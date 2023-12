Rutronik Racing 2024 mit neuem Teamchef, kein Nordschleifen-Programm

Rutronik Racing startet in der Saison 2024 nur noch in der GT-World-Challenge und kehrt der legendären Nürburgring-Nordschleife somit den Rücken! Darüber hinaus gibt Fabian Plentz seine Position als Teamchef ab, um sich auf seine Aufgaben innerhalb des Rutronik-Konzerns zu konzentrieren.

In diesem Jahr war Rutronik Racing beim 24h-Rennen am Nürburgring noch mit einem Porsche 911 GT3 R am Start. Dennis Olsen, Matteo Cairoli und Julien Andlauer belegten den fünften Gesamtrang und stellten damit den bestplatzierten Porsche. Nichtsdestotrotz hat das Team entschieden, in der kommenden Saison nicht mehr in der 'Grünen Hölle' anzutreten.

"Diese Entscheidung kommt maßgeblich durch mich", erklärt Plentz als langjähriger Teamchef bei Rutronik Racing bei Motorsport-Total.com. "Leider hat sich die Veranstaltung kostenseitig auch so weit verschlechtert, dass es für uns zumindest für 2024 keine Option mehr ist." Stattdessen wird das Team sein Engagement in der GT-World-Challenge ausbauen und nicht nur in der Endurance-Serie, sondern auch in der Sprint-Serie starten.

Plentz übergibt Teamchef-Rolle an Graf

Außerdem wird Plentz seinen Posten als Teamchef an Klaus Graf abgeben. "Meine Aufgaben innerhalb des Rutronik-Konzerns wachsen stetig weiter, wodurch sich meine operative Rolle zeitlich nur noch schwer abbilden lässt", begründet Plentz gegenüber Motorsport-Total.com.

Abschied von der Nordschleife: Rutronik Racing kehrt der 'Grünen Hölle' den Rücken Foto: Jan Brucke/VLN

Ex-Rennfahrer Graf, der zuvor bereits als Sporting Director für Rutronik tätig war, ist mit den Strukturen des Teams vertraut. Der 54-Jährige kennt die Motorsport-Szene wie kaum ein anderer: Er startete dreimal beim 24h-Rennen in Le Mans und feierte 2010 gemeinsam mit Sascha Maassen und Greg Pickett einen LMP2-Klassensieg bei den 12 Stunden von Sebring.

Graf startete unter anderen in der amerikanischen NASCAR-Serie und krönte sich 2012 und 2013 zum Champion der American-Le-Mans-Series, dem Vorgänger der heutigen IMSA-Serie. "Die neue Aufgabe ist für mich eine Erweiterung meines bisherigen Verantwortungsbereiches", freut sich Graf, der "zuversichtlich ist, die gesteckte Ziele auch in Zukunft zu erreichen."

Dieser Artikel beinhaltet Passagen aus einem gemeinsamen Interview mit Fabian Plentz und Klaus Graf. Das komplette Interview lesen Sie morgen auf Motorsport-Total.com.

Mit Bildmaterial von SRO.