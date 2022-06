Testfahrten 24h Spa 2022: Audi-Bestmarke hält

Audio-Player laden

Insgesamt 18 Stunden Testfahrten zum 24-Stunden-Rennen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps sind am Mittwoch zu Ende gegangen. Nachdem am Dienstag beinahe der Streckenrekord gefallen wäre, war die Zeiten am Mittwoch geringfügig langsamer.

Gesamtergebnis Testfahrten 24h Spa 2022

Am Ende fand sich der KCMG-Porsche #47 mit Laurens Vanthoor am Steuer in 2:17.725 Minuten ganz oben in der Tagesliste ein. Der Belgier markierte die Zeit in der kühleren Vormittagssession, die nur von einer roten Flagge für eine Streckeninspektion unterbrochen wurde.

Am Nachmittag sorgte der KCMG-Porsche dann für eine von vier Unterbrechungen, als der Bolide stehen blieb. Zwei weitere Rote Flaggen gab es durch einen Ausflug der "Iron Dames" in den Kies und eine für einen weiteren liegengebliebenen Porsche, diesmal Fahrzeug #54 von Dinamic Motorsport.

Valentinos Rossis WRT-Audi #46 hatte einen Abflug in der Bruxelles-Kurve, der eine (für die Farbgebung des Autos passende) Full Course Yellow nach sich zog. Es ist aber unklar, wer am Steuer saß.

Allied-Racing sorgte für ein Porsche-1-2 am Vormittag. Auch der Jota-McLaren #38, der Car-Collection-Audi #12, der Sainteloc-Audi #26, der Herberth-Porsche #911 und der Dinamic-Porsche #54 waren mit ihren Zeiten vom Vormittag allesamt schneller als der Schnellste am Mittwochnachmittag. Das war der EMA-Porsche #74 mit Matt Campbell am Steuer in 2:18.069 Minuten.

Die WRT-Bestzeit vom Dienstag blieb unangetastet Foto: SRO / Patrick Hecq Photography

Insgesamt blieben die Zeiten jedoch langsamer als am Dienstag. Das heißt, dass die 2:17.461 Minuten von Charles Weerts im WRT-Audi #32 bestand haben. Im Gesamtergebnis werden die ersten sieben Plätze mit Zeiten aus der Dienstagssession belegt, erst auf Platz acht folgt der Jota-McLaren #38 mit seiner drittbesten Zeit vom Mittwochvormittag.

Die 24 Stunden von Spa finden traditionell Ende Juli statt. Los geht es am Donnerstag, den 28. Juli, doch schon vorher stehen verschiedene Sitzungen der Rahmenrennserien auf dem Programm. Start zum Rennen ist am Samstag, den 30. Juli, um 16:45 Uhr. 65 Fahrzeuge sind für die 74. Ausgabe des Rennens gemeldet.

Ergebnis Testfahrten 24h Spa 2022, Mittwoch (Top 10):

01. KCMG-Porsche #47, 2:17.725 Minuten

02. Allied-Porsche #91, 2;17.860

03. Jota-McLaren #38, 2:17.929

04. Car-Collection-Audi #12, 2:18.016

05. Sainteloc-Audi #26, 2:18.035

06. Herberth-Porsche #911, 2:18.054

07. Dinamic-Porsche #54, 2:18.057

08. EMA-Porsche #74, 2:18.069

09. Boutsin-Audi #10, 2:18.154

10. WRT-Audi #32, 2:18.182

Ergebnis Testfahrten 24h Spa 2022, kumuliert (Top 10):

01. WRT-Audi #32, 2:17.461 Minuten

02. Dinamic-Porsche #54, 2:17.535

03. KCMG-Porsche #47, 2:17.719

04. Rowe-BMW #98, 2:17.857

05. Allied-Porsche #91, 2:17.860

06. Car-Collection-Audi #12, 2:17.862

07. Iron-Lynx-Ferrari #51, 2:17.919

08. Jota-McLaren #38, 2:17.929

09. GruppeM-Mercedes #55, 2:17.947

10. Sainteloc-Audi #26, 2:18.035

Mit Bildmaterial von SRO.