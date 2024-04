Organisator der GT-World-Challenge spendet Geld aus Sportstrafen

Mit Strafen Gutes tun: Die SRO Motorsports Group hat die in der Rennsaison 2023 kassierten Strafgelder verschiedenen guten Zwecken zukommen lassen. So überreichte SRO-Gründer Stephane Ratel 10.000 US-Dollar an ein türkisches E-Commerce-Unternehmen, das nach dem verheerenden Erdbeben in Ferbaur 2023 eine internationale Spendenplattform eingerichtet hat, um dringend benötigte Artikel wie Kleidung, Zelte und Hygieneartikel bereitzustellen.

Eine Spende ging auch an die Familie des Logistikkoordinators der SRO. Seiner Frau mussten nach einer schweren Infektion, die sie nur knapp überlebte, beide Füße amputiert werden. Das Geld soll den Umzug in ein barrierefreies Haus sowie den behindertengerechten Umbau eines Autos unterstützen.

Geld erhielt auch die Stiftung "Racing for Dilano", die die psychische Genesung und Rehabilitation nach Autounfällen unterstützt. Die Stiftung wurde im Jahr 2023 im Gedenken an Dilano van 't Hoff gegründet, der im vergangenen Jahr bei einem Rennen der Formel-Regional-Europameisterschaft im Rahmen des von der SRO organisierten 24-Stunden-Rennens von Spa tödlich verunglückte.

Weitere Spenden gingen an die Wohltätigkeitsorganisation "Leukaemia Care", die Menschen in Großbritannien, bei denen Leukämie diagnostiziert wurde, Beratung, Behandlung und Unterstützung bietet, sowie an einen Fonds zur Unterstützung zweier Sportwarte, die im vergangenen Jahr beim 24-Stunden-2CV-Rennen in Spa-Francorchamps verletzt wurden.

Die gespendeten Strafen stammen sowohl aus der GT-World-Challenge Europe als auch aus den europäischen GT2- und GT4-Serien der SRO. Geldstrafen können für eine Vielzahl von Verstößen verhängt werden, darunter unsportliches Verhalten und Geschwindigkeitsübertretungen in der Boxengasse sowie Verstöße der Teams gegen die Arbeitsrichtlinien.

Mit Bildmaterial von SRO.