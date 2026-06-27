Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

GTWC Endurance 24h Spa

Gridstrafen ohne Ende: Neue Startaufstellung zu den 24h Spa 2026

Eine große Reihe von Gridstrafen sorgt für eine neue Startaufstellung bei den 24 Stunden von Spa 2026 - Insgesamt zehn Autos bestraft, vier starten aus der Box

Heiko Stritzke
Heiko Stritzke
Veröffentlicht:
Gridstrafen ohne Ende: Neue Startaufstellung zu den 24h Spa 2026

Die Startaufstellung zu den 24 Stunden von Spa 2026 wurde noch einmal tüchtig durcheinandergewürfelt

Foto: SRO Motorsports Group

Es hagelt Strafen ohne Ende: Nach der Superpole wurde eine ganze Reihe von Gridstrafen verhängt, außerdem wurden dem drittplatzierten AF-Corse-Ferrari #50 (Wadoux/Leclerc/Gelael) alle Runden aberkannt, weil das Datenaufzeichnungsgerät nicht eingestöpselt war und keine Daten aufgezeichnet werden konnten.

Gleiches gilt für den Attempto-Audi #66, weil das Fahrzeug in den Punkten Bodenfreiheit und Flügel nicht der BoP entsprach. Die Poleposition im Silver-Cup geht damit an den GetSpeed-Mercedes #6 (Bartone/Panis/Gazeau/Basz).

Das gleiche Vergehen leisteten sich die beiden Aston Martin, die im Superpole-1-Segment ausgeschieden sind. Sie hatten rund 15 Millibar zu viel Ladedruck.

Auch nach dem Qualifying gab es noch Strafen: Der CSA-McLaren #111 (Pla/Rougier/Gachet/Kell) fuhr nicht nach der korrekten BoP, beim Lionspeed-Porsche #89 (Fontana/Mardini/Jefferies/Kolb) war wie beim Ferrari #50 die Datenaufzeichnung nicht eingesteckt.

Vier Fahrzeuge werden nach Motorenwechseln aus der Boxengasse nachstarten: Lionspeed-Porsche #80 (Feller/Preining/Buus), Pure-Rxcing-Porsche #9 (Nessow/Trulli/Malichin/Hofer), Tsunami-Porsche #79 (Zelger/Babini/Hamaguchi/Menzel) und GetSpeed-Mercedes #12 (Rindone/Waberski/Kalender/Grenier).

Der Blackthorn-Aston-Martin #56 (Adam/Leroux/Petrobelli/Hanafin) muss im Rennen eine 150-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe absitzen, weil er den Motor nach dem Qualifying wechseln ließ.

Weitere Gridstrafen für diverse Vergehen betreffen den Car-Collection-Porsche #8 (Rosi/Krahn/Schiro/Sturm; +15 Plätze) sowie den 2Seas-Mercedes #33 (Hart/Noble/Walker/Williamson), den High-Class-Porsche #86 (Li/Fjordbach/Yuan/Ye) und den Tempesta-Porsche #93 (Cheever/Hui/Froggatt/Jansen).

