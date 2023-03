Rowe Racing wieder mit BMW M4 GT3 bei 24h Nürburgring und GTWC

Audio-Player laden

Das Programm von Rowe Racing im GT-Sport 2023 steht fest und ist identisch mit dem der Saison 2022: Das Team aus St. Ingbert wird sowohl auf der Nordschleife als auch im Endurance Cup der GT-World-Challenge (GTWC) Europe je zwei werksunterstützte BMW M4 GT3 einsetzen.

Der Fahrerkader besteht aus insgesamt elf Werksfahrern, darunter die drei BMW-Junioren Dan Harper, Max Hesse und Neil Verhagen, die nun ebenfalls den Status eines vollwertigen M-Werksfahrers haben. Diese werden bei den fünf GTWC-Endurance-Rennen, nicht aber auf der Nordschleife für Rowe antreten.

Rowe schickt zwei BMW M4 GT3 mit leicht veränderter Fahrerbesetzung in die "Grüne Hölle". Die DTM-Champions Sheldon van der Linde und Marco Wittmann bleiben weiterhin an Bord der Startnummer 98. Neu dabei sind Maxime Martin und Dries Vanthoor. Martin war bereits 2016 und 2017 für Rowe auf der Nordschleife im Einsatz.

Bei der #99 bleibt alles beim Alten: Philipp Eng, Nick Yelloly, Connor de Phillippi und Augusto Farfus teilen sich den M4. Nick Catsburg und John Edwards, die im vergangenen Jahr auf der #98 fuhren, gehören nicht mehr zum Rowe-Aufgebot. Von den Siegern der Ausgabe 2020 (Yelloly/Catsburg/Sims) bleibt also nur noch Yelloly erhalten.

Fahrerpaarungen Rowe Racing 24h Nürburgring 2023:

#98 - Maxime Martin/Sheldon van der Linde/Dries Vanthoor/Marco Wittmann - BMW M4 GT3

#99 - Connor De Phillippi/Philipp Eng/Augusto Farfus/Nick Yelloly - BMW M4 GT3

Fahrerpaarungen Rowe Racing GTWC Endurance 2023:

#98 - Philipp Eng/Marco Wittmann/Nick Yelloly - BMW M4 GT3

#998 - Dan Harper/Max Hesse/Neil Verhagen - BMW M4 GT3

#98 Rowe Racing BMW M4 GT3: Nicky Castsburg, John Edwards, Sheldon van der Linde, Marco Wittmann Foto: Andreas Beil

Andreas Roos, Leiter BMW M Motorsport, gibt ein klares Ziel vor: "In der zweiten Saison des BMW M4 GT3 haben wir das klare Ziel, um die großen Siege und Titel zu kämpfen - und Rowe Racing spielt dabei eine wichtige Rolle. Mit seiner Erfahrung vor allem bei den 24-Stunden-Klassikern ist das Team immer ein Siegkandidat. Das haben unsere gemeinsamen Erfolge in Spa-Francorchamps 2016 und auf dem Nürburgring 2020 bewiesen."

"Auch bei den weiteren Rennen der GT World Challenge Europe hat Rowe Racing 2022 wertvolle Erfahrungen gesammelt und wird dort neben dem BMW M Team WRT unsere zweite Trumpfkarte im Kampf um Gesamtsiege sein."

"Rowe Racing und BMW M Motorsport - das ist schon seit sieben Jahren eine erfolgreiche Kombination", fügt Teamchef Hans-Peter "HP" Naundorf hinzu. "Ein wichtiges Puzzlestück für diesen Erfolg ist Kontinuität, und daher ist es für beide Seiten schön, diese Partnerschaft fortsetzen zu können."

"In der GTWC wollen wir in diesem Jahr angreifen, denn die SRO bietet in dieser Serie ein riesiges Starterfeld auf allerhöchstem sportlichem Niveau und spektakuläre Rennen auf einigen der bekanntesten Rennstrecken in ganz Europa."

"Alle sechs von uns eingesetzten Fahrer kennen das Auto und das Team, außerdem haben wir ausgiebige Testfahrten zwischen den Rennen geplant. Für die Nordschleife bekommen wir in Rückkehrer Maxime Martin und Dries Vanthoor zwei absolute Top-Piloten hinzu."

Mit Bildmaterial von SRO.