GTWC Nürburgring 2023: Spa-Helden um Valentino Rossi kommen zum "Ring"

180 Minuten Vollgas, mehr als 50 Fahrzeuge, über 20 Sieganwärter und mittendrin eine Ikone des Motorsports: Die GT-World-Challenge (GTWC) Europe kehrt mit dem prestigeträchtigen Endurance-Cup an den Nürburgring zurück. Nach einem Jahr Pause gibt es wieder volle GT3-Action auf der Grand-Prix-Strecke. (Tickets hier!)

Mit über 50 und 550 PS starken GT3-Boliden von acht verschiedenen Herstellern auf 5,148 Kilometern bietet die Fahrzeugdichte einen wahren Augen- und Ohrenschmaus für die Zuschauer. Theoretisch ist jedes Fahrzeug siegfähig, allein die Fahrerpaarung entscheidet. Je nach Fahrereinstufung werden die Fahrzeuge in die Kategorien Pro, Gold, Silver, Bronze und Pro-Am eingeteilt.

Aushängeschild der GTWC Europe ist Motorrad-Legende und seit diesem Jahr BMW Werksfahrer Valentino Rossi, der in der Top-Kategorie Pro auf einem BMW M4 GT3 des belgischen Teams WRT an den Start geht. Zusammen mit den BMW-Werksfahrern Maxime Martin und Augusto Farfus bildet der neunmalige Weltmeister auf zwei Rädern ein schlagkräftiges Gespann.

"Il Dottore" kommt frisch von seinem bisher größten Triumph in seiner Karriere als GT3-Pilot an den Nürburgring. Beim Sprintrennen in Misano feierte er zusammen mit Martin am Wochenende den ersten Sieg in der GTWC Europe. "Besser geht es nicht! Meinen ersten Sieg in dieser Rennserie feiern zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes", jubelt der neunmalige Motorrad-Weltmeister.

"Ich habe auch bei der 'Road to Le Mans' gewonnen, aber auf diesem Niveau hier in meiner Haupt-Rennserie zu siegen, ist noch einmal etwas ganz anderes. Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren in der Rennserie, und es war hart gegen die hochklassige Konkurrenz. Nun bin ich ganz oben angekommen."

Bei einem Gaststart auf dem legendären Circuit de la Sarthe in Le Mans gelang Rossi im Rahmen des Le-Mans-Cups sogar der Klassensieg in der GT-Klasse. Es war sein erster Sieg im GT-Sport und ein Ansporn, im hochkarätig besetzten Feld der GTWC Europe ganz nach vorne zu fahren.

Der Weg dorthin ist steinig, denn er muss sich mit den besten GT-Piloten der Welt messen. Das Feld ist gespickt mit Werksfahrern in aufregenden GT3-Sportwagen von Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche.

Darunter findet sich unter anderem der amtierende DTM-Champion Sheldon van der Linde auf einem weiteren WRT-BMW. Auch die Sieger der 24 Stunden von Spa sind dabei: Philipp Eng, Marco Wittmann und Nick Yelloly reisen im BMW M4 GT3 von Rowe Racing als Tabellenführer in die Eifel.

Zeitplan GTWC Europe Endurance Nürburgring 2023

Ein volles Programm bietet an drei Tagen Nonstop-Action: Neben den GT3-Boliden treten die McLaren Trophy Europe und die Lamborghini Super Trofeo mit ihren Markenpokal-Rennen an. Für Abwechslung mit kleinen, wendigen Tourenwagen sorgt die Clio Cup Series mit Markenpokal-Fahrzeugen von Renault. Der GT1 Sports Club präsentiert in zwei Sessions Traum-Hypercars.

