Rekordbeteiligung an globaler GTWC 2024

Seit 2019 schreibt die SRO die globale GT-World-Challenge (GTWC) für Hersteller aus. Was 2019 mit zwei Herstellern (Mercedes-AMG und Ferrari) begann, hat sich stetig weiterentwickelt und wird 2024 zu einem Kampf zwischen neun Herstellern führen.

In diesem Jahr treten Titelverteidiger Mercedes-AMG, Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren und Porsche in vier kontinentalen Rennserien gegeneinander an. Alle Rennen der GTWC America, Asia, Australia und Europe zählen zur Hersteller-Weltmeisterschaft.

Insgesamt werden in diesen vier Serien 52 Rennen bei 30 Veranstaltungen ausgetragen, was seinerseits ein neuer Rekord im Universum von Stephane Ratel ist. Die Saison beginnt am 18. Februar mit den 12 Stunden von Bathurst, die zur GTWC Australia zählen, und endet am 23. November nach weit über 100 Rennstunden mit den 6 Stunden von Dschidda, dem Finale der GTWC Europe.

Mercedes-AMG ist der unangefochtene Favorit, denn bisher gingen alle fünf weltweiten GTWC-Titel bislang nach Affalterbach. Keine Frage: Sollte AMG dieses Kunststück gegen acht Widersacher wiederholen, wäre der Titel 2024 wohl der wertvollste in der illustren Sammlung.

Das Punktesystem ist so komplex, dass es selbst für die Hersteller schwierig sein dürfte, die Punkte während der Rennen zu errechnen. Denn es ruht auf mehreren Säulen, und die Punktzahlen werden schnell sehr groß (2023 gewann AMG den Titel mit 27.933 Punkten).

Die Basis bildet das normale FIA-Punktesystem 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 für die ersten zehn Plätze. Dieses gilt allerdings nur für Sprintrennen bis 90 Minuten, längere Rennen zählen doppelt, die 24 Stunden von Spa vierfach.

Doch damit nicht genug: Nicht nur die Gesamtwertung zählt, sondern auch jede einzelne Klasse. Das kann ein Gold- oder Silver-Cup sein, eine Pro-Am-Kategorie oder auch eine reine Am-Wertung. Im Vorteil sind also Hersteller, die Fahrzeuge in möglichst vielen Klassen in möglichst vielen Serien haben - und das sind die etablierten Werke. Ford dürfte es im ersten Jahr schwer haben.

Innerhalb der Klassen werden die Punkte dann mit der Anzahl der Teilnehmer multipliziert. Das wiederum erklärt, warum die Punktestände so unwahrscheinlich groß werden. Ein Sieg im Bronze-Cup der GTWC Europe zum Beispiel war im vergangenen Jahr sehr wertvoll, weil die Klasse bis zu 20 Autos umfasste.

Das Teilnehmerfeld für die GTWC Europe 2024 ist noch nicht endgültig bekannt. Mit Stand 9. Februar 2024 stehen folgende Teilnehmer fest:

GTWC Europe Sprint-Cup 2024

#10 - Boutsen VDS - tba/tba - Mercedes-AMG GT3 (Pro)

#18 - GSM Racing - Mikkel Johansen/tba - Lamborghini Huracan GT3 Evo2 (tba)

#30 - Team WRT - Sam de Haan/Calan Williams - BMW M4 GT3 (Silver)

#31 - Team WRT - tba/tba - BMW M4 GT3

#32 - Team WRT - Dries Vanthoor/Charles Weerts - BMW M4 GT3 (Pro)

#46 - Team WRT - Valentino Rossi/Maxime Martin - BMW M4 GT3 (Pro)

#54 - Dinamic GT - Ford Performance - Christopher Mies/Frederic Vervisch - Ford Mustang GT3 (Pro)

#55 - Dinamic GT - Ford Performance - Ben Barker/Philipp Sager - Ford Mustang GT3 (Bronze)

