Termin 24h Spa 2027 könnte für Max Verstappen verschoben werden

Die SRO Motorsports Group hat bei der Präsentation ihrer weltweiten Rennkalender für 2027 eine hochinteressante Flexibilität bei der Terminfindung der 24 Stunden von Spa kommuniziert. SRO-Boss Stephane Ratel signalisiert eine deutliche Bereitschaft, das Datum des Rennens zu verschieben, um Formel-1-Weltmeister Max Verstappen einen Start zu ermöglichen.

Obwohl Ratel den Namen des viermaligen Champions nicht explizit in den Mund nimmt, lässt er keinen Zweifel daran, welchen "einen bestimmten Fahrer" er unbedingt in die Startaufstellung locken möchte. Neben Verstappen schielen auch andere Formel-1-Fahrer auf die GT3-Kategorie. So absolvierte Lance Stroll in diesem Jahr bereits bei den 1.000 Kilometern von Le Castellet einen Gaststart.

Die Strahlkraft, die Verstappens Einsatz beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring im Mai auf die Zuschauerzahlen hatte, ist den Verantwortlichen nicht entgangen. Verstappen Racing ist bereits in Kooperation mit dem bahrainischen Team 2 Seas Motorsport in der GT-World-Challenge (GTWC) Europe aktiv, und das Interesse des Niederländers an der GT3-Kategorie ist bekannt.

Um Terminkollisionen mit der Formel 1 zu vermeiden, zeigt sich die SRO flexibel. "Wir werden nicht im Mai und nicht im September fahren. Aber wir haben ein schmales Fenster um den aktuellen Termin herum, den wir zu einem Erfolg gemacht haben. Es könnte eine Woche früher oder eine Woche später sein", sagt Ratel.

Sollte sich dort eine Lücke im noch nicht veröffentlichten Formel-1-Kalender auftun, würde man die 24 Stunden von Spa entsprechend verschieben. Vorläufig ist das Rennen für den 23. bis 27. Juni angesetzt. Es würde damit erneut, wie auch in diesem Jahr, mit dem 6-Stunden-Rennen der IMSA SportsCar Championship auf der Watkins Glen International kollidieren.

IGTC mit neuem US-Lauf und enger IMSA-Kooperation

Auch abseits der Personalie Verstappen gab es wegweisende Neuigkeiten für die Intercontinental GT Challenge (IGTC) und die GT-World-Challenge. Die wichtigste Änderung im IGTC-Kalender betrifft das US-Gastspiel: Das Texas 8 Hour auf dem Circuit of The Americas (COTA) wird am 7. und 8. Mai das bisherige Rennen auf dem Indianapolis Motor Speedway ersetzen. Damit wird auch die große Lücke zwischen Bathurst und dem Nürburgring geschlossen.

Die restlichen Stationen - die 12 Stunden von Bathurst, die 24 Stunden vom Nürburgring, Spa und die 1000 Kilometer von Suzuka - bleiben unverändert. Ab 2027 wird der japanische Lauf in Suzuka zudem als Gemeinschaftsevent mit der japanischen Super GT ausgetragen.

Hinter den Kulissen kommt es zu einem wichtigen Schulterschluss im GT3-Sport: Die SRO und die US-amerikanische IMSA-Organisation arbeiten ab sofort bei der Balance of Performance (BoP) bei den Rennen der IMSA SportsCar Championship technisch zusammen.

Ein gemeinsamer Einstufungstest aller GT3-Modelle im Dezember 2026 auf dem Daytona International Speedway soll die Basis für eine harmonisierte BoP bei den 24 Stunden von Daytona und weiteren IMSA-Events schaffen.

Die weltweiten GTWC-Kalender

Für die verschiedenen kontinentalen Ableger der GT World Challenge wurde ein umfassendes Paket geschnürt, das insgesamt 29 Events umfasst. In der europäischen Top-Serie (GTWC Europe) kehren mit dem Hungaroring und Imola zwei Strecken zurück, die letztmals 2019 beziehungsweise 2022 im Programm standen. Der Nürburgring bleibt mit einem 3-Stunden-Rennen Ende August erhalten.

Dafür fällt der Lauf in Monza wieder weg, der in den vergangenen Jahren eine On-Off-Beziehung mit der SRO hatte und zuletzt mit dem riesigen Startcrash auf sich aufmerksam machte. Der Hungaroring in Ungarn ersetzt Portimao, wo in diesem Jahr das Saisonfinale als Sprint-Cup-Rennen stattfindet.

Auch auf den anderen Kontinenten gibt es Anpassungen:

GTWC America: Watkins Glen rückt anstelle von Sebring in den Kalender, während Indianapolis als normales 3-Stunden-Format erhalten bleibt.

GTWC Australia: Kehrt für das erste von der SRO selbst organisierte Event auf den berühmten Mount Panorama in Bathurst zurück. Die 12 Stunden von Bathurst werden bekanntlich vom gleichnamigen Veranstalter der australischen Supercars-Serie veranstaltet.

GTWC Asia: Feiert eine Rückkehr auf die Traditionsstrecke in Suzuka.

Ergänzt wird das Programm bei den 24 Stunden von Spa künftig durch die neue GT3 Revival Series im Rahmenprogramm sowie einen Gastauftritt der Ford Mustang Challenge. Zudem wurde bekanntgegeben, dass Mercedes-AMG als offizieller Partner der SRO GT Academy einsteigt, die talentierten Piloten ein Cockpit für die 24h Spa ermöglicht.

Kalender GTWC Europe 2027

17.-18. April 2027: 1.000 Kilometer von Le Castellet

1.-2. Mai 2027: Brands Hatch (Sprint)

22.-23. Mai 2027: 3 Stunden von Imola

24.-27. Juni: 24 Stunden von Spa*

17.-18. Juli: Misano (Sprint)

31. Juli - 1. August: Magny-Cours (Sprint)

28.-29. August: 3 Stunden vom Nürburgring

18.-19. September: Zandvoort (Sprint)

2.-3. Oktober: Hungaroring (Sprint)

23.-24. Oktober: 3 Stunden von Barcelona

*vorbehaltlich F1-Kalender 2027

IGTC-Kalender 2027

11.-14. Februar 2027: 12 Stunden von Bathurst

7.-8. Mai: 8 Stunden von Austin

27.-30. Mai: 24 Stunden vom Nürburgring

24.-27. Juni: 24 Stunden von Spa*

3.-5. September: 1.000 Kilometer von Suzuka

*vorbehaltlich F1-Kalender 2027