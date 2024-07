GTWC Europe am Nürburgring: Über 50 GT3-Autos und Valentino Rossi

Es ist wieder soweit: Die Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS gibt vom 26. bis 28. Juli ihr alljährliches Gastspiel auf dem Nürburgring. Auch in diesem Jahr heißt es wieder: Drei Stunden kompromisslose Vollgas-Action mit über 50 GT3-Fahrzeugen, mehr als 20 realistischen Sieganwärtern und mittendrin Motorsport-Ikone Valentino Rossi.

Die Veranstaltung ist seit 2012 fester Bestandteil des Kalenders der GTWC Europe und lockt bereits zum 13. Mal die weltbesten GT3-Fahrer und -Teams in die Eifel. Das Rennen ist zugleich die erste Gelegenheit nach den 24 Stunden von Spa, offene Rechnungen aus den Ardennen zu begleichen, wo es zuletzt ein denkwürdiges Finish gegeben hat.

Abwechslungsreich, spektakulär und einzigartig - so lässt sich das Starterfeld im Endurance Cup der Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS zusammenfassen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Mit Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche bringen neun verschiedene Hersteller ihre rund 550 PS starken Fahrzeuge an den Ring und bieten sowohl optisch als auch akustisch ein Spektakel der Extraklasse. Jedes Fabrikat lässt sich am Klang erkennen.

Theoretisch ist jedes Fahrzeug des riesigen Starterfeldes siegfähig, allein die Fahrerpaarung entscheidet. Je nach Fahrerkategorie werden die Fahrzeuge in die Kategorien Pro, Gold, Silver, Bronze und Pro-Am eingeteilt, die in ihren Klassen um Klassensiege kämpfen.

Für viele Fans wird Motorradlegende Valentino Rossi die Hauptattraktion sein. Er startet wie im Vorjahr auf einem BMW M4 GT3 des belgischen Toprennstalls WRT, den er sich mit den GT3-Assen Raffaele Marciello und Maxime Martin teilt.

Beim Heimspiel in Misano im Sprint-Cup wiederholte Rossi mit Martin seinen Sieg aus dem Vorjahr. Im Endurance Cup wartet er dagegen noch auf seinen ersten Triumph, am Nürburgring wird erauf die Jagd nach diesem gehen. Doch die Leistungsdichte ist enorm. Das hat nicht zuletzt sein Ausfall auf dem Nürburgring im Vorjahr gezeigt.

Er trifft auf die Weltelite der GT-Piloten, viele davon kennen die Fans aus der DTM. Drei Fahrer teilen sich ein Auto, die Teamleistung steht im Vordergrund. Die Rennen sind in der Regel reine Sprints über 180 Minuten, sodass die Zuschauer Action am laufenden Band geboten bekommen.

Zeitplan GTWC Europe Endurance Cup Nürburgring 2024

Ein volles Programm bietet an drei Tagen Nonstop-Action: Neben den GT3-Boliden treten die McLaren Trophy Europe und die Lamborghini Super Trofeo mit ihren Markenpokal-Rennen an. Am Sonntag lassen die Traumautos des GT1 Sports Club die Herzen aller Anwesenden höher schlagen.

Für Abwechslung sorgt die Französisches Formel-4-Meisterschaft der FFSA, in der unter anderem die deutschen Nachwuchstalente Mathilda Paatz und Montego Maassen aus dem Motorsport Team Germany an den Start gehen.