Freitag, 28. Juli

08:30 - 09:30 Uhr: 1. Testsession GT-World-Challenge Europe

09:40 - 10:10 Uhr: 1. Kollektivtest Clio-Cup-Series

10:20 - 11:20 Uhr: 1. Freies Training Lamborghini Super Trofeo

11:30 - 12:30 Uhr: 1. Freies Training McLaren Trophy Europe

12:40 - 13:10 Uhr: 2. Kollektivtest Clio-Cup-Series

13:20 - 14:20 Uhr: 2. Testsession GT-World-Challenge Europe

14:30 - 15:30 Uhr: 2. Freies Training Lamborghini Super Trofeo

15:40 - 16:40 Uhr: 2. Freies Training McLaren Trophy Europe

16:50 - 17:50 Uhr: Bronze-Test GT-World-Challenge Europe

18:00 - 18:20 Uhr: 1. Qualifying Clio-Cup-Series

Samstag, 29. Juli

08:30 - 10:00 Uhr: Freies Training GT-World-Challenge Europe

10:10 - 10:15 Uhr: 3. Freies Training McLaren Trophy Europe

10:30 - 10:45 Uhr: 1. Qualifying McLaren Trophy Europe

10:55 - 11:45 Uhr: 1. Qualifying Lamborghini Super Trofeo in zwei Abschnitten

11:55 - 12:15 Uhr: 2. Qualifying Clio-Cup-Series

12:25 - 13:55 Uhr: Pre-Qualifying GT-World-Challenge Europe

14:25 - 15:15 Uhr: 1. Rennen McLaren Trophy Europe

15:45 - 16:35 Uhr: 1. Rennen Lamborghini Super Trofeo

17:05 - 17:32 Uhr: 1. Rennen Clio-Cup-Series

17:45 - 18:45 Uhr: VIP-Fahrten

Sonntag, 30. Juli

08:00 - 08:15 Uhr: 4. Freies Training McLaren Trophy Europe

08:20 - 08:35 Uhr: 2. Qualifying McLaren Trophy Europe

08:45 - 09:45 Uhr: Qualifying GT-World-Challenge Europe in drei Abschnitten

10:15 - 11:05 Uhr: 2. Rennen Lamborghini Super Trofeo

11:35 - 12:02 Uhr: 2. Rennen Clio-Cup-Series

12:30 - 13:20 Uhr: 2. Rennen McLaren Trophy Europe

13:30 - 13:55 Uhr: 1. Session GT1 Sports Club

14:45 - 17:45 Uhr: Rennen GT-World-Challenge Europe

17:55 - 18:25 Uhr: 2. Session GT1 Sports Club

Tickets & Camping GTWC Europe Nürburgring 2023

Tickets für den Endurance-Cup der GT-World-Challenge Europe auf dem Nürburgring sind auf der offiziellen Website des Nürburgrings erhältlich. Der Eintritt am Freitag ist kostenlos. Die Preise für die Wochenendtickets beginnen bei 20 Euro beziehungsweise 10 Euro ermäßigt.

Kinder bis 11 Jahre sind in Begleitung eines Erwachsenen frei. Jugendliche (12-17 Jahre) sowie Behinderte (mindestens 50 Prozent GdB) zahlen den ermäßigten Eintrittspreis (Ausweis vorlegen).

Preise Tickets GTWC Europe Endurance-Cup Nürburgring 2023:

Tageskarte Samstag: 20 Euro (10 Euro ermäßigt)

Tageskarte Sonntag: 25 Euro (12,50 Euro)

Wochenendticket Samstag/Sonntag: 35 Euro (17,50 Euro)

VIP-Tageskarte Samstag: 269 Euro (119 Euro)

VIP-Parkplatz Samstag: 15 Euro

VIP-Tageskarte Sonntag: 269 Euro (119 Euro)

VIP-Parkplatz Sonntag: 15 Euro

VIP-Wochenendticket Samstag/Sonntag: 449 Euro (229 Euro)

VIP-Parken Samstag/Sonntag: 30 Euro

Campingmöglichkeiten bestehen vor allem in der Müllenbachschleife mit dem Campingplatz "Camping am Nürburgring". Darüber hinaus gibt es zahlreiche Pensionen, Ferienwohnungen und Hotels in der Umgebung.

