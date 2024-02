Starterlisten für Sprint- und Endurance-Cup der GTWC Europe veröffentlicht

Die GT-World-Challenge-Europe (GTWCE) hat die Starterlisten für die Saison 2024 veröffentlicht: Mit Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche werden insgesamt neun Hersteller an den Start gehen. Im Endurance-Cup stehen 55 Fahrzeuge auf der Nennliste, während im Sprint-Cup immerhin 38 Teilnehmer genannt sind.

Bei den einzelnen Rennen, insbesondere bei den 24h von Spa (26. bis 30. Juni 2024), sind weitere Teilnehmer zu erwarten. Die Einteilung aller Starter erfolgt in vier Klassen: Pro, Gold Cup, Silver Cup und Bronze Cup. Im Endurance-Cup sind in diesem Jahr fünf Langstreckenrennen geplant, in der Sprint-Wertung werden fünf Läufe ausgetragen.

Wichtigste Information aus der Starterliste: Auf den Ford Mustang GT3 müssen die Fans trotz der Ungereimtheiten zwischen Ford und Dinamic GT nicht verzichten! Proton Competition übernimmt und schickt in beiden Disziplinen je ein Fahrzeug in der Pro-Wertung ins Rennen.

Dinamic GT wird nach der Ford-Trennung stattdessen wieder mit dem Porsche 911 GT3 R fahren. Die Italiener nehmen sowohl im Sprint- als auch im Endurance-Cup mit je einem Fahrzeug teil. Mit Herberth Motorsport, Lionspeed GP, Rutronik Racing, Schumacher CLRT und VSI Greico Spektras (Pure Rxcing) kommen fünf weitere Teams hinzu.

Mercedes-AMG: Stärkste Marke im Endurance-Cup

Mercedes wird durch 2 Seas Motorsport, AlManar Racing by GetSpeed, Boutsen VDS, GetSpeed, HRT, Madpanda Motorsport und Winward Racing vertreten. Im Sprint-Cup werden fünf Mercedes-AMG GT3 Evo am Start sein, je zwei Autos von Boutsen VDS und Winward Racing sowie Madpanda. In der Endurance-Serie sind elf Fahrzeuge genannt, womit Mercedes-AMG die stärkste Marke stellt.

Mercedes ist im Endurance-Cup die stärkste Kraft Foto: SRO

Im Sprint-Cup ist Audi der Hersteller mit den meisten Nennungen: Sieben Audi R8 LMS GT3 Evo II werden bei den Sprintrennen am Start sein, ebenso wie im Endurance-Cup. Allerdings stehen dahinter nur drei Teams: Attempto erweitert das Aufgebot auf vier Fahrzeuge, während Saintéloc immerhin zwei Autos einsetzt. Concept Sport schickt ein weiteres Modell aus Ingolstadt ins Rennen.

Comtoyou und Walkenhorst werden mit der neuesten Generation des Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo um die Siege kämpfen. Der belgische Rennstall startet mit vier Boliden im Sprint- und Endurance Cup, während Walkenhorst mit drei Fahrzeugen bei den Langstreckenrennen auf Punktejagd geht.

BMW mit Century, WRT und Rowe

Nach der Walkenhorst-Trennung werden die BMW-Farben in diesem Jahr von Century, Rowe und WRT vertreten. Century kommt aus der britischen GT-Meisterschaft und wird in diesem Jahr das Debüt in der GT-World-Challenge-Europe geben. Das Team wird mit je einem BMW M4 GT3 im Sprint- und Endurance-Cup fahren.

Das belgische WRT-Team wird mit drei Fahrzeugen in beiden Serien antreten, während Rowe ausschließlich im Endurance-Cup startet. Die deutsche Mannschaft, die im vergangenen Jahr das 24h-Rennen in Spa gewinnen konnte, wird mit zwei BMW M4 GT3 um die Titelverteidigung kämpfen.

Rowe möchte den Sieg bei den 24h von Spa verteidigen Foto: SRO

AF Corse, Emil Frey, Kessel, das Racing Team Turkey sowie Rinaldi und Tempesta nehmen mit dem Ferrari 296 GT3 teil. Im Sprint-Cup werden insgesamt sechs Fahrzeuge eingesetzt, während bei den Langstreckenrennen sogar sieben Boliden am Start sein werden.

In beiden Serien sind jeweils fünf Lamborghini Huracan GT3 Evo genannt, die von Barwell, Grasser, GSM, Imperiale und Iron Lynx eingesetzt werden. Garage 59 und Optimum vertrauen wieder auf den McLaren 720 GT3 Evo, wobei Optimum ausschließlich im Endurance-Cup startet.