Freitag, 26. Juli

08:30 - 10:00 Uhr: 1. Testsession GT-World-Challenge Europe

10:10 - 11:10 Uhr: 1. Freies Training Lamborghini Super Trofeo

11:20 - 11:50 Uhr: Freies Training FFSA Formel 4

12:00 - 13:00 Uhr: 1. Freies Training McLaren Trophy Europe

13:10 - 14:40 Uhr: 2. Testsession GT-World-Challenge Europe

14:50 - 15:50 Uhr: 2. Freies Training Lamborghini Super Trofeo

16:00 - 17:00 Uhr: 2. Freies Training McLaren Trophy Europe

17:10 - 17:35 Uhr: Qualifying FFSA Formel 4

17:45 - 18:45 Uhr: Bronze-Test GT-World-Challenge Europe

Samstag, 27. Juli

08:30 - 10:30 Uhr: Freies Training GT-World-Challenge Europe

10:40 - 10:55 Uhr: 3. Freies Training McLaren Trophy Europe

11:00 - 11:15 Uhr: 1. Qualifying McLaren Trophy Europe

11:40 - 12:05 Uhr: 1. Rennen FFSA Formel 4

12:15 - 13:05 Uhr: Qualifying Lamborghini Super Trofeo in drei Abschnitten

13:15 - 14:15 Uhr: Pre-Qualifying GT-World-Challenge Europe

14:45 - 15:35 Uhr: 1. Rennen McLaren Trophy Europe

16:05 - 16:55 Uhr: 1. Rennen Lamborghini Super Trofeo

17:20 - 17:45 Uhr: 2. Rennen FFSA Formel 4

17:55 - 18:55 Uhr: VIP-Hotlaps

Sonntag, 28. Juli

08:00 - 08:15 Uhr: 4. Freies Training McLaren Trophy Europe

08:20 - 08:35 Uhr: 2. Qualifying McLaren Trophy Europe

08:45 - 09:45 Uhr: Qualifying GT-World-Challenge Europe in drei Abschnitten

10:10 - 10:35 Uhr: 3. Rennen FFSA Formel 4

10:40 - 11:05 Uhr: 1. Session GT1 Sports Club

11:35 - 12:25 Uhr: 2. Rennen Lamborghini Super Trofeo

12:30 - 12:55 Uhr: 2. Session GT1 Sports Club

13:25 - 14:15 Uhr: 2. Rennen McLaren Trophy Europe

15:00 - 18:00 Uhr: Rennen GT-World-Challenge Europe

18:05 - 18:30 Uhr: 3. Session GT1 Sports Club

Tickets & Camping GTWC Europe Nürburgring 2024

Tickets für den Endurance-Cup der GT-World-Challenge Europe auf dem Nürburgring sind auf der offiziellen Website des Nürburgrings erhältlich. Los geht es mit der Tageskarte für den Freitag ab 10 Euro

Kinder bis 11 Jahre sind in Begleitung eines Erwachsenen frei. Jugendliche (12-17 Jahre) sowie Behinderte (mindestens 50 Prozent GdB) zahlen den ermäßigten Eintrittspreis (Ausweis vorlegen).

Preise Tickets GTWC Europe Endurance-Cup Nürburgring 2024:

Tageskarte Freitag: 10 Euro

Tageskarte Samstag: 20 Euro (10 Euro ermäßigt)

Tageskarte Sonntag: 25 Euro (12,50 Euro)

Wochenendticket Samstag/Sonntag: 35 Euro (17,50 Euro)

Campingmöglichkeiten bestehen vor allem in der Müllenbachschleife mit dem Campingplatz "Camping am Nürburgring". Darüber hinaus gibt es zahlreiche Pensionen, Ferienwohnungen und Hotels in der Umgebung.

Die Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS bietet allen Fans die Möglichkeit, ihren CO2-Fußabdruck online zu kompensieren.

Starterliste GTWC Europe Endurance Cup Nürburgring 2024

Die Gesamtsiegkandidaten aus dem Pro-Cup sind fett markiert.

#2 - M-AMG Team GetSpeed - Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz - Mercedes-AMG GT3 Evo (Pro)

#3 - GetSpeed - Anthony Bartone/James Kell/Yannick Mettler - Mercedes-AMG GT3 Evo (Silver)

#7 - Comtoyou Racing - Mattia Drudi/Nicki Thiim/Marco Sörensen - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (Pro)

#9 - Boutsen VDS - Maximilian Götz/Thomas Drouet/tba - Mercedes-AMG GT3 Evo (Pro)

#10 - Boutsen VDS - Aurelien Panis/Cesar Gazeau/Roee Meyuhas - Mercedes-AMG GT3 Evo (Silver)

#11 - Comtoyou Racing - John de Wilde/Kobe Pauwels/Job van Uitert - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (Bronze)

#12 - Comtoyou Racing - Nicolas Baert/Esteban Muth/Sebastian Ögaard - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (Silver)

#19 - GRT - Grasser Racing Team - Mateo Llarena/Loris Cabirou/Haytham Qarajouli - Lamborghini Huracan GT3 Evo2 (Silver)

#21 - Comtoyou Racing - Charles Clark/Sam Dejonghe/Matisse Lismont - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (Silver)

#22 - Schumacher CLRT - Dorian Boccolacci/Ayhancan Güven/Laurin Heinrich - Porsche 911 GT3 R (992) (Pro)

#25 - Sainteloc Racing - Paul Evrard/Gilles Magnus/Jim Pla - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Gold)

#26 - Sainteloc Racing - Iwan Klymenko/Alban Varutti/tba - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Silver)

#30 - OQ by Oman Racing - Ahmad Al Harthy/Sam de Haan/Jens Klingmann - BMW M4 GT3 (Bronze)

#32 - Team WRT - Sheldon van der Linde/Dries Vanthoor/Charles Weerts - BMW M4 GT3 (Pro)

#34 - Walkenhorst Motorsport - David Pittard/Henrique Chaves/Ross Gunn - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (Pro)