Neue Startaufstellung nach allen Strafen

1. AF-Corse-Ferrari #51 (Rovera/Mosca/Nielsen)

2. Garage-59-McLaren #58 (Fleming/Prette/Goethe)

3. Verstappen-Mercedes #3 (Juncadella/Lulham/Gounon)

4. Selected-Car-Ferrari #71 (Laursen/Ebdrup/Birch/Schandorff)

5. Kessel-Ferrari #74 (Blattner/Tuck/Jaubert/Marschall)

6. GetSpeed-Mercedes #48 (Auer/Stolz/Engel)

7. Garage-59-McLaren #59 (Loake/MacDonald/Kirchhöfer)

8. Attempto-Audi #99 (Pereira/Frassineti/Aka)

9. GetSpeed-Mercedes #6 (Bartone/Panis/Gazeau/Basz)

10. HRT-Ford #64 (Maini/Scherer/Drouet)

11. Rinaldi-Ferrari #45 (Duran/Medler/Balzan/Perel)

12. RJN-McLaren #23 (Brichacek/Fitz-Simon/Lynn/B. Dörr)

13. Optimum-McLaren #5 (Owega/D. Rappange/Oliveira/Porter)

14. Boutsen-VDS-Porsche #2 (Schuring/Boccolacci/Picariello)

15. WRT-BMW #32 (van der Linde/Pepper/Weerts)

16. Schumacher-CLRT-Porsche #22 (Güven/Campbell/Makowiecki)

17. Grasser-Lamborghini #63 (Perera/Paul/Bortolotti)

18. Rowe-BMW #98 (Farfus/Dennis/Marciello)

19. Greystone-McLaren #44 (Meakin/Kelly/Pintos/Rattican)

20. WRT-BMW #46 (Rossi/Harper/Hesse)

21. Optimum-McLaren #4 (Smalley/Tomlinson/H. George/Del Sarte)

22. Motopark-Mercedes #20 (Revesz/Mansell/Mettler/Andrade)

23. Boutsen-VDS-Porsche #10 (Magnus/Knutsson/Ghiretti)

24. Rowe-BMW #998 (de Wilde/Tramnitz/Klingmann)

25. Sainteloc-Audi #25 (Perez Companc/Cheli/Klymenko/Legeret)

26. AF-Corse-Ferrari #52 (Braschi/Machiels/Zagazeta/Stadsbader)

27. Rutronik-Porsche #96 (Engstler/Mapelli/Niederhauser)

28. AF-Corse-Ferrari #50 (Wadoux/Leclerc/Gelael)

29. Comtoyou-Aston-Martin #7 (Drudi/Sorensen/Thiim)

30. Walkenhorst-Aston-Martin #34 (Day/Krognes/Chaves)

31. Attempto-Audi #66 (Kastelic/Levi/Øgaard/Mazzola)

32. Winward-Mercedes #87 (Dienst/Piana/Salikhov/Arrow)

33. Comtoyou-Aston-Martin #21 (Baud/Dorison/Pauwels/Söderström)

34. Dinamic-GT #54 (Cabirou/Sathienthirakul/Simonazzi/Whiteside)

35. Walkenhorst-Aston-Martin #35 (Ischer/Simon/Villagomez/Robin)

36. CSA-Racing #555 (Moulin/Sanjay/Andriolo/Lecertua)

37. Steller-Motorsport #24 (Pedersen/Ried/Doquin/Lind)

38. WRT-BMW #30 (Montenegro/Cordeel/Detry/Lismont)

39. Paradine-Competition #992 (Rowledge/Rappange/Hahn/Aguilera)

40. 2Seas-Mercedes #222 (Barr/Dawson/Patterson/Jewiss)

41. Oman-Racing-Aston-Martin #42 (Williams/Al Harthy/Ebrahim/Sagrera)

42. Herberth-Porsche #91 (Bohn/Renauer/van Eijndhoven/Jaminet)

43. Tresor-Attempto-Audi #88 (Balcaen/Castelein/Castelein/Palette)

44. AF-Corse-Ferrari #70 (Schreiner/Kolovos/Di Amato/Sette Camara)

45. Grupo-Prom-Racing #177 (Hernandez Ortega/Tribaudini/Caresani/Christodoulou)

46. Haas-RT #28 (Toledo/Dempsey/Vaxiviere/Molina)

47. GetSpeed-Mercedes #999 (Charlaix/Boisson/Klein/Paque)

48. High-Class-Porsche #86 (Li/Fjordbach/Yuan/Ye)

49. JMR-Motorsport #0 (Ibrahim/Ibrahim/Love/Green)

50. Tempesta-Racing #93 (Cheever/Hui/Froggatt/Jansen)

51. Mühlner-Motorsport #123 (Müller/Hall/Fumal/Latorre)

52. GetSpeed-Mercedes #17 (Martin/Götz/Schiller)

53. Lionspeed-Porsche #89 (Fontana/Mardini/Jefferies/Kolb)

54. Paradine-Competition #991 (Fourie/Leung/Pittard/Kellett)

55. Rutronik-Porsche #97 (Rump/Au/Gatting/Müller)

56. JMW-Motorsport #60 (Kiefer/Ineichen/Heinemann/Chovet)

57. Comtoyou-Aston-Martin #700 (Knauf/Servais/Bovy/Baert)

58. Comtoyou-Aston-Martin #11 (Tomasoni/Muss/Marcelli/Jelmini)

59. Razoon-Racing #914 (McDermott/Beecroft/Bennett/Fullwood)

60. Blackthorn-Aston-Martin #56 (Adam/Leroux/Petrobelli/Hanafin)*

61. Eastalent-Racing #84 (Reicher/Winkelhock/Haase)

62. 2Seas-Mercedes #33 (Hart/Noble/Walker/Williamson)

63. CSA-McLaren #111 (Pla/Rougier/Gachet/Kell)

64. HRT-Ford #65 (Wiebelhaus/Reis/Oosten/Coseteng)

65. Car-Collection-Porsche #8 (Rosi/Krahn/Schiro/Sturm)

*Strafe 150 Sekunden Stop-and-Go in den ersten Runden

Nachstarter aus der Box:

1. Lionspeed-Porsche #80 (Feller/Preining/Buus)

2. Pure-Rxcing-Porsche #9 (Nessow/Trulli/Malichin/Hofer)

3. Tsunami-Porsche #79 (Zelger/Babini/Hamaguchi/Menzel)

4. GetSpeed-Mercedes #12 (Rindone/Waberski/Kalender/Grenier)

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Wie die 24 Stunden von Spa 2001 zum GT-Rennen wurden
Mehr von
Heiko Stritzke

Wie die 24 Stunden von Spa 2001 zum GT-Rennen wurden

GTWC Endurance
GTWC Endurance
24h Spa
Wie die 24 Stunden von Spa 2001 zum GT-Rennen wurden

Termin 24h Spa 2027 könnte für Max Verstappen verschoben werden

GTWC Endurance
GTWC Endurance
24h Spa
Termin 24h Spa 2027 könnte für Max Verstappen verschoben werden

Startaufstellung 24h Spa 2026: Rovera zerlegt Gegner in Superpole

GTWC Endurance
GTWC Endurance
24h Spa
Startaufstellung 24h Spa 2026: Rovera zerlegt Gegner in Superpole

Aktuelle News

MotoGP-Liveticker Assen: Trackhouse-Duo stiehlt Werksaprilias die Show

MotoGP
MGP MotoGP
Assen
MotoGP-Liveticker Assen: Trackhouse-Duo stiehlt Werksaprilias die Show

Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Spielberg jetzt live!

Formel 1
F1 Formel 1
Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Spielberg jetzt live!

MotoGP-Sprint Assen 2026: Trackhouse-Doppelsieg - Fernandez vor Ogura

MotoGP
MGP MotoGP
Assen
MotoGP-Sprint Assen 2026: Trackhouse-Doppelsieg - Fernandez vor Ogura

"Wollen keine Veränderung": Sagt Toto Wolff hiermit Max Verstappen ab?

Formel 1
F1 Formel 1
"Wollen keine Veränderung": Sagt Toto Wolff hiermit Max Verstappen ab?