Starterliste: GT-World-Challenge-Europe Sprint-Cup 2024

#7 Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO (PRO)

#9 Boutsen VDS Mercedes-AMG GT3 EVO (PRO)

#10 Boutsen VDS Mercedes-AMG GT3 EVO (SILVER)

#11 Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO (GOLD)

#12 Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO (SILVER)

#14 Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 (PRO)

#18 GSM GT3 Team Lamborghini Huracan GT3 EVO2 (SILVER)

#21 Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO (SILVER)

#25 Sainteloc Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II (TBC)

#26 Sainteloc Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II (TBC)

#30 Team WRT BMW M4 GT3 (SILVER)

#31 Team WRT BMW M4 GT3 (GOLD)

#32 Team WRT BMW M4 GT3 (PRO)

#33 Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II (BRONZE)

#44 Schumacher CLRT Porsche 911 GT3 R (992) (BRONZE)

#48 Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO (PRO)

#51 Racing Team Turkey Ferrari 296 GT3 (SILVER)

#52 AF Corse Ferrari 296 GT3 (SILVER)

#54 Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) (BRONZE)

#57 Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO (SILVER)

#64 Proton Competition Ford Mustang GT3 (PRO)

#66 Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II (BRONZE)

#69 Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 (PRO)

#71 AF Corse Ferrari 296 GT3 (SILVER)

#72 Barwell Motorsport Lamborghini Huracan GT3 EVO2 (BRONZE)

#78 Barwell Motorsport Lamborghini Huracan GT3 EVO2 (BRONZE)

#85 Imperiale Racing Lamborghini Huracan GT3 EVO2 (BRONZE)

#88 Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II (SILVER)

#90 Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO (SILVER)

#93 Sky Tempesta Racing Ferrari 296 GT3 (BRONZE)

#96 Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R (992) (PRO)

#97 Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R (992) (BRONZE)

#99 Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II (PRO)

#111 Concept Sport Automobile Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II (GOLD)

#159 Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO (PRO)

#163 Liqui Moly Team Engstler by OneGroup Lamborghini Huracan GT3 EVO2 (PRO)

#188 Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO (BRONZE)

#991 Century Motorsport BMW M4 GT3 (BRONZE)

Starterliste: GT-World-Challenge-Europe Endurance-Cup 2024

#2 M-AMG Team GetSpeed Mercedes-AMG GT3 EVO (PRO)

#3 GetSpeed Mercedes-AMG GT3 EVO (SILVER)

#7 Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO (PRO)

#8 Kessel Racing Ferrari 296 GT3 (BRONZE)

#9 Boutsen VDS Mercedes-AMG GT3 EVO (PRO)

#10 Boutsen VDS Mercedes-AMG GT3 EVO (SILVER)

#11 Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO (GOLD)

#12 Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO (SILVER)

#13 Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R (992) (BRONZE)

#19 GRT - Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 EVO2 (SILVER)

#21 Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO (SILVER)

#22 Schumacher CLRT Porsche 911 GT3 R (992) (PRO)

#25 Sainteloc Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II (TBC)

#26 Sainteloc Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II (TBC)

#27 Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO (GOLD)

#30 Team WRT BMW M4 GT3 (BRONZE)

#32 Team WRT BMW M4 GT3 (PRO)

#33 Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II (BRONZE)

#34 Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO (PRO)

#35 Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO (SILVER)

#36 Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO (BRONZE)

#46 Team WRT BMW M4 GT3 (PRO)

#48 Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO (PRO)

#51 AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari 296 GT3 (PRO)

#52 AF Corse Ferrari 296 GT3 (BRONZE)

#54 Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) (BRONZE)

#57 Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO (SILVER)

#60 2 Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO (GOLD)

#63 Iron Lynx Lamborghini Huracan GT3 EVO2 (PRO)

#64 Proton Competition Ford Mustang GT3 (PRO)

#66 Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II (BRONZE)

#71 AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari 296 GT3 (PRO)

#72 Barwell Motorsport Lamborghini Huracan GT3 EVO2 (BRONZE)

#74 Kessel Racing Ferrari 296 GT3 (BRONZE)

#77 Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO (GOLD)

#78 Barwell Motorsport Lamborghini Huracan GT3 EVO2 (BRONZE)

#79 Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO (SILVER)

#88 Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II (SILVER)

#90 Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO (SILVER)

#91 Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) (BRONZE)

#93 Sky Tempesta Racing Ferrari 296 GT3 (BRONZE)

#96 Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R (992) (PRO)

#97 Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R (992) (BRONZE)

#98 Rowe Racing BMW M4 GT3 (PRO)

#99 Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II (PRO)

#111 Concept Sport Automobile Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II (GOLD)

#158 Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO (BRONZE)

#159 Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO (PRO)

#163 GRT - Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 EVO2 (PRO)

#188 Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO (BRONZE)

#333 Rinaldi Racing Ferrari 296 GT3 (BRONZE)

#777 AlManar Racing by GetSpeed Mercedes-AMG GT3 EVO (GOLD)

#911 VSI Greico Spektras Porsche 911 GT3 R (992) (BRONZE)

#991 Century Motorsport BMW M4 GT3 (BRONZE)

#998 Rowe Racing BMW M4 GT3 (PRO)

Mit Bildmaterial von SRO.