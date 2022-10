"Kein Marketingtool": Valentino Rossi fährt 2023 für WRT-BMW

Audio-Player laden

Der neunmalige Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi wird auch 2023 im GT3-Sport fahren, weiterhin für den belgischen Rennstall WRT, dann aber mit BMW statt Audi. Das bestätigte BMW-Motorsportchef Andreas Roos am Rande des DTM-Saisonfinale in Hockenheim, nachdem Rossi Anfang Oktober einen BMW M4 GT3 von WRT in Barcelona getestet hatte.

"Er würde sicherlich keinen BMW testen, wenn nicht nächstes Jahr BMW fahren würde", sagt Roos. "Da können wir schon sagen, dass er nächstes Jahr in einem WRT-BMW sitzen wird." In welcher Rennserie Rossi mit WRT antreten wird, wurde noch nicht bekanntgegeben. Alles andere als eine Fortsetzung des Programms in der GT-World-Challenge Europe wäre aber eine Überraschung.

Roos legt in diesem Zusammenhang Wert auf die Feststellung, dass Rossi den Platz bei WRT (mit BMW besteht keine vertragliche Verbindung) aber nicht nur aufgrund seiner weltweit großen Bekanntheit erhalten habe. "Er wird weder von WRT noch von uns als Marketingtool gesehen, sondern als Rennfahrer", hält der BMW-Motorsportchef fest.

Teamchef: Rossi macht das nicht nur aus Spaß

Gleichwohl gibt Roos zu, dass Rossi als Fahrer "ein schönes Zuckerl" im Zuge des Deals mit WRT sei, die nach vielen Jahren von Audi zu BMW gewechselt sind und ab 2024 auch das LMDh-Werksteam in der Langstrecken-WM (WEC) einsetzen werden.

"Natürlich ist er für uns ein riesiger Multiplikator, mit dem wir nach außen eine große Reichweite generieren", sagt Roos. "Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Valentino dieses Jahr in der GT-World-Challenge bewiesen hat, dass er Stück für Stück den Speed aufbaut. Er fährt ja nicht ganz hinten. Daher ist es für uns eine Win-Win-Situation."

Auch WRT-Teamchef Vincent Vosse betont, dass Rossi die GT-Starts nicht nur als Zeitvertreib nach dem Ende seiner Zweirad-Karriere ansehe. "Er will nur im Motorsport sein, wenn er konkurrenzfähig ist. Er macht das nicht nur aus Spaß", sagt der Belgier im Gespräch mit 'Motorsport.com'.

Start in der Pro-Klasse war eine Herausforderung

Die Fortschritte Rossis in seiner ersten kompletten Saison im GT3-Auto werden nach Ansicht von Vosse teilweise nicht genug gewürdigt, da vielen Menschen nicht klar sei, wie umkämpft und stark besetzt eine Rennserie wie die GT-World-Challenge ist.

"Mit Vale in der Pro-Klasse anzutreten, war eine Herausforderung. Und wir können sagen, dass wir Unglaubliches erreicht haben. Wenn man sieht, wie stark er die Saison beendet hat, wie gut er am Ende in Valencia war, dann hat man gesehen, wie schnell er gelernt hat", sagt der Teamchef. "Er arbeitet sehr hart. Er hat sein und mein Ziel erreicht, und das war, konkurrenzfähig zu sein."

Auch BMW-Mann Roos zeiht den Hut vor Rossis Vorstellung im ersten GT3-Jahr: "Dafür, dass er vom Zweirad direkt in hochkarätige Rennfahrzeuge eingestiegen ist, hat er schon eine sehr gute Leistung abgeliefert", sagt er. "Ich war selbst überrascht, dass er relativ schnell auf einem guten Level war."

"So oft in der MotoGP Weltmeister zu werden, passiert nicht einfach so. Da gehört viel harte Arbeit dazu. Und wenn man über Jahre hinweg so viel gearbeitet hat, nimmt man das automatisch auch auf vier Räder mit", so Roos weiter. "Da kann ich mir vorstellen, dass er sehr viel Arbeit reinsteckt."

