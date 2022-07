Mercedes-AMG-Fahrer erklären: Das macht die 24h von Spa so besonders

Audio-Player laden

Als letztes der großen 24-Stunden-Rennen im Kalenderjahr gehen die 24h von Spa-Francorchamps über die Bühne. Traditionell findet der Langstrecken-Klassiker in Belgien am letzten Juli-Wochenende statt, in diesem Jahr zum insgesamt 74. Mal. Und er hebt sich von anderen Langstreckenrennen und -serien ab.

"Spa ist das einzige Rennen mit derart vielen Autos in derselben Kategorie, mit denselben technischen Eckdaten. Das ist einfach verrückt", verweist Mercedes-AMG-Performance-Fahrer Jules Gounon auf die Tatsache, dass sich das Feld ausschließlich aus GT3-Fahrzeugen zusammensetzt. Markenkollege Maximilian Götz stimmt dem Franzosen zu.

"Wir sprechen wir vom vielleicht größten GT3-Rennen weltweit. In einem Feld mit so vielen Autos dabei sein zu dürfen, das ist schon etwas Besonderes. Die Leistungsdichte ist extrem hoch, weil es so viele konkurrenzfähige Autos gibt", sagt der DTM-Champion von 2021.

24h Spa: Feld besteht nur aus GT3-Autos

In diesem Jahr weist die Starterliste insgesamt 65 GT3-Boliden auf, die sich in die Schlacht zwei Mal rund um die Uhr werfen. Einen Unterschied machen da vor allem die Fahrer-Besetzungen, und für den Gesamtsieg kommen vor allem die Trios des Pro-Cups in Frage.

In dieser Top-Klasse sind insgesamt 23 der 65 Rennwagen gemeldet, von denen so gut wie alle über Werksunterstützung verfügen. Rund "25 Autos in der Pro-Klasse, mehr als 15 siegfähige Autos im Gold-Cup, das ist einfach einzigartig", schwärmt Gounon. Und macht den Kampf um den Gesamtsieg für alle Beteiligten umso schwieriger.

"Es muss wirklich alles passen, um dieses Rennen gewinnen zu können. Du brauchst die richtige Strategie, das richtige Team, das richtige Auto, die richtigen Teamkollegen und natürlich auch ein bisschen Glück. Spa muss dich auswählen", meint der Franzose.

Mercedes-AMG zuletzt 2013 siegreich

Gounons Arbeitgeber wurde zuletzt im Jahr 2013 auserwählt. Seitdem wartet Mercedes-AMG auf den nächsten Gesamtsieg bei den 24h von Spa. Schon damals war übrigens Götz mit an Bord. Er stellte den Erfolg zusammen mit Bernd Schneider und Maximilian Buhk mit Mercedes SLS AMG GT3 #84 von HTP Motorsport sicher.

Götz hofft, dass die Durststrecke für Mercedes-AMG in diesem Jahr endet: "Es wird mal wieder Zeit, den Siegerpokal zurück nach Affalterbach zu bringen. Wir kennen die Regeln, wir kennen die Reifen. Ich kann nur sagen: Wir sind bestens vorbereitet."

Nachsatz: "Um dieses Rennen tatsächlich zu gewinnen, muss einfach alles perfekt passen." Götz weiß, wovon er spricht. Trotz immer wieder hervorragender Voraussetzungen sprangen für Mercedes-AMG bei den vergangenen fünf Ausgaben nur zwei dritte Plätze als bestes Ergebnis heraus. Die Siege gingen an Audi, BMW, Porsche und Ferrari.

Mit Bildmaterial von SRO.