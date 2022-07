Kalender GTWC Europe 2023: Rückkehr nach Monza

Audio-Player laden

Der Kalender der GT-World-Challenge (GTWC) Europe 2023 basiert auf dem von 2022. Der SRO Motorsports Group ist es gelungen, jedes einzelne Rennen genau auf denselben Termin zu legen wie 2022. Mit einer Ausnahme: dem Saisonauftakt.

In Italien wird eine Rolle rückwärts vollzogen. Nachdem der Endurance-Cup sein dreistündiges Rennen in diesem Jahr aus Monza nach Imola verlegt hat, kehren die GT3-Boliden 2023 zurück in den Königlichen Park. Informationen von 'Motorsport-Total.com' zufolge war Imola für das riesige Feld des Endurance Cups schlicht und einfach zu klein.

Somit findet der Auftakt nun wieder Mitte April statt, wie es seit je her in der 2011 als Blancpain-Endurance-Series gegründeten Rennserie der Fall gewesen ist. Der Auftakt zum Sprint-Cup erfolgt zwei Wochen später in Brands Hatch.

Alle anderen Rennen finden auf denselben Strecken am selben Termin wie 2022 statt. Damit bleibt der deutsche Austragungsort der Hockenheimring. Die Premiere steht dieses Jahr noch Anfang September bevor. Für 2022 wurde der Slot behalten.

Eine Änderung gibt es bei den 24 Stunden von Spa, wo TotalEnergies in diesem Jahr zum letzten Mal Titelsponsor ist. Die Cybersecurity-Firma CrowdStrike übernimmt ab 2023. Für das 24-Stunden-Rennen sind dann erstmals GT2-Fahrzeuge zugelassen.

Daneben wurden auch die Kalender für die GT4 European Series bekanntgegeben, für die dasselbe gilt wie für die GTWC Europe: Alter, neuer Termin in Monza, ansonsten alles wie 2022. Stabilität lautet das Zauberwort nach der hektischen Phase in der COVID-19-Pandemie.

Eine neue Rahmenserie gibt es für 2023 auch: Die McLaren Artura Trophy kommt bei den fünf Endurance-Events im Rahmenprogramm zum Einsatz.

Kalender GTWC Europe Endurance Cup 2023

15./16. April: 3h Monza

3./4. Juni: 1.000 Kilometer von Le Castellet

27.-30. Juli: 24h Spa

2./3. September: 3h Hockenheim

30. Seütember/1. Oktober: 3h Barcelona

Kalender GTWC Europe Sprint Cup 2023

29./30. April: Brands Hatch

13./14. Mai: Magny-Cours

17./18. Juni: Zandvoort

./2. Juli: Misano

16./17. September: Valencia

