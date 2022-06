Starterliste 24h Spa 2022: 65 Fahrzeuge werfen sich in die GT3-Schlacht

Audio-Player laden

Die SRO hat im Rahmen der beiden Testtage die Starterliste für die 24h von Spa 2022 veröffentlicht: Insgesamt 65 Boliden werden die 74. Ausgabe des größten GT3-Rennens der Welt bestreiten.

Damit setzt sich der Trend der steigenden Starterzahlen nach der Corona-Pandemie fort: 2019, im letzten Jahr vor Corona, gingen in den Ardennen sage und schreibe 72 GT3-Boliden an den Start. 2020 waren es "nur noch" deren 56, im vergangenen Jahr 58.

23 der 65 Autos wurden für den Pro-Cup gemeldet und gelten damit als heiße Anwärter auf den Gesamtsieg beim belgischen Langstrecken-Klassiker. Dazu starten 18 GT3-Rennwagen im Silver-Cup, 14 im Gold-Cup, acht im Pro-Am-Cup und zwei im Bronze-Cup.

Neun Hersteller sind in diesem Jahr beim 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps vertreten: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche. Die beiden letztgenannten schicken das größte Aufgebot ins Rennen mit je 13 Fahrzeugen. Die meisten Pro-Cup-Autos stellen Audi und Porsche mit jeweils fünf.

Auf der Starterliste taucht erwartungsgemäß auch der Name Valentino Rossi auf. Der neunfache Motorrad-Weltmeister geht in diesem Jahr Vollzeit in der GT-World-Challenge Europe an den Start. Wie gehabt wird er in Spa von Nico Müller und Frederic Vervisch unterstützt. Das Trio ist bei den 24h von Spa für den Pro-Cup gemeldet.

Im vergangenen Jahr hat Ferrari durch Iron Lynx den belgischen Langstrecken-Klassiker gewonnen. Alessandro Pier Guidi, Nicklas Nielsen und Come Ledogar triumphierten nach einem packenden Finale im Regen. Die Siegerdistanz betrug 556 Runden.

24h Spa 2022: Alle Teams, alle Fahrer im Pro-Cup

#2 - Mercedes-AMG - Götz/Schothorst/Stolz - GetSpeed

#6 - Lamborghini - Pepper/Caldarelli/Mapelli - KPax Racing

#12 - Audi - Haase/Drudi/Ghiotto - Tresor by CarCollection

#19 - Lamborghini - Rougier/Roussel/Altoe - Emil Frey Racing

#23 - Aston Martin - Riberas/Gunn/Eastwood - Heart of Racing with TF Sport

#25 - Audi - Legeret/Niederhauser/Mies - Sainteloc

#32 - Audi - D. Vanthoor/K. van der Linde/Weerts - WRT

#38 - McLaren - Bell/Wilkinson/Kirchhöfer - Jota

#46 - Audi - Vervisch/N. Müller/Rossi - WRT

#47 - Porsche - Tandy/L. Vanthoor/Olsen - KCMG

#50 - BMW - Verhagen/Hesse/Harper - Rowe Racing

#51 - Ferrari - Molina/Nielsen/Calado - Iron Lynx

#54 - Porsche - Bachler/Ledogar/Cairoli - Dinamic Motorsport

#55 - Mercedes-AMG - Engel/Grenier/Buhk - GruppeM Racing

#63 - Lamborghini - Aitken/Costa/Bortolotti - Emil Frey Racing

#66 - Audi - Puhakka/Winkelhock/Marschall - Attempto Racing

#71 - Ferrari - Rigon/Serra/Fuoco - Iron Lynx

#74 - Porsche - Campbell/Jaminet/Nasr - EMA Motorsport

#88 - Mercedes-AMG - Marciello/Juncadella/Gounon - Akkodis ASP

#95 - Aston Martin - Martin/Sörensen/Thiim - Beechdean AMR

#98 - BMW - Farfus/Yelloly/Catsburg - Rowe Racing

#100 - Porsche - Andlauer/Dienst/S. Müller - Toksport WRT

#221 - Porsche - Estre/Christensen/Lietz - GPX Racing

Mit Bildmaterial von SRO.