Langstrecken-Premiere für SSR bei 24h Spa 2024: Wieso man auf Porsche setzt

Das DTM-Team SSR Performance erweitert sein Einsatzgebiet: Die Münchner Truppe stellt sich Ende Juni 2024 in einem Joint-Venture mit dem bayrischen Team Herberth Motorsport den 24 Stunden von Spa-Francorchamps. Interessant ist, dass das Team nicht wie in der DTM auf den Lamborghini setzt, sondern mit dem neuen Porsche 911 GT3 R antritt.

"Wir wollen unser Motorsport-Programm ausweiten und uns mit Spa auch mal im Endurance-Bereich betätigen, in dem wir noch nicht aktiv waren", stellt Teamchef Mario Schuhbauer im Gespräch mit Motorsport-Total.com den Hintergrund des Einsatz klar.

Bei den Fahrern ist man mit dem LMDh-erprobten Porsche-Werksfahrer-Trio Mathieu Jaminet, Matt Campbell und Frederic Makowiecki hervorragend aufgestellt.

Warum SSR auf Porsche statt Lamborghini setzt

Hinweise darauf, dass ein SRO-Engagement geplant sein könnte, gab es bereits vergangene Woche bei einem SSR-Trackday in Spielberg, als der Porsche 911 GT3 R auf dem Red-Bull-Ring seine Runden drehte. Aber warum setzt das Team nicht wie in der DTM auf den Lamborghini Huracan GT3 Evo2 und nutzt die Synergien?

"Für uns war die Marke nicht das entscheidende Kriterium, sondern das Paket musste stimmen", erklärt Schuhbauer. "Lamborghini hatte auf der Langstrecke für 2024 bereits seine Partner. Bei uns hat sich jetzt diese Möglichkeit mit Herberth und Porsche ergeben."

Tatsächlich entschied SSR Performance erst dieses Jahr endgültig, dass man bei der 100. Ausgabe der 24 Stunden von Spa-Francorchamps an den Start geht. Die Marke Porsche ist für das Team alles andere als fremd, schließlich war man zunächst im ADAC GT Masters und im Jahr 2022 in der DTM mit dem Vorgängermodell des aktuellen 911 GT3 R unterwegs.

Herberth Motorsport bringt Langstrecken-Routine mit

Der Franzose Jaminet trat für das Team bereits 2021 im ADAC GT Masters an. Und das Porsche-Team Herberth Motorsport, mit dem man in Spa ein Joint-Venture eingeht, hat Erfahrung in der GT-World-Challenge Europa und setzt dort in der gesamten Saison bereits einen Porsche ein.

"Wir bringen als Team jede Menge Langstreckenerfahrung mit in diesen gemeinsamen Einsatz. Seit Jahren starten wir bei SRO-Veranstaltungen und Spa ist immer ein ganz besonderes Highlight", erklärt Alfred Renauer von Herberth Motorsport.

Und auch SSR-Teambesitzer Stefan Schlund sieht die Zusammenarbeit positiv. "Ich freue mich sehr auf unsere Kooperation mit Herberth Motorsport, das wird bestimmt fantastisch. Unsere Standorte sind nur etwa 30 Minuten voneinander entfernt, da ergeben sich tolle Synergien."

Mit Bildmaterial von SSR Performance.