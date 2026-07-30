Kostenloser Livestream GTWC Europe: Sprint-Cup aus Magny-Cours

Nach dem 24-Stunden-Rennen von Spa ist in der GT-World-Challenge (GTWC) Europe erst einmal wieder der Sprint-Cup an der Reihe. Auf die Rennen in Misano folgt nun das Doppel in Magny-Cours. (Hier geht's zum Livestream!)

Auf dem Circuit Nevers gibt es traditionell ein sehr kompaktes Wochenende: Das erste Rennen findet am späten Samstagabend statt und wird in die Dunkelheit hinein gefahren. Am Sonntagvormittag geht es direkt mit dem zweiten Qualifying und einem weiteren 60-Minuten-Rennen am Nachmittag weiter.

45 Autos stehen in der provisorischen Starterliste für das Rennen - ein Rekordstarterfeld für den Sprint-Cup, der in den vergangenen Jahren deutlich an Stärke zugelegt hat. Zehn deutsche Fahrer sind für das Rennen genannt. Ein besonderes Augenmerk gilt es zudem auf Dylan Pereira zu legen, der neben dem GTWC-Sprint-Cup auch noch das NLS-6-Stunden-Rennen bestreitet.

GT-World-Challenge mit vollem Starterfeld

Sie ist das Original unter den GT3-Rennserien: Die GT-World-Challenge Europe kann sich auf eine lange Geschichte berufen, die ihre Wurzeln in der BPR-Serie der 1990er-Jahre hat. Die von der SRO Motorsports Group rund um GT-Papst Stephane Ratel veranstaltete Meisterschaft ist seit Jahren fest in der Motorsportszene etabliert.

Auch 2026 platzt die Serie wieder aus allen Nähten. Allein im Endurance-Cup liegen 59 Nennungen vor. Hinzu kommen 45 Nennungen für die Rennen des Sprint-Cups, was einen neuen Rekord darstellt. Viele davon bestreiten die kombinierte Saison beider Meisterschaften.

Der Endurance-Cup gilt als die härteste GT3-Meisterschaft der Welt. Bei jedem der fünf Rennen kommen rund 20 Fahrzeuge für den Gesamtsieg in Frage. Doch auch der Sprint-Cup hat seit 2023 eine beeindruckende Entwicklung hingelegt und unter anderem mehrere Hochkaräter-Teams aus dem ADAC GT Masters aufgenommen, als diese Serie neu positioniert wurde.

Theoretisch kann jedes Fahrzeug gewinnen, aber es gibt eine Klasseneinteilung nach fahrerischem Können. In der Regel machen die Fahrzeuge des Pro-Cups den Gesamtsieg unter sich aus. In drei weiteren Kategorien (Gold-, Silber- und Bronze-Cup) geht es vor allem um die Klassensiege. Es hat in der GTWC Europe aber auch schon den Gesamtsieg eines Bronze-Fahrzeugs gegeben.

Der Livestream ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Übertragen werden alle Sessions in voller Länge. Eine Registrierung ist nicht notwendig.

Streaming-Zeiten GTWC Europe 2026

Samstag, 1. August

1. Qualifying, ab 14:50 Uhr im Livestream

1 Rennen, ab 20:35 Uhr im Livestream

Sonntag, 2. August

2. Qualifying, ab 10:45 Uhr im Livestream

2. Rennen, ab 15:00 Uhr im Livestream

Gleichzeitig ist die GTWC Europe Teil der globalen GT-World-Challenge für GT3-Hersteller, in der Teams in vier Serien auf vier Kontinenten für ihren jeweiligen Hersteller auf Punktejagd gehen.

Ein Live-Timing steht auf der offiziellen Seite der GTWC Europe zur Verfügung,