Wetter 24h Spa 2026: Erst droht Hitze, dann Unwetter

Die für einen Juni beispiellose Hitzewelle in Mittel- und Westeuropa sucht auch