Starterliste GTWC Europe Endurance-Cup Nürburgring 2023

Die Liste ist noch provisorisch und wird angepasst, sobald die endgültige Starterliste veröffentlicht wurde. So ist unter anderem Dinamic GT mit Car Collection zusammengegangen, nachdem eine Partnerschaft mit Huber Racing planmäßig ausgelaufen ist. Valentino Rossi tritt standesgemäß mit der #46 an.

Die Gesamtsiegkandidaten aus dem Pro-Cup sind fett markiert.

#2 - GetSpeed - Aaron Walker/Lance Bergstein/Andrzej Lewandowski - Mercedes-AMG GT3 (Pro-Am)

#3 - GetSpeed - Florian Scholze/Patrick Assenheimer/Alex Peroni - Mercedes-AMG GT3 (Bronze)

#5 - Optimum Motorsport - Charles Fagg/Sam de Haan/Dean MacDonald/Tom Gamble - McLaren 720S GT3 Evo (Gold)

#6 - K-Pax Racing - Sandy Mitchell/Marco Mapelli/Franck Perera - Lamborghini Huracan GT3 Evo2 (Pro)

#8 - AGS Events - Leonardo Gorini/Antonin Borga/Nicolas Jamin - Lamborghini Huracan GT3 Evo2 (Bronze)

#9 - Boutsen VDS - Adam Eteki/Alberto di Folco/Aurelien Panis - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Gold)

#10 - Boutsen VDS - Cesar Gazeau/Roee Meyuhas/Andrea Cola - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Silver)

#11 - Comtoyou Racing - Christopher Haase/Gilles Magnus/Frederic Vervisch - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Pro)

#12 - Comtoyou Racing - Loris Hezemans/Sam Dejonghe/Finlay Hutchison- Audi R8 LMS GT3 Evo II (Silver)

#19 - Iron Lynx - Leonardo Pulcini/Michele Beretta/Rolf Ineichen - Lamborghini Huracan GT3 Evo2 (Gold)

#21 - Comtoyou Racing - Max Hofer/Nicolas Baert/Maxime Soulet - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Gold)

#22 - CLRT - Dorian Boccolacci/Stephane Denoual/Emil Caumes - Porsche 911 GT3 R (Pro-Am)

#24 - Car Collection Motorsport - Niklas Leuwiler/Ivan Jacoma/Alex Fontana - Porsche 911 GT3 R (Pro-Am)

#25 - Sainteloc Junior Team - Christopher Mies/Patric Niederhauser/Simon Gachet - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Pro)

#26 - Sainteloc Junior Team - Erwan Bastard/Gregoire Demoustier/Paul Evrard - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Silver)

#30 - Team WRT - Jean-Baptiste Simmenauer/Calan Williams/Niklas Krütten - BMW M4 GT3 (Gold)

#31 - Team WRT - Adam Carroll/Lewis Proctor/Tim Whale - BMW M4 GT3 (Bronze)

#32 - Team WRT - Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde/Charles Weerts - BMW M4 GT3 (Pro)

#33 - Bullitt Racing - Jeff Kingsley/Jacob Riegel/Romain Leroux - Aston Martin Vantage GT3 (Silver)

#35 - Walkenhorst Motorsport - James Kell/Anders Buchardt/Thomas Neubauer - BMW M4 GT3 (Bronze)

#38 - ST Racing with Rinaldi - Isaac Tutumlu/Samantha Tan/Jon Miller - Ferrari 296 GT3 (Pro-Am)

#40 - Tresor Orange 1 - Ricardo Feller/Mattia Drudi/Dennis Marschall - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Pro)

#44 - CLRT - Steven Palette/Clement Mateu/Hugo Chevalier - Porsche 911 GT3 R (Bronze)

#46 - Team WRT - Maxime Martin/Valentino Rossi/Augusto Farfus - BMW M4 GT3 (Pro)

#51 - AF Corse/Francorchamps Motors - Alessio Rovera/Robert Schwarzman/Nicklas Nielsen - Ferrari 296 GT3 (Pro)

#52 - AF Corse - Louis Machiels/Jef Machiels/Andrea Bertolini - Ferrari 488 GT3 Evo (Bronze)

