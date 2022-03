"Gutes Gefühl": Valentino Rossi nach GTWC-Vorsaisontest im WRT-Audi

Audio-Player laden

Auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet (Frankreich) fand am Montag und Dienstag der offizielle Vorsaisontest für die Saison 2022 der GT-World-Challenge (GTWC) Europa statt. Mit dabei war am zweiten Tag auch Valentino Rossi, der im Audi R8 LMS GT3 Evo II des WRT-Rennstalls die komplette Saison fahren wird.

FOTOS: GTWC-Test in Le Castellet

Als Rossis Teamkollegen im schwarz/gelben Audi mit der Startnummer 46 wurden vor wenigen Tagen die beiden Audi-Werkspiloten Frederic Vervisch und Nico Müller präsentiert. Am Dienstag nun bekam Rossi eine erste Referenz, als er sich das Auto erstmals mit seinen Teamkollegen teilte. Zuvor hatte der neunmalige Motorrad-Weltmeister die Rennversion des R8 bei mehreren Privattests (Valencia, Magny-Cours, Misano) kennengelernt.

In Le Castellet war Rossi nur am zweiten Testtag im Einsatz. Dabei spulte er 73 Runden ab und fuhr eine persönliche Bestzeit von 1:54.735 Minuten. Diese Zeit markierte er in der Vormittagssession. Vervisch war in derselben Session mit 1:54.331 Minuten nur vier Zehntelsekunden schneller. Am Nachmittag allerdings steigerte sich der Belgier auf 1:53.960 Minuten, wohingegen Rossi nicht mehr an seine eigene Vormittagszeit herankam.

#46 WRT-Audi für die GTWCE-Saison 2022 Foto: SRO

Rossis Fazit nach seinem ersten ganz offiziellen Testtag fällt überwiegend positiv aus: "Es war ein guter Tag und es war auch das erste Mal, dass wir alle gemeinsam im Einsatz waren. So haben wir alle bessere Vergleichswerte voneinander bekommen", sagt der Italiener.

"Wir haben an der Abstimmung gearbeitet. Und natürlich sind dabei noch Bereiche aufgefallen, in denen wir uns noch steigern müssen. Das Gefühl aber ist gut. Die Strecke ist zwar keine neue für mich, aber es ist über 20 Jahre her, dass sie zuletzt befahren hatte (1999 in der 250er-Klasse der Motorrad-WM; Anm. d. Red.). Deshalb musste ich mich erst einmal wieder eingewöhnen. Alles in allem war es aber ein guter Tag", so Rossi.

Valentino Rossi fährt GTWCE 2022 im WRT-Audi mit Frederic Vervisch und Nico Müller Foto: SRO Motorsports Group

Dank der Rundenzeiten von Vervisch wurde der WRT-Audi in den beiden Testsessions am Dienstag auf P22 und P18 der Zeitenliste geführt. Zum Vergleich: Die schnellste Zeit eines Audi ging mit 1:52.971 Minuten auf das Konto des Sainteloc-Teams. Dabei handelt es sich aber nicht um die absolute Testbestzeit. Die nämlich wurde von Fabian Schiller im Haupt-Mercedes mit 1:52.533 Minuten aufgestellt.

Insgesamt waren beim zweitägigen Test in Le Castellet 43 GT3-Autos auf der Strecke. Für den Endurance-Cup der GTWC-Saison 2022 sind sogar 52 Autos von neun Herstellern gemeldet, 16 davon in der Pro-Klasse, in der auch der WRT-Audi mit Rossis charakteristischer Startnummer 46 gemeldet ist.

Der Saisonauftakt findet am 3. April in Form der 3 Stunden von Imola statt. Es ist das erste von fünf Rennen des Endurance-Cups. Das erste von fünf Rennen des Sprint-Cup steht vier Wochen später in Brands Hatch im Kalender. Rossi fährt alle zehn Rennen im GTWC-Kalender 2022 zusammen mit Vervisch, wobei für die fünf Endurance-Rennen Nico Müller als dritter Fahrer dazukommt.