#90 - Madpanda Motorsport - tba/tba - Mercedes-AMG GT3 (Silver)

#96 - Rutronik Racing - Sven Müller/Patric Niederhauser - Porsche 911 GT3 R (992) (Pro)

#97 - Rutronik Racing - Dustin Blattner/Dennis Marschall - Porsche 911 GT3 R (992) (Bronze)

#991 - Century Motorsport - Dann Harper/Darren Leung - BMW M4 GT3 (Silver)

tba - Boutsen VDS - tba/tba - Mercedes-AMG GT3 (tba)

tba - GMB Motorsport - Gustav Birch/Simon Birch - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (Silver)

GTWC Europe Endurance-Cup 2024

#10 - Boutsen VDS - tba/tba/tba - Mercedes-AMG GT3 (Pro)

#30 - Team WRT - Sam de Haan/Ahmad Al Harthy/Jens Klingmann - BMW M4 GT3 (Bronze)

#32 - Team WRT - Dries Vanthoor/Charles Weerts/Sheldon van der Linde - BMW M4 GT3 (Pro)

#46 - Team WRT - Valentino Rossi/Maxime Martin/Raffaele Marciello - BMW M4 GT3 (Pro)

#54 - Dinamic GT - Ford Performance - Christopher Mies/Frederic Vervisch/Dennis Olsen - Ford Mustang GT3 (Pro)

#55 - Dinamic GT - Ford Performance - Ben Barker/Philipp Sager/Christopher Zöchling - Ford Mustang GT3 (Bronze)

#90 - Madpanda Motorsport - Ezequiel Perez Companc/tba/tba - Mercedes-AMG GT3 (Silver)

#91 - Herberth Motorsport - Ralf Bohn/Alexander Schwarzer/tba - Porsche 911 GT3 R (992) (tba)

#96 - Rutronik Racing - Sven Müller/Patric Niederhauser/Julien Andlauer - Porsche 911 GT3 R (992) (Pro)

#97 - Rutronik Racing - Dustin Blattner/Dennis Marschall/Loek Hartog/Zacharie Robichon* - Porsche 911 GT3 R (992) (Bronze)

tba - Boutsen VDS - tba/tba/tba - Mercedes-AMG GT3 (tba)

tba - AMR Comtoyou Racing - tba/tba/tba - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (tba)

tba - AMR Comtoyou Racing - tba/tba/tba - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (tba)

tba - GMB Motorsport - Gustav Birch/Simon Birch/Kasper Jensen - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (Silver)

tba - Kessel Racing - David Fumanelli/Nicolo Rosi/Niccolo Schiro - Ferrari 296 GT3 (Bronze)

tba - Rowe Racing - Philipp Eng/Augusto Farfus/Marco Wittmann - BMW M4 GT3 (Pro)

tba - Rowe Racing - Dan Harper/Max Hesse/Augusto Farfus - BMW M4 GT3 (Pro)

tba - Sainteloc Junior Team - tba/tba/tba - Audi R8 LMS GT3 Evo II (tba)

tba - Sainteloc Junior Team - tba/tba/tba - Audi R8 LMS GT3 Evo II (tba)

tba - Schumacher CLRT - tba/tba/tba - Porsche 911 GT3 R (992)

tba - Tresor Competition - tba/tba/tba - Audi R8 LMS GT3 Evo II (tba)

tba - Triple Eight JMR - Prince Jeffri Ibrahim/Jordan Love/tba - Mercedes-AMG GT3 (tba)

tba - Walkenhorst Motorsport - Tim Creswick/Ben Green/Mex Jansen - Aston Martin Vantage AMR GT3 (Bronze)

tba - Walkenhorst Motorsport - tba/tba/tba - Aston Martin Vantage AMR GT3 (tba)

tba - Walkenhorst Motorsport - tba/tba/tba - Aston Martin Vantage AMR GT3 (tba)

*Vierter Fahrer nur für die 24h Spa

Mit Bildmaterial von SRO.