Startaufstellung 24h Spa 2026: Rovera zerlegt Gegner in Superpole

Die Ferrari-Dominanz bei den 24 Stunden von Spa 2026 (hier im Livestream!) setzte sich auch in der Superpole fort. Vier 296 GT3 Evo kamen in die letzten beiden Segmente, also die Top 8. Ganz vorn: der AF-Corse-Ferrari #51 (Rovera/Mosca/Nielsen; 1.), mit dem Alessio Rovera die Superpole dominierte.

Der Italiener war in allen vier Segmenten der Superpole Schnellster. Als es in der Superpole 4 drauf ankam, ließ er nichts anbrennen und sicherte sich die Poleposition mit einer Zeit von 2:18.330 Minuten. Damit verwies er den ebenfalls stark auftrumpfenden Tom Fleming im Garage-59-McLaren #58 (Fleming/Prette/Goethe; 2.) um 0,428 Sekunden. Fleming war bester Pilot des Gold-Cups.

Die zweite Reihe teilen sich der AF-Corse-Ferrari #50 (Wadoux/Leclerc/Gelael; 3.), qualifiziert von Arthur Leclerc, und der Verstappen-Mercedes #3 (Juncadella/Lulham/Gounon; 4.), den Jules Gounon für die Superpole 4 qualifizierte. (Alle Ergebnisse 24h Spa 2026)

Rovera bleibt trotz der Hitze ganz cool: "Die Bedingungen waren echt schwierig. Wir hätten nicht mit so wenig Grip gerechnet, ich bin viel gerutscht. Aber das war wohl für alle gleich. Am Ende bin ich so wenige Runden [in den ersten drei Segmenten] wie möglich gefahren, um für das letzte Segment noch die besten Reifen übrig zu haben." Alle vier Sessions mussten auf denselben Reifen absolviert werden.

Superpole 3: Spannender Kampf um Final-Einzug

Acht Fahrzeuge machten den Kampf um den Einzug ins letzte Superpole-Segment aus. Während Rovera schnell eine Bestzeit setzte, ging es dahinter hin und her. Immer wieder wechselten die Fahrzeuge, die den Cut schafften.

Eine Riesenüberraschung war dabei Ariel Levi im Attempto-Audi #66 (Kastelic/Levi/Ögaard/Mazzola; 6.), der als einziges Fahrzeug aus dem Silver-Cup noch immer dabei war und im Audi R8 LMS GT3 Evo II begeisterte. Zweimal schob er sich unter die besten vier, beide Male wurde er aber wieder eliminiert.

Jules Gounon packte in der letzten Runde einen echten Hammer aus, nachdem der Verstappen-AMG lange am Ende des auf acht Fahrzeuge reduzierten Feldes in der Superpole 3 lag. Mit der letzten Runde schaffte er es aber, den Selected-Car-Ferrari #71 (Laursen/Ebdrup/Birch/Schandorff; 5.) noch um 0,039 Sekunden aus dem finalen Superpole-Segment zu werfen.

Die Poleposition im Bronze-Cup sicherte sich mit Abstand der Kessel-Ferrari #74 (Blattner/Tuck/Jaubert/Marschall; 7.). Während es in der Klasseneinteilung überraschen mag, war der Auftritt nicht so unerwartet, da im Bronze-Cup auch professionelle Piloten ans Steuer dürfen. Vollprofi Dennis Marschall brachte den 296 bis in die Superpole 3.

Chancenlos im Superpole-3-Segment war der zweite qualifizierte AMG, der GetSpeed-Mercedes #48 (Auer/Stolz/Engel; 8.) von Lucas Auer. Die "Mamba" startet damit aus der vierten Reihe.

Superpole 2: Aus für letzten Porsche und Ford

In der zweiten Session verabschiedeten sich gleich drei McLaren 720S GT3 Evo. Marvin Kirchhöfer, Polesetter des Vorjahres, verpasste im Garage-59-McLaren #59 (Loake/MacDonald/Kirchhöfer; 9.) den Sprung unter die besten Acht um 0,099 Sekunden. Er wurde im letzten Schuss von Frederik Schandorff im Selected-Car-Ferrari #71 (Laursen/Ebdrup/Birch/Schandorff) rausgeworfen.

Ebenfalls Feierabend war für Ford und Porsche. Der HRT-Ford #64 (Maini/Scherer/Drouet; 12.) von Arjun Maini und der Lionspeed-Porsche #80 (Feller/Preining/Buus; 16.) waren die letzten verbliebenen Fahrzeuge ihrer Marke.

So waren vor der Superpole 3 noch vier Ferrari, zwei Mercedes-AMG und jeweils ein Audi und McLaren übrig.

