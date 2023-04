Valentino Rossi und WRT erklären Ausritt und Reifenschaden in Monza

Hinsichtlich der Performance war Valentino Rossi beim Saisonauftakt 2023 der GT-World-Challenge (GTWC) am vergangenen Sonntag in Monza absolut konkurrenzfähig. Dass er und seine beiden Kollegen Augusto Farfus und Maxime Martin im WRT-BMW mit der Startnummer 46 das Rennen nicht zu Ende fahren konnten, lag an einem kleinen Zwischenfall.

Im ersten Stint hielt Rossi zunächst für längere Zeit die schnellste Runde im gesamten Feld. Als er an dritter Stelle fuhr, verbremste er sich in der Schikane am Ende der Start/Ziel-Gerade. Der dunkelblaue BMW sprang über die Randsteine und kam daraufhin nicht gleich wieder auf Tempo.

"Unglücklicherweise blieb das Auto im Leerlauf und ich musste erst wieder in den ersten Gang schalten", erklärt Rossi und weiter: "Dadurch haben wir 15 Sekunden verloren. Danach waren wir wieder vorne dabei, aber leider hatten wir einen Schaden am Auto. Das ist sehr schade, denn das Potenzial war sehr groß."

Nachdem Rossi das Steuer an Farfus übergeben hatte, trat der vom Italiener angesprochene Schaden in Form eines Reifenschadens auf. Wie WRT-Rennleiter Pierre Dieudonne gegenüber 'SportsCar365' verrät, war "der Reifenschaden eine Folge von Beschädigungen am Unterboden" nach Rossis Sprung über die Randsteine.