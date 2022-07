Wetter 24h Spa 2022: Wettervorhersage für Trainings und Rennen

Audio-Player laden

Das mitunter sehr wechselhafte und unberechenbare Wetter in den Ardennen hat bei den 24 Stunden von Spa-Francorchamps schon oft eine entscheidende Rolle gespielt. Plötzlich einsetzender Regen hat schon so manchen Favoriten von der Bahn gespült und den Rennverlauf auf den Kopf gestellt.

Damit ist an bei der diesjährigen Ausgabe an diesem Wochenende aber nicht zu rechnen - so viel vorab. Für das Rennen am Samstag und Sonntag ist für den Osten Belgiens ruhiges Sommerwetter mit verhalten warmen Temperaturen vorhergesagt.

Zum Rennstart am Samstagnachmittag zeigen sich am Himmel ein Mix aus Wolken und Sonne, die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 16 Prozent ab sehr gering. Die Tageshöchsttemperatur beträgt 22 Grad Celsius, in der Nacht kühlt sich die Luft auf Werte von knapp über zehn Grad Celsius ab.

Am Sonntag zeigen sich etwas mehr Wolken am Himmel, daziwschen scheint aber auch die Sonne. Mit 23 Grad Celsius wird es ähnlich warm wie am Samstag, die Niederschlagswahrscheinlichkeit steigt nur leicht auf 25 Prozent.

Nass wird es dafür nach aktuellem Stand am Freitagvormittag. Nach Regenfällen am frühen Morgen sind bis zur Mittagszeit weitere Regenschauer möglich, die am Nachmittag aber abziehen. Mit Höchstwerten von 19 Grad Celsius bleibt es etwas kühler als an den Folgetagen.

Der Wind weht an allen Tagen der Rennveranstaltung schwach bis mäßig aus zunächst nördlichen, später umlaufenden Richtungen.

Mit Bildmaterial von SRO Motorsports Group.