Starterliste 24h Spa 2026: 69 Autos von zehn Herstellern kämpfen um Sieg
69 Autos, zehn Marken und Festival-Atmosphäre: Das Langstrecken-Highlight in den Ardennen verspricht am letzten Juni-Wochenende erneut Spektakel pur
Start der 24h Spa 2024
Foto: SRO Motorsports Group
Die Starterliste für die CrowdStrike 24 Hours of Spa 2026 steht. Mit 69 gemeldeten Fahrzeugen wird der belgische Klassiker vom 24. bis 28. Juni einmal mehr das größte GT-Rennen der Welt sein. Zehn Hersteller kämpfen um den Gesamtsieg auf dem legendären Kurs in den Ardennen.
Allein 60 Autos kommen aus dem Endurance-Cup der GT World Challenge Europe (GTWCE). Dazu gesellen sich Teams aus der Intercontinental GT Challenge (IGTC) sowie Einzelstarter, die ausschließlich für Spa gemeldet haben. Die IGTC hat ihre Saison bereits mit den 12h Bathurst eröffnet und gastiert vor Spa noch bei den 24h Nürburgring.
Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche gehen in Spa ins Rennen um die Nachfolge des Vorjahressiegers Grasser Racing. Das Team holte den histirischen ersten Sieg der Marke Lamborghini in den Ardennen.
Starterliste 24h Spa 2026
fett markiert sind die favorisierten Fahrzeuge des Pro-Cups, theoretisch können aber alle Fahrzeuge gewinnen, da es keine technischen Unterschiede gibt
#0 - Johor Motorsports Racing JMR - H.H. Prince Jefri Ibrahim/Prince Abu Bakar Ibrahim/Jordan Love/Ben Green - Corvette Z06 GT3 R (Pro-Am)
#2 - Boutsen VDS - Morris Schuring/Dorian Boccolacci/Alessio Picariello - Porsche 911 GT3 R (992) EVO (Pro)
#3 - Mercedes - AMG Team Verstappen Racing - Dani Juncadella/Chris Lulham/Jules Gounon - Mercedes-AMG GT3 EVO (Pro)
#4 - Optimum Motorsport - Adam Smalley/Freddie Tomlinson/Harry George/Ruben Del Sarte - McLaren 720S GT3 EVO (Gold)
#5 - Optimum Motorsport - Salman Owega/Dante Rappange/Guilherme Oliveira/Mikey Porter - McLaren 720S GT3 EVO (Silver)
#6 - GetSpeed Team Bartone Bros - Anthony Bartone/Aurelien Panis/Cesar Gazeau/Karol Basz - Mercedes-AMG GT3 EVO (Silver)
#7 - Comtoyou Racing - Mattia Drudi/Marco Sorensen/Nicki Thiim - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO (Pro)
#8 - Car Collection Motorsport - Nicolo Rosi/Reinhold Krahn/Niccolo Schiro/Joel Sturm - Porsche 911 GT3 R (992) EVO (Pro-Am)
#9 - Pure Rxcing - Aleksei Nesov/Enzo Trulli/Aliaksandr Malykhin/Max Hofer - Porsche 911 GT3 R (992) EVO (Silver)
#10 - Boutsen VDS - Gilles Magnus/Robin Knutsson/Alessandro Ghiretti - Porsche 911 GT3 R (992) EVO (Gold)
#11 - Comtoyou Racing - Marcelo Tomasoni/Aaron Muss/Kyle Marcelli/Felice Jelmini - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO (Bronze)
#12 - GetSpeed Team Dubai - Gabriel Rindone/Jarrod Waberski/Tom Kalender/Mikael Grenier - Mercedes-AMG GT3 EVO (Bronze)
#17 - Mercedes - AMG Team GetSpeed - Maxime Martin/Maximilian Götz/Fabian Schiller - Mercedes-AMG GT3 EVO (Pro)
