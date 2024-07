GTWC Europe Hockenheimring: Geballte GT-Power im Motodrom

Vom 19. bis 21. Juli trifft sich die europäische GT3-Elite auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg. Wie im Vorjahr trägt die "Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS" auf der badischen Grand-Prix-Strecke zwei Läufe zum Sprint Cup aus (hier Tickets).

Dieser besteht aus fünf Veranstaltungen, die gemeinsam mit den fünf Langstreckenrennen des Endurance Cups am Saisonende die Gesamtwertung dieser international bedeutendsten GT3-Rennserie bilden.

Jedes Sprint-Cup-Wochenende beinhaltet zwei Ein-Stunden-Rennen mit einem Fahrerwechsel zwischen der 25. und 35. Rennminute. Jeweils zwei Rennfahrer teilen sich also das Cockpit eines der rund 550 PS starken GT3-Fahrzeuge.

Sie kämpfen um Punkte und Pokale sowohl im Gesamtklassement als auch im Sprint Cup der Fanatec GT World Challenge Europe, und dies in der Pro Klasse sowie den Wertungen Gold, Silver und Bronze. All diese beziehen sich auf die Fahrer-Einstufungen des Automobilsport-Weltverbands FIA, die von Platin und Gold für die Profis über Silber bis hin zu den Amateurrennfahrern mit Status Bronze reichen.

Diese Vielfalt ist eines der Erfolgsrezepte der vom Franzosen Stéphane Ratel ins Leben gerufenen und durchgeführten Rennserie mit ihren faszinierenden GT3-Fahrzeugen.

Acht verschiedene Marken und rund 18.000 PS

Vielfalt heißt generell das Zauberwort in der Fanatec GT World Challenge Europe. Boliden von acht verschiedenen Marken stehen am Start, und ebenso vielfältig sind auch die technischen Konzepte.

V8-Turbos (Aston Martin, BMW, Ferrari und McLaren) gegen V10Mittelmotoren (Lamborghini und Audi) gegen Sechszylinder-Boxer (Porsche) gegen V8Sauger (Mercedes-AMG) - die Mischung ist brisant und verspricht vor allem eines: jede Menge Spannung und Faszination.

Wenn sich am Samstag und Sonntag um 14.15 Uhr 33 dieser Supersportwagen und damit gut und gerne 18.000 PS auf die Reise machen, dann bebt das ehrwürdige Motodrom.

Zumal das Fahrerfeld in der Fanatec GT World Challenge erlesen ist. Vor dem actiongeladenen Aufeinandertreffen in Hockenheim liegen Charles Weerts und Dries Vanthoor im WRT-BMW M4 GT3 an der Spitze sowohl der Gesamtwertung als auch des Sprint Cups, in welchem die beiden Belgier bislang zwei der vier Einzelrennen gewinnen konnten.

Von einer Dominanz kann indessen keine Rede sein, denn nur vier Punkte hinter den Tabellenführern lauert mit Maro Engel und Lucas Auer im Mercedes-AMG GT3 des WINWARD Racing Team MANN-FILTER ein ganz heißes Duo.

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Durch Vielfalt zeichnet sich auch das Rahmenprogramm der Fanatec GT World Challenge Europe aus. Neben den Auftritten der internationalen GT3-Elite erwartet die Zuschauer an der Rennstrecke und im Fahrerlager ein toller Mix aus drei weiteren Rennserien.

Während sich die "Fanatec GT2 European Series powered by Pirelli" mit ihren mehr als 700 PS starken, seriennahen Fahrzeugen eher an die so genannten "Amateurfahrer" richtet, ist die "GT4 European Series powered by RAFA Racing Club" mit riesigen Starterfeldern ausgestattet und dient sowohl als Sprungbrett für aufstrebende Stars, die eine GTRennkarriere anstreben, als auch als Heimat für einige der besten Amateurfahrer aus ganz Europa.

Die ebenso spektakulären wie originellen Mitjet-Renner (technisches Konzept: leicht, laut, schnell, kostengünstig) runden das bunte Rennprogramm ab.

Offenes Fahrerlager, günstige Ticketpreise

Die geballte Rennaction gibt's auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg wie gewohnt auch zum familienfreundlichen Preis. Das Freitagsticket kostet nur 10 Euro, die beiden Tageskarten am Samstag und Sonntag jeweils 20 Euro. Wer sich das gesamte Wochenende gönnen möchte, ist schon für 35 Euro dabei. Der Zugang zum Fahrerlager ist in allen Tickets inkludiert. Tickets gibt's über den Online-Ticketshop auf www.hockenheimring.de oder an der Tageskasse.

Ausführliche Live-Übertragungen werden auf dem GT World YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@GTWorld) zu sehen sein. Dieser Kanal ist weltweit kostenlos zugänglich und zeigt alle Rennen der Fanatec GT World Challenge Europe von der ersten bis zur letzten Runde.