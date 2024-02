Trennungsschock vor erstem Rennen: Dinamic in GTWC nicht mit Ford

Plötzliches Aus noch vor dem ersten gemeinsamen Rennen: Dinamic GT hat am Donnerstag mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit mit Ford noch vor dem ersten Rennen der GT-World-Challenge (GTWC) Europe beendet ist.

Nach Informationen von Motorsport-Total.com ging die kurzfristige Trennung nicht vom Team aus, sondern von Ford. Das Team dürfte selbst von der Entscheidung überrascht worden sein.

In einem Social-Media-Statement von Dinamic GT heißt es: "Heute müssen wir euch eine Nachricht mitteilen, die wir nie überbringen wollten. Leider ist unsere Beziehung zu Ford aus Gründen, die wir nicht näher erläutern möchten, abrupt beendet worden."

"Das Dinamic-GT-Team hat in den letzten Monaten unermüdlich an diesem gemeinsamen Projekt gearbeitet und wir haben nie aufgehört, daran zu glauben. Wir geben daher bekannt, dass wir in dieser Saison keine Rennen mit Ford fahren werden."

Geplant war ein Einsatz von zwei brandneuen Ford Mustang GT3 in beiden Submeisterschaften der GTWC Europe. Im Sprint-Cup waren Christopher Mies und Frederic Vervisch auf dem Pro-Fahrzeug #54 und Ben Barker und Philipp Sager auf dem Bronze-Auto #55 gemeldet. Im Endurance-Cup sollten die Crews durch Dennis Olsen (#54) und Christopher Zöchling (#55) verstärkt werden.

Dinamic GT hat außerdem sämtliche Ford-Inhalte von ihren Social-Media-Seiten entfernt. Ford bestätigte gegenüber mehreren Medien die Trennung, wollte aber nicht weiter ins Detail gehen.

Fraglich ist, wie es mit Dinamic GT weitergehen wird. Das Team hat ein Nordschleifenprogramm mit Porsche, das auch 2024 fortgesetzt werden soll. Ob es in der GTWC zu Porsche-Einsätzen kommt, bleibt abzuwarten. Zumindest die drei Bronzefahrer hätten reichlich Erfahrung mit Porsche-Modellen.

Das Team schreibt: "Aber Dinamic GT hört hier nicht auf; wir werden uns ein paar Tage Zeit zum Nachdenken nehmen, aber wir können euch versichern, dass wir stärker als zuvor zurückkommen werden. Denn aus Krisen entstehen Chancen, und Aufgeben liegt nicht in unserer Natur... Wir werden zurückkehren... und zwar bald."

Bisher bestätigte Fahrzeuge - GTWC Europe Sprint-Cup 2024

#10 - Boutsen VDS - tba/tba - Mercedes-AMG GT3 (Pro)

#18 - GSM Racing - Mikkel Johansen/tba - Lamborghini Huracan GT3 Evo2 (tba)

#30 - Team WRT - Sam de Haan/Calan Williams - BMW M4 GT3 (Silver)

#31 - Team WRT - tba/tba - BMW M4 GT3

#32 - Team WRT - Dries Vanthoor/Charles Weerts - BMW M4 GT3 (Pro)

#46 - Team WRT - Valentino Rossi/Maxime Martin - BMW M4 GT3 (Pro)

#90 - Madpanda Motorsport - tba/tba - Mercedes-AMG GT3 (Silver)

#96 - Rutronik Racing - Sven Müller/Patric Niederhauser - Porsche 911 GT3 R (992) (Pro)

#97 - Rutronik Racing - Dustin Blattner/Dennis Marschall - Porsche 911 GT3 R (992) (Bronze)

tba - Boutsen VDS - tba/tba - Mercedes-AMG GT3 (tba)

tba - GMB Motorsport - Gustav Birch/Simon Birch - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (Silver)

tba - Tresor Competition - Lorenzo Ferrari/tba - Audi R8 LMS GT3 Evo II (tba)

Bisher bestätigte Fahrzeuge - GTWC Europe Endurance-Cup 2024

#10 - Boutsen VDS - tba/tba/tba - Mercedes-AMG GT3 (Pro)

#24 - AMR Comtoyou Racing - Sebastian Ögaard/tba/tba - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (Silver)

#30 - Team WRT - Sam de Haan/Ahmad Al Harthy/Jens Klingmann - BMW M4 GT3 (Bronze)

#32 - Team WRT - Dries Vanthoor/Charles Weerts/Sheldon van der Linde - BMW M4 GT3 (Pro)

#46 - Team WRT - Valentino Rossi/Maxime Martin/Raffaele Marciello - BMW M4 GT3 (Pro)

#90 - Madpanda Motorsport - Ezequiel Perez Companc/tba/tba - Mercedes-AMG GT3 (Silver)

#91 - Herberth Motorsport - Ralf Bohn/Alexander Schwarzer/tba - Porsche 911 GT3 R (992) (tba)

#96 - Rutronik Racing - Sven Müller/Patric Niederhauser/Julien Andlauer - Porsche 911 GT3 R (992) (Pro)

#97 - Rutronik Racing - Dustin Blattner/Dennis Marschall/Loek Hartog/Zacharie Robichon* - Porsche 911 GT3 R (992) (Bronze)

tba - Boutsen VDS - tba/tba/tba - Mercedes-AMG GT3 (tba)

tba - GMB Motorsport - Gustav Birch/Simon Birch/Kasper Jensen - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (Silver)

tba - AMR Comtoyou Racing - Matisse Lismont/tba/tba - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (tba)

tba - Kessel Racing - David Fumanelli/Nicolo Rosi/Niccolo Schiro - Ferrari 296 GT3 (Bronze)

tba - Rowe Racing - Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann - BMW M4 GT3 (Pro)

tba - Rowe Racing - Dan Harper/Max Hesse/Augusto Farfus - BMW M4 GT3 (Pro)

tba - Sainteloc Junior Team - tba/tba/tba - Audi R8 LMS GT3 Evo II (tba)

tba - Sainteloc Junior Team - tba/tba/tba - Audi R8 LMS GT3 Evo II (tba)

tba - Schumacher CLRT - tba/tba/tba - Porsche 911 GT3 R (992)

tba - Tresor Competition - Lorenzo Ferrari/tba/tba - Audi R8 LMS GT3 Evo II (tba)

tba - Triple Eight JMR - Prince Jeffri Ibrahim/Jordan Love/tba - Mercedes-AMG GT3 (tba)

tba - Walkenhorst Motorsport - Tim Creswick/Ben Green/Mex Jansen - Aston Martin Vantage AMR GT3 (Bronze)

tba - Walkenhorst Motorsport - tba/tba/tba - Aston Martin Vantage AMR GT3 (tba)

tba - Walkenhorst Motorsport - tba/tba/tba - Aston Martin Vantage AMR GT3 (tba)

*Vierter Fahrer nur für die 24h Spa

Mit Bildmaterial von Ford Performance.