#20 - Team Motopark - Levente Revesz/Christian Mansell/Yannick Mettler/Rui Andrade - Mercedes-AMG GT3 EVO (Silver)
#21 - Comtoyou Racing - Sebastien Baud/Arthur Dorison/Kobe Pauwels/Oliver Söderström - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO (Silver)
#22 - Schumacher CLRT - Ayhancan Güven/Matt Campbell/Frederic Makowiecki - Porsche 911 GT3 R (992) EVO (Pro)
#23 - Team RJN - Wyatt Brichacek/Horatio Fitz-Simon/Maxwell Lynn/Ben Dörr - McLaren 720S GT3 EVO (Silver)
#24 - Steller Motorsport - Mikkel Pedersen/Lenny Ried/Antoine Doquin/Dennis Lind - Corvette Z06 GT3 R (Gold)
#25 - Sainteloc Racing - Ezequiel Perez Companc/Etienne Cheli/Ivan Klymenko/Lucas Legeret - Audi R8 LMS GT3 EVO II (Silver)
#28 - Haas RT - Simon Balcaen/Mathieu Castelein/Pierre Castelein/Steven Palette - Audi R8 LMS GT3 EVO II (Pro-Am)
#30 - Team WRT - Ignacio Montenegro/Amaury Cordeel/Mathieu Detry/Matisse Lismont - BMW M4 GT3 EVO (Silver)
#32 - Team WRT - Kelvin van der Linde/Jordan Pepper/Charles Weerts - BMW M4 GT3 EVO (Pro)
#33 - 2Seas Motorsport - Jason Hart/Scott Noble/Aaron Walker/Lewis Williamson - Mercedes-AMG GT3 EVO (Bronze)
#34 - natural elements by Walkenhorst Motorsport - Jamie Day/Christian Krognes/Henrique Chaves - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO (Pro)
#35 - Walkenhorst Motorsport - Ethan Ischer/Gaspard Simon/Mateo Villagomez/Maxime Robin - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO (Silver)
#42 - Oman Racing by Century Motorsport - Calan Williams/Ahmad Al Harthy/Pedro Ebrahim/Javier Sagrera - BMW M4 GT3 EVO (Bronze)
#44 - Greystone GT - Zac Meakin/Jayden Kelly/Tommy Pintos/Josh Rattican - McLaren 720S GT3 EVO (Silver)
#45 - Rinaldi Racing - Rafael Duran/Dylan Medler/Alessandro Balzan/David Perel - Ferrari 296 GT3 EVO (Silver)
#46 - Team WRT - Valentino Rossi/Daniel Harper/Max Hesse - BMW M4 GT3 EVO (Pro)
#48 - Mercedes - AMG Team MANN-FILTER - Lucas Auer/Luca Stolz/Maro Engel - Mercedes-AMG GT3 EVO (Pro)
#50 - AF Corse - Lilou Wadoux/Arthur Leclerc/Sean Gelael - Ferrari 296 GT3 EVO (Pro)
#51 - AF Corse - Alessio Rovera/Tommaso Mosca/Nicklas Nielsen - Ferrari 296 GT3 EVO (Pro)
#52 - AF Corse - Francesco Braschi/Jeff Machiels/Matias Zagazeta/Gilles Stadsbader - Ferrari 296 GT3 EVO (Silver)
#54 - Dinamic GT - Loris Cabirou/Tanart Sathienthirakul/Francesco Simonazzi/Angus Whiteside - Porsche 911 GT3 R (992) EVO (Silver)
#56 - Ecurie Ecosse Blackthorn - Jonathan Adam/Romain Leroux/Giacomo Petrobelli/Lorcan Hanafin - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO (Bronze)
#58 - Garage 59 - Thomas Fleming/Louis Prette/Benjamin Goethe - McLaren 720S GT3 EVO (Gold)
#59 - Garage 59 - Joseph Loake/Dean Macdonald/Marvin Kirchhöfer - McLaren 720S GT3 EVO (Pro)
