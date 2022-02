Rossi legt los: GTWC-Test mit WRT-Audi in Magny-Cours Valentino Rossi hat den ersten Test seit Verkündung seines Einstiegs in die GT-World-Challenge Europe absolviert - Geburtstagsgeschenk in Magny-Cours

Autor: Francesco Corghi Übersetzung: Heiko Stritzke Audio-Player laden Valentino Rossi hat seinen ersten Test des Jahres 2022 vor seinem Debüt in der GT-World-Challenge (GTWC) Europe absolviert. Dieser fand am Mittwoch auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours statt - einen Tag vor Rossis 42. Geburtstag. Der "Doktor" hatte erstmals wieder seit seinem Test am Ende des vergangenen Jahres in Valencia die Gelegenheit, sich ans Steuer des Audi R8 LMS GT3 Evo II zu klemmen. Jener Test auf dem Circuit Ricardo Tormo hatte zum Vertrag mit dem Team WRT geführt. Rossi, seit heute 42 Jahre jung, komplettierte mehrere Runden auf feuchter Strecke unter wolkenverhangenem Himmel. Das Fahrzeug wies die WRT-typisch schwarze Lackierung mit roten Abklebungen auf, die berühmte Startnummer 46 fehlte jedoch. In einem Video auf seinen Social-Media-Accounts spielt die Hintergrundmusik von Eminems Song "Without me", die mit den Worten "Guess who's back" ("Ratet mal, wer zurück ist") beginnt. Allerdings scherzt er auch über etwas, das nicht so gut gelaufen ist. Sein Gesicht beim Mittagessen spricht Bände ... Mit Bildmaterial von Team WRT.