#54 - Dinamic GT Huber Racing - Ayhancan Güven/Sven Müller/Christian Engelhart - Porsche 911 GT3 R (Pro)

#55 - Dinamic GT Huber Racing - Philipp Sager/Marius Nakken/Benjamin Barker - Porsche 911 GT3 R (Bronze)

#56 - Dinamic GT Huber Racing - Tanart Sathienthirakul/Jop Rappange/Daniele di Amato - Porsche 911 GT3 R (Silver)

#57 - Winward Racing - Russell Ward/Indy Dontje/Philip Ellis - Mercedes-AMG GT3 (Gold)

#58 - GRT Grasser Racing Team - Sam Neary/Ricky Capo/Fabrizio Crestani - Lamborghini Huracan GT3 Evo2 (Silver)

#62 - Team Parker Racing - Derek Pierce/Kiern Jewiss/Andrew Meyrick - Porsche 911 GT3 R (Bronze)

#63 - Iron Lynx - Mirko Bortolotti/Andrea Caldarelli/Jordan Pepper - Lamborghini Huracan GT3 Evo2 (Pro)

#66 - Tresor Attempto Racing - Andrei Mukowos/Kikko Galbiati/Dylan Pereira - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Bronze)

#70 - Leipert Motorsport - Brendon Leitch/Kerong Li/Jean-Francois Brunot - Lamborghini Huracan GT3 Evo2 (Silver)

#71 - AF Corse/Francorchamps Motors - Daniel Serra/Davide Rigon/Antonio Fuoco - Ferrari 296 GT3 (Pro)

#78 - Barwell Motorsport - Adam Balon/Rob Collard/Dennis Lind - Lamborghini Huracan GT3 Evo2 (Pro-Am)

#79 - Haupt Racing Team - Arjun Maini/Sebastien Baud/Hubert Haupt - Mercedes-AMG GT3 (Bronze)

#81 - Theeba Motorsport - Alain Valente/Reema Juffali/Ralf Aron - Mercedes-AMG GT3 (Bronze)

#83 - Iron Dames - Rahel Frey/Sarah Bovy/Michelle Gatting - Lamborghini Huracan GT3 Evo2 (Bronze)

#85 - GRT Grasser Racing Team - Glenn van Berlo/Benjamin Hites/Clemens Schmid - Lamborghini Huracan GT3 Evo2 (Silver)

#87 - Mercedes AMG Team Akkodis ASP - Lorenzo Ferrari/Thomas Drouet/Maximilian Götz - Mercedes-AMG GT3 (Pro)

#88 - Akkodis ASP Team - Raffaele Marciello/Timur Boguslawski/Jules Gounon - Mercedes-AMG GT3 (Pro)

#89 - Akkodis ASP Team - Bruno Baptista/Adalberto Baptista/Rodrigo Baptista - Mercedes-AMG GT3 (Bronze)

#90 - Madpanda Motorsport - Magnus Gustavsen/Alexei Nessow/Ezequiel Perez Companc - Mercedes-AMG GT3 (Silver)

#91 - Herberth Motorsport - Ralf Bohn/Alfred Renauer/Robert Renauer - Porsche 911 GT3 R (Bronze)

#93 - Sky Tempesta Racing - Eddie Cheever III/Jonathan Hui/Chris Froggatt - McLaren 720S GT3 Evo (Bronze)

#96 - Rutronik Racing - Thomas Preining/Laurin Heinirch/Dennis Olsen - Porsche 911 GT3 R (Pro)

#98 - Rowe Racing - Philipp Eng/Marco Wittmann/Nick Yelloly - BMW M4 GT3 (Pro)

#99 - Tresor Orange 1 - Lorenzo Patrese/Pietro Delli Guanti/Alex Aka - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Silver)

#157 - Winward Racing - Miklas Born/David Schumacher/Marius Zug - Mercedes-AMG GT3 (Gold)

#159 - Garage59 - Nicolai Kjaergaard/Benjamin Goethe/Marvin Kirchhöfer - McLaren 720S GT3 Evo (Pro)

