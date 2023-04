GTWC Europe Monza 2023: Verhinderter BMW-Dreifachsieg, Rossi-Pech

Der Saisonauftakt der GT-World-Challenge (GTWC) Europe in Monza hätte um ein Haar gar nicht stattfinden können, denn das Autodromo Nazionale di Monza wurde am Vormittag von einer ganzen Reihe von Stromausfällen heimgesucht, die das Programm verzögerten.

Ergebnis 3h Monza 2023

Doch pünktlich zum Rennen des GTWC-Europe-Endurance-Cups war der Strom wieder da und das Rennen ging trocken über die Bühne - wenn auch mit einer Viertelstunde Verspätung aufgrund der Ausfälle am Vormittag.

BMW dominierte das gesamte Wochenende. Der BMW M4 GT3 war auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in seinem Element. Vor dem Qualifying gab es sogar ein kleines BoP-Zugeständnis, das aber sofort wieder zurückgenommen wurde. Vier M4 GT3 gingen aus den ersten beiden Startreihen ins Rennen, am Ende des Rennens waren es nur noch zwei: Rowe Racing holte einen Doppelsieg.

Philipp Eng, Marco Wittmann und Nick Yelloly triumphierten in der #98, gefolgt vom Schwesterauto #998 der BMW Junioren Dan Harper, Max Hesse und Neil Verhagen. Die #98 fuhr einen Vorsprung von 13,5 Sekunden ins Ziel. Es ist der erste Sieg für BMW in der GTWC Europe seit dem Sieg bei den 24 Stunden von Spa 2018 durch Walkenhorst. Dritter wurde der Iron-Lynx-Lamborghini #63 (Bortolotti/Caldarelli/Pepper).

Rossi hoppelt in Anti-Stall

Dass es nicht zum Dreifachsieg reichte, lag am doppelten Pech des WRT-Teams. Ausgerechnet Motorrad-Legende Valentino Rossi leitete den Absturz der WRT-Boliden ein. Er hatte in seinem Stint nur einen Platz an den GetSpeed-Mercedes #777 (Engel/Stolz/Schiller; DNF) von Maro Engel verloren, der später nach einer Kollision seinerseits ausschied.

Rossi lag an dritter Stelle, als er in der Variante Rettifilo zu spät bremste, über den Baguette-Randstein hüpfte und schließlich im Anti-Stall landete. Dadurch fiel er bis auf Platz 14 zurück. Nach dem Wechsel auf Augusto Farfus erlitt der WRT-BMW #46 (Farfus/Martin/Rossi) einen Reifenschaden, der zum Ausfall führte.

Nun lag der WRT-BMW #32 (Vanthoor/Weerts/van der Linde; 6.) auf Kurs zu Platz zwei, doch auch hier gab es ein Reifenproblem, das einen zusätzlichen Boxenstopp im letzten Stint zur Folge hatte. Damit war der Weg für einen Rowe-Doppelsieg geebnet, aus dem "Clean Sweep" des Podiums für BMW wurde jedoch nichts.

Bortolotti musste in der Schlussphase noch Angriffe von Patric Niederhauser im Sainteloc-Audi #25 (Mies/Niederhauser/Gachet) abwehren. Mit dem vierten Platz wird die Audi Mannschaft sicherlich zufrieden sein, schließlich zählt Monza nicht zu den großen Stärken des R8 LMS GT3. Mit dem Attempto-Audi #40 (Feller/Drudi/Marschall; 5.) schaffte es ein weiterer R8 in die Top 5.

Ferrari und Porsche geschlagen

Wenig zu lachen gab es beim GTWC-Debüt auf heimischem Boden für den Ferrari 296 GT3. AF Corse brachte die #51 (Rovera/Schwarzman/Nielsen) auf Platz acht ins Ziel und war damit bester Ferrari noch vor dem besten Porsche. Der Dinamic-Huber-Porsche #54 (Güven/Müller/Engelhart) sah die Zielflagge als bester 911 GT3 R auf Rang neun. Porsche feierte dennoch den Sieg im Bronze Cup mit Klaus Bachler, Aljexander Malichin und Joel Sturm.

Das Rennen war von einigen Ausfällen geprägt. Schon beim Start kam es zum befürchteten Crash, der zwei Fahrzeuge aus dem Rennen riss. Dieser sorgte für die erste von zwei Safety-Car-Phasen, beide in der ersten Stunde. Für einen spektakulären Abflug sorgte dann der Car-Collection-Porsche #24 (Leutwiler/Jacoma/Fontana; DNF) nach einer Feindberührung. Überraschenderweise blieb es nach dem Unfall bei lokalen Gelben Flaggen.

Großes Pech hatten der K-Pax-Lamborghini #6 (Mitchell/Mapelli/Perera; DNF), dem beim letzten Boxenstopp die Aufhängung brach, und die Titelverteidiger im ASP-Mercedes #88 (Marciello/Gounon/Boguslawski; DNF), die nach einer Feindberührung mit dem Sainteloc-Audi #25 ausschieden. Auch der Comtoyou-Audi #11 (Haase/Magnus/Vervisch; DNF) schied früh aus.

Zum Auftakt des Sprint-Cups gastiert die GTWC Europe in Brands Hatch. Die Rennen werden am 14. Mai ausgetragen. Für den Endurance Cup geht es am 4. Juni mit den 1.000 Kilometern von Le Castellet weiter.

Klassensieger GTWC Europe Monza 2023:

Pro Cup: Rowe-BMW #98 (Eng/Wittmann/Yelloly) - P1

Gold Cup: Comtoyou-Audi #21 (Hofer/Baert/Soulet) - P7

Silver Cup: Comtoyou-Audi #12 (Hezemans/Dejonghe/Hutchison) - P16

Bronze Cup: Pure-Rxing-Porsche #911 (Bachler/Malichin/Sturm) - P15

Pro-Am Cup: Barwell-Lamborghini #78 (Balon/Collard/Lind) - P30

Mit Bildmaterial von SRO.