Valentino Rossi und Maxime Martin gewannen 2023 und 2024 in Misano, doch noch fehlt ein Endurance-Sieg Foto: SRO/JEP

#35 - Walkenhorst Motorsport - Romain Leroux/Lorcan Hanafin/Maxime Robin - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (Silver)

#36 - Walkenhorst Motorsport - Tim Creswick/Mex Jansen/Ben Green - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (Bronze)

#46 - Team WRT - Raffaele Marciello/Maxime Martin/Valentino Rossi - BMW M4 GT3 (Pro)

#48 - Winward Racing - Lucas Auer/Maro Engel/Daniel Morad - Mercedes-AMG GT3 Evo (Pro)

#51 - AF Corse - Alessandro Pier Guidi/Davide Rigon/Alessio Rovera - Ferrari 296 GT3 (Pro)

#52 - AF Corse - Louis Machiels/Jef Machiels/Andrea Bertolini - Ferrari 296 GT3 (Bronze)

#55 - Dinamic GT - Jop Rappange/Marius Nakken/Christopher Zöchling - Porsche 911 GT3 R (992) (Silver)

#57 - Winward Racing - Tanart Sathienthirakul/Colin Caresani/Daan Arrow - Mercedes-AMG GT3 Evo (Silver)

#63 - Iron Lynx - Mirko Bortolotti/Matteo Cairoli/Andrea Caldarelli - Lamborghini Huracan GT3 Evo2 (Pro)

#64 - Proton Competition - Frédéric Vervisch/Christopher Mies/Dennis Olsen - Ford Mustang GT3 (Pro)

#66 - Attempto Racing - Andrey Mukovoz/Max Hofer/Dylan Pereira - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Bronze)

#71 - AF Corse - Thomas Neubauer/Vincent Abril/David Vidalis - Ferrari 296 GT3 (Pro)

#72 - Barwell Motorsport - Gabriel Rindone/Casper Stevenson/Patrick Kujala - Lamborghini Huracan GT3 Evo2 (Bronze)

#77 - Haupt Racing Team - Arjun Maini/Jusuf Owega/Michele Beretta - Mercedes-AMG GT3 Evo (Gold)

#78 - Barwell Motorsport - Till Bechtolsheimer/Antoine Doquin/Sandy Mitchell - Lamborghini Huracan GT3 Evo2 (Bronze)

#80 - Lionspeed GP - Patrick Kolb/Bastian Buus/Michael Verhagen - Porsche 911 GT3 R (992) (Bronze)

#84 - Eastalent Racing - Simon Reicher/Albert Costa/Karol Basz - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Pro)

#88 - Attempto Racing - Lorenzo Patrese/Lorenzo Ferrari/Leonardo Moncini - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Gold)

#90 - Madpanda Motorsport - Ezequiel Perez Compac/Patrick Assenheimer/tba - Mercedes-AMG GT3 Evo (Silver)

#91 - Herberth Motorsport - Ralf Bohn/Robert Renauer/Morris Schuring - Porsche 911 GT3 R (992) (Bronze)

#93 - Sky Tempesta Racing - Christopher Froggatt/Jonathan Hui/Eddie Cheever - Ferrari 296 GT3 (Bronze)

#96 - Rutronik Racing - Patric Niederhauser/Sven Müller/Julien Andlauer - Porsche 911 GT3 R (992) (Pro)

#97 - Rutronik Racing - Dustin Blattner/Dennis Marschall/Loek Hartog - Porsche 911 GT3 R (992) (Bronze)

#98 - Rowe Racing - Philipp Eng/Marco Wittmann/Nick Yelloly - BMW M4 GT3 (Pro)

#99 - Attempto Racing - Ricardo Feller/Christopher Haase/Alex Aka - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Pro)

#111 - CSA Racing - Arthur Rougier/Romain Carton/Adam Eteki - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Gold)

#158 - Garage 59 - Mark Sansom/Christopher Salkeld/Nicolai Kjaergaard - McLaren 720S GT3 Evo (Bronze)

#159 - Garage 59 - Benjamin Goethe/Tom Gamble/Dean Macdonald - McLaren 720S GT3 Evo (Pro)

#163 - Grasser Racing Team - Jordan Pepper/Franck Perera/Marco Mapelli - Lamborghini Huracan GT3 Evo2 (Pro)

#188 - Garage 59 - Miguel Ramos/Louis Prette/Adam Smalley - McLaren 720S GT3 Evo (Bronze)

#333 - Frikadelli Racing - Klaus Abbelen/Felipe Fernandez Laser/David Perel - Ferrari 296 GT3 (Bronze)

#777 - AlManar Racing by GetSpeed - Al Faisal Al Zubair/Dominik Baumann/Mikael Grenier - Mercedes-AMG GT3 Evo (Gold)