#188 - Garage59 - Henrique Chaves/Miguel Ramos/Louis Prette - McLaren 720S GT3 Evo (Bronze)

#777 - Mercedes-AMG Team AlManar - Maro Engel/Luca Stolz/Fabian Schiller - Mercedes-AMG GT3 (Pro)

#888 - CSA Racing - Arthur Rougier/Lucas Legeret/Erwin Creed - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Bronze)

#911 - Pure Rxcing - Klaus Bachler/Alexander Malichin/Joel Sturm - Porsche 911 GT3 R (Bronze)

#998 - Rowe Racing - Daniel Harper/Max Hesse/Neil Verhagen - BMW M4 GT3 (Pro)

TV-Übertragung und Livestream 3h Nürburgring 2023

Die GT-World-Challenge Europe wird kostenlos im Livestream auf Motorsport-Total.com übertragen. Neben dem Rennen mit deutschem und englischem Kommentar gibt es auch mehrere Onboard-Kanäle.

Im TV liegen die Übertragungsrechte bei Sky Sport F1.

Wettervorhersage für das Rennwochenende

Eine Wettervorhersage wird am Mittwoch vor dem Rennen an dieser Stelle veröffentlicht.

Daten Nürburgring-Grand-Prix-Kurs

Typ: Permanente Rennstrecke

Streckenlänge: 5,148 Kilometer

Kurven: 14-15 (je nach Zählweise)

Richtung: Im Uhrzeigersinn

SRO-Streckenrekord: 1:53.449 - (Dries Vanthoor, Audi R8 LMS, 2017)

Distanzrekord 3h: 88 Runden (Sieger 2016; s.u.)

Eröffnung/Umbauten: 1984/2002

Adresse: Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG, Otto-Flimm-Straße, 53520 Nürburg

Bisherige Sieger GTWC Europe Nürburgring

Bereits seit 2012 gastiert die SRO-GT3-Serie unter wechselnden Bezeichnungen auf dem Nürburgring. Es wurden Renndistanzen von drei Stunden, sechs Stunden und Sprintrennen über zweimal eine Stunde ausgetragen. Im Jahr 2022 fand kein GTWC-Lauf auf dem Nürburgring statt.

2012 (3h): Marc Goosens/Marc Hennerici/Xavier Maassen (Porsche 911 GT3 R - 997)

2013 (6h): Bernd Schneider/Maximilian Götz/Maximilian Buhk (Mercedes-Benz SLS AMG GT3)

2014 (6h): Cesar Ramos/Christopher Mies/Laurens Vanthoor (Audi R8 LMS ultra)

2015 (3h): Shane van Gisbergen/Rob Bell/Kevin Estre (McLaren 650S GT3)

2016 (Sprint) R1: Enzo Ide, Christopher Mies (Audi R8 LMS)*

2016 (Sprint) R2: Rob Bell, Alvaro Parente (McLaren 650S GT3)*

2016 (3h): Rolf Ineichen, Christian Engelhart, Mirko Bortolotti (Lamborghini Huracan GT3)

2017 (Sprint) R1: Franck Perera/Maximilian Buhk (Mercedes-AMG GT3)

2017 (Sprint) R2: Stuart Leonard, Robin Frijns (Audi R8 LMS)

2018 (Sprint) R1: Alex Riberas, Christopher Mies (Audi R8 LMS)

2018 (Sprint) R2: Michael Meadows, Raffaele Marciello (Mercedes-AMG GT3)

2019 (Sprint) R1: Marco Mapelli, Andrea Caldarelli (Lamborghini Huracan GT3 Evo)

2019 (Sprint) R2: Ricky Collard, Marvin Kirchhöfer (Aston Martin Vantage AMR GT3)

2020 (6h): Matteo Cairoli, Christian Engelhart, Sven Müller (Porsche 911 GT3 R - 991.2)

2021 (3h): Mirko Bortolotti, Marco Mapelli, Andrea Caldarelli (Lamborghini Huracan GT3 Evo)

*Rennen auf der Sprintstrecke

Mit Bildmaterial von SRO.