#60 - JMW Motorsport - Thomas Kiefer/Rolf Ineichen/Tim Heinemann/Pierre-Louis Chovet - Ferrari 296 GT3 EVO (Bronze)
#63 - TGI Team by GRT - Franck Perera/Maximilian Paul/Mirko Bortolotti - Lamborghini Temerario GT3 (Pro)
#64 - HRT Ford Racing - Arjun Maini/Fabio Scherer/Thomas Drouet - Ford Mustang GT3 EVO (Pro)
#65 - HRT Ford Racing - Finn Wiebelhaus/Max Reis/Maxime Oosten/Eduardo Coseteng - Ford Mustang GT3 EVO (Silver)
#66 - Tresor Attempto Racing - Mark Kastelic/Ariel Levi/Sebastian Øgaard/Rocco Mazzola - Audi R8 LMS GT3 EVO II (Silver)
#70 - AF Corse - Custodio Toledo/Peter Dempsey/Matthieu Vaxiviere/Miguel Molina - Ferrari 296 GT3 EVO (Pro-Am)
#71 - Selected Car Racing - Conrad Laursen/Malte Ebdrup/Simon Birch/Frederik Schandorff - Ferrari 296 GT3 EVO (Gold)
#74 - Kessel Racing - Dustin Blattner/Ben Tuck/Mathys Jaubert/Dennis Marschall - Ferrari 296 GT3 EVO (Bronze)
#79 - Tsunami RT - Johannes Zelger/Fabio Babini/Hiroshi Hamaguchi/Nico Menzel - Porsche 911 GT3 R (992) EVO (Pro-Am)
#80 - Lionspeed GP - Ricardo Feller/Thomas Preining/Bastian Buus - Porsche 911 GT3 R (992) EVO (Pro)
#84 - Eastalent Racing - Simon Reicher/Markus Winkelhock/Christopher Haase - Audi R8 LMS GT3 EVO II (Pro)
#86 - High Class Racing - Kerong Li/Anders Fjordbach/Bo Yuan/Hongli Ye - Porsche 911 GT3 R (992) EVO (Pro-Am)
#87 - Winward Racing - Marvin Dienst/Gabriele Piana/Rinat Salikhov/Daan Arrow - Mercedes-AMG GT3 EVO (Bronze)
#88 - Tresor Attempto Racing - Carrie Schreiner/Georgios Kolovos/Daniele Di Amato/Sergio Sette Camara - Audi R8 LMS GT3 EVO II (Bronze)
#89 - Lionspeed GP - Alex Fontana/Bashar Mardini/Axcil Jefferies/Patrick Kolb - Porsche 911 GT3 R (992) EVO (Bronze)
#91 - Herberth Motorsport - Ralf Bohn/Alfred Renauer/Huub van Eijndhoven/Mathieu Jaminet - Porsche 911 GT3 R (992) EVO (Bronze)
#93 - Ziggo Sport Tempesta Racing - Eddie Cheever/Jonathan Hui/Christopher Froggatt/Mex Jansen - Porsche 911 GT3 R (992) EVO (Bronze)
#96 - Rutronik Racing - Luca Engstler/Marco Mapelli/Patric Niederhauser - Lamborghini Temerario GT3 (Pro)
#97 - Rutronik Racing - Martin Rump/Antares Au/Michelle Gatting/Sven Müller - Porsche 911 GT3 R (992) EVO (Bronze)
#98 - Rowe Racing - Augusto Farfus/Jake Dennis/Raffaele Marciello - BMW M4 GT3 EVO (Pro)
#99 - Tresor Attempto Racing - Dylan Pereira/Andrea Frassineti/Alex Aka - Audi R8 LMS GT3 EVO II (Gold)
#111 - CSA Racing - Jim Pla/Arthur Rougier/Simon Gachet/James Kell - McLaren 720S GT3 EVO (Gold)
#123 - Muehlner Motorsport - Tobias Müller/Bayley Hall/Armand Fumal/Andres Latorre - Porsche 911 GT3 R (992) EVO (Bronze)
#177 - Grupo Prom Racing Team - Alfredo Hernandez/Stephane Tribaudini/Colin Caresani/Adam Christodoulou - Mercedes-AMG GT3 EVO (Pro-Am)
#222 - 2Seas Motorsport - Reece Barr/Charles Dawson/Garnet Patterson/Kiern Jewiss - Mercedes-AMG GT3 EVO (Bronze)
