies/Kolb)
54. Paradine-Competition #991 (Fourie/Leung/Pittard/Kellett)
55. Rutronik-Porsche #97 (Rump/Au/Gatting/Müller)
56. JMW-Motorsport #60 (Kiefer/Ineichen/Heinemann/Chovet)
57. Comtoyou-Aston-Martin #700 (Knauf/Servais/Bovy/Baert)
58. Comtoyou-Aston-Martin #11 (Tomasoni/Muss/Marcelli/Jelmini)
59. Razoon-Racing #914 (McDermott/Beecroft/Bennett/Fullwood)
60. Blackthorn-Aston-Martin #56 (Adam/Leroux/Petrobelli/Hanafin)*
61. Eastalent-Racing #84 (Reicher/Winkelhock/Haase)
62. 2Seas-Mercedes #33 (Hart/Noble/Walker/Williamson)
63. CSA-McLaren #111 (Pla/Rougier/Gachet/Kell)
64. HRT-Ford #65 (Wiebelhaus/Reis/Oosten/Coseteng)
65. Car-Collection-Porsche #8 (Rosi/Krahn/Schiro/Sturm)
*Strafe 150 Sekunden Stop-and-Go in den ersten Runden
Nachstarter aus der Box:
1. Lionspeed-Porsche #80 (Feller/Preining/Buus)
2. Pure-Rxcing-Porsche #9 (Nessow/Trulli/Malichin/Hofer)
3. Tsunami-Porsche #79 (Zelger/Babini/Hamaguchi/Menzel)
4. GetSpeed-Mercedes #12 (Rindone/Waberski/Kalender/Grenier)
Diese Story teilen oder speichern
Aktuelle News
MotoGP-Liveticker Assen: Trackhouse-Duo stiehlt Werksaprilias die Show
Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Spielberg jetzt live!
MotoGP-Sprint Assen 2026: Trackhouse-Doppelsieg - Fernandez vor Ogura
"Wollen keine Veränderung": Sagt Toto Wolff hiermit Max Verstappen ab?
Registrieren und Motorsport.com mit Adblocker genießen!
Von Formel 1 bis MotoGP berichten wir direkt aus dem Fahrerlager, denn wir lieben unseren Sport genau wie Du. Damit wir dir unseren Fachjournalismus weiterhin bieten können, verwendet unsere Website Cookies. Dadurch wird Dein Nutzererlebnis optimiert und die Werbung auf Deine Interessen zugeschnitten. Wir wollen dir aber natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, eine werbefreie Website zu genießen.