Superpole 1: BMW, Aston und Lambo fliegen kollektiv raus

In der Superpole 1 wurden 16 der 32 qualifizierten Fahrzeuge eliminiert. Wie erwartet erwischte es aus dem Pro-Cup die beiden Lamborghini Temerario GT3, obschon Mirko Bortolotti im Grasser-Lamborghini #63 (Perera/Paul/Bortolotti; 20.) eine wirklich gute Runde gelang.

Etwas überraschend erwischte es aber auch alle BMW, von denen der beste nicht über P18 hinauskam. Das war durchaus erwartbar, denn bisher fehlt es dem BMW M4 GT3 Evo das ganze Wochenende über an Speed.

Und auch die Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo schafften den Cut nicht, nachdem der Comtoyou-Aston-Martin #7 (Drudi/Sorensen/Thiim; 24.) im kombinierten Qualifying noch den achten Platz belegt hatte. Tendenziell scheinen die hohen Temperaturen Fahrzeugen mit Frontmotor nicht zu liegen - mit der Ausnahme Mercedes-AMG.

Natürlich ist die Startposition bei den 24 Stunden von Spa zweitrangig, allerdings ist ein Start aus dem Mittelfeld in der wilden Startphase immer mit Risiken verbunden.

Am Abend ab 19:20 Uhr steht noch ein 30-minütiges Warm-up für alle Fahrzeuge auf dem Programm. Start zum Rennen ist am Samstag um 16:30 Uhr. (Kompletter Zeitplan 24h Spa 2026) Der Beginn wird noch bei Hitze erfolgen, danach drohen extreme Gewitter, wenn die Kaltfront reindrückt.

Startaufstellung 24h Spa 2026 (P1-32)

1. AF-Corse-Ferrari #51 (Rovera/Mosca/Nielsen)

2. Garage-59-McLaren #58 (Fleming/Prette/Goethe)

3. AF-Corse-Ferrari #50 (Wadoux/Leclerc/Gelael)

4. Verstappen-Mercedes #3 (Juncadella/Lulham/Gounon)

5. Selected-Car-Ferrari #71 (Laursen/Ebdrup/Birch/Schandorff)

6. Attempto-Audi #66 (Kastelic/Levi/Ögaard/Mazzola)

7. Kessel-Ferrari #74 (Blattner/Tuck/Jaubert/Marschall)

8. GetSpeed-Mercedes #48 (Auer/Stolz/Engel)

9. Garage-59-McLaren #59 (Loake/MacDonald/Kirchhöfer)

10. Attempto-Audi #99 (Pereira/Frassineti/Aka)

11. GetSpeed-Mercedes #6 (Bartone/Panis/Gazeau/Basz)

12. HRT-Ford #64 (Maini/Scherer/Drouet)

13. Rinaldi-Ferrari #45 (Duran/Medler/Balzan/Perel)

14. RJN-McLaren #23 (Brichacek/Fitz-Simon/Lynn/B. Dörr)

15. Optimum-McLaren #5 (Owega/D. Rappange/Oliveira/Porter)

16. Lionspeed-Porsche #80 (Feller/Preining/Buus)

17. Boutsen-VDS-Porsche #2 (Schuring/Boccolacci/Picariello)

18. WRT-BMW #32 (van der Linde/Pepper/Weerts)

19. Schumacher-CLRT-Porsche #22 (Güven/Campbell/Makowiecki)

20. Grasser-Lamborghini #63 (Perera/Paul/Bortolotti)

21. Rowe-BMW #98 (Farfus/Dennis/Marciello)

22. Greystone-McLaren #44 (Meakin/Kelly/Pintos/Rattican)

23. WRT-BMW #46 (Rossi/Harper/Hesse)

24. Comtoyou-Aston-Martin #7 (Drudi/Sorensen/Thiim)

25. Walkenhorst-Aston-Martin #34 (Day/Krognes/Chaves)

26. Optimum-McLaren #4 (Smalley/Tomlinson/H. George/Del Sarte)

27. Motopark-Mercedes #20 (Revesz/Mansell/Mettler/Andrade)

28. Boutsen-VDS-Porsche #10 (Magnus/Knutsson/Ghiretti)

29. Rowe-BMW #998 (de Wilde/Tramnitz/Klingmann)

30. Sainteloc-Audi #25 (Perez Companc/Cheli/Klymenko/Legeret)

31. AF-Corse-Ferrari #52 (Braschi/Machiels/Zagazeta/Stadsbader)

32. Rutronik-Lamborghini #96 (Engstler/Mapelli/Niederhauser)