#555 - CSA Racing - Baptiste Moulin/Sai Sanjay/Romain Andriolo/Lorens Lecertua - McLaren 720S GT3 EVO (Silver)
#700 - Comtoyou Racing - Xavier Knauf/Gregory Servais/Sarah Bovy/Nicolas Baert - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO (Pro-Am)
#914 - Razoon - more than racing - Edward McDermott/Kenzie Reiss Beecroft/Carl Bennett/Bryce Fullwood - Porsche 911 GT3 R (992) EVO (Bronze)
#991 - Paradine Competition - Leyton Fourie/Darren Leung/David Pittard/James Kellett - BMW M4 GT3 EVO (Bronze)
#992 - Paradine Competition - Josh Rowledge/Jop Rappange/Christian Hahn/Ian Aguilera - BMW M4 GT3 EVO (Silver)
#998 - Rowe Racing - Ugo de Wilde/Tim Tramnitz/Jens Klingmann - BMW M4 GT3 EVO (Gold)
#999 - GetSpeed Team PCX - Patrick Charlaix/Jordan Boisson/Marvin Klein/Benjamin Paque - Mercedes-AMG GT3 EVO (Pro-Am)
Jeder will gewinnen
Überhaupt ist die Leistungsdichte hoch. Die vergangenen sechs Editionen gewannen sechs verschiedene Marken, was die enorme Ausgeglichenheit im GT3-Sport unterstreicht. Wer am Sonntag, 28. Juni, um 16:30 Uhr triumphiert, ist völlig offen.
Erfahrungsgemäß schicken vor allem die deutschen Marken ihre absoluten Speerspitzen in Sachen Teams und Werksfahrer in die Ardennen. Aber auch vermeintliche Underdogs haben hier aufgrund der häufigen Wetterkapriolen und des extrem harten Rennens ihre Chancen.
Die 24 Stunden von Spa locken die Zuschauer mit einem Konzert und Feuerwerk
Foto: SRO/JEP
Neben der Action auf der Strecke bietet das Event ein umfassendes Rahmenprogramm. Am Mittwoch startet traditionell die Parade durch die Innenstadt von Spa. Donnerstag und Freitag stehen Freies Training und Qualifying auf dem Programm, bevor am Samstagnachmittag um 16:30 Uhr der Startschuss zum 24-Stunden-Marathon fällt.
2025 strömten 128.000 Zuschauer nach Spa-Francorchamps. Die Veranstalter rechnen auch 2026 mit einem vollen Haus und empfehlen frühzeitige Ticketbuchung für das fünftägige Motorsport-Festival in Belgien.
Diese Story teilen oder speichern
Aktuelle News
Moto3-Revolution 2028: Erste Details zum Einheitsmotorrad von Yamaha
Gasly-Urteil schafft "schwierigen Präzedenzfall" für die Formel 1
Eine "echte Gefahr"? Russell spricht über Hamilton und Ferrari
Francesco Bagnaia erklärt den Aprilia-Deal: Darum wollte er vier Jahre
Registrieren und Motorsport.com mit Adblocker genießen!
Von Formel 1 bis MotoGP berichten wir direkt aus dem Fahrerlager, denn wir lieben unseren Sport genau wie Du. Damit wir dir unseren Fachjournalismus weiterhin bieten können, verwendet unsere Website Cookies. Dadurch wird Dein Nutzererlebnis optimiert und die Werbung auf Deine Interessen zugeschnitten. Wir wollen dir aber natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, eine werbefreie Website zu genießen.