#888 - Triple Eight JMR - Alexander Sims/Prince Jefri Ibrahim/Jordan Love/Martin Konrad - Mercedes-AMG GT3 Evo (Pro-Am)

#911 - Pure Rxcing - Aliaksandr Malykhin/Klaus Bachler/Joel Sturm - Porsche 911 GT3 R (992) (Pro)

#991 - Century Motorsport - Darren Leung/Toby Sowery/Jake Dennis - BMW M4 GT3 (Bronze)

#998 - Rowe Racing - Augusto Farfus/Dan Harper/Max Hesse - BMW M4 GT3 (Pro)

TV-Übertragung und Livestream 3h Nürburgring 2024

Die GT-World-Challenge Europe wird kostenlos im Livestream auf Motorsport-Total.com übertragen. Neben dem Rennen mit deutschem und englischem Kommentar gibt es auch mehrere Onboard-Kanäle.

Im TV liegen die Übertragungsrechte bei Sky Sport F1.

Wettervorhersage für das Rennwochenende

Die Eifel ist für ihre Wetterkapriolen bekannt - doch an diesem Wochenende bleibt es weitgehend trocken und freundlich! Zum Auftakt am Freitag (26. Juli) sind leichte Regenschauer am Vormittag vorhergesagt, zudem bleibt es tagsüber bewölkt und die Sonne zeigt sich erst zum Abend wieder. Mit Temperaturen bis zu 21 Grad Celsius bleibt es allerdings angenehm.

Noch besser wird es am Samstag (27. Juli) und Sonntag (28. Juli) - denn an diesen beiden Tagen ist vom Eifelregen keine Spur. Der Wind nimmt zwar etwas zu, allerdings ist es nur noch leicht bewölkt, weshalb das Quecksilber auf bis zu 23 Grad Celsius klettert. Sonnencreme nicht vergessen!

Daten Nürburgring-Grand-Prix-Kurs

Typ: Permanente Rennstrecke

Streckenlänge: 5,148 Kilometer

Kurven: 14-15 (je nach Zählweise)

Richtung: Im Uhrzeigersinn

SRO-Streckenrekord: 1:53.449 - (Dries Vanthoor, Audi R8 LMS, 2017)

Distanzrekord 3h: 92 Runden (Sieger 2023; s.u.)

Eröffnung/Umbauten: 1984/2002

Adresse: Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG, Otto-Flimm-Straße, 53520 Nürburg

Bisherige Sieger GTWC Europe Nürburgring

Bereits seit 2012 gastiert die SRO-GT3-Serie unter wechselnden Bezeichnungen auf dem Nürburgring. Es wurden Renndistanzen von drei Stunden, sechs Stunden und Sprintrennen über zweimal eine Stunde ausgetragen. Im Jahr 2022 fand kein GTWC-Lauf auf dem Nürburgring statt.

2012 (3h): Marc Goosens/Marc Hennerici/Xavier Maassen (Porsche 911 GT3 R - 997)

2013 (6h): Bernd Schneider/Maximilian Götz/Maximilian Buhk (Mercedes-Benz SLS AMG GT3)

2014 (6h): Cesar Ramos/Christopher Mies/Laurens Vanthoor (Audi R8 LMS ultra)

2015 (3h): Shane van Gisbergen/Rob Bell/Kevin Estre (McLaren 650S GT3)

2016 (Sprint) R1: Enzo Ide, Christopher Mies (Audi R8 LMS) *

2016 (Sprint) R2: Rob Bell, Alvaro Parente (McLaren 650S GT3) *

2016 (3h): Rolf Ineichen, Christian Engelhart, Mirko Bortolotti (Lamborghini Huracan GT3)

2017 (Sprint) R1: Franck Perera/Maximilian Buhk (Mercedes-AMG GT3)

2017 (Sprint) R2: Stuart Leonard, Robin Frijns (Audi R8 LMS)

2018 (Sprint) R1: Alex Riberas, Christopher Mies (Audi R8 LMS)

2018 (Sprint) R2: Michael Meadows, Raffaele Marciello (Mercedes-AMG GT3)

2019 (Sprint) R1: Marco Mapelli, Andrea Caldarelli (Lamborghini Huracan GT3 Evo)

2019 (Sprint) R2: Ricky Collard, Marvin Kirchhöfer (Aston Martin Vantage AMR GT3)

2020 (6h): Matteo Cairoli, Christian Engelhart, Sven Müller (Porsche 911 GT3 R - 991.2)

2021 (3h): Mirko Bortolotti, Marco Mapelli, Andrea Caldarelli (Lamborghini Huracan GT3 Evo)

2023 (3h): Raffaele Marciello, Timur Boguslawski, Jules Gounon (Mercedes-AMG GT3)

* Rennen auf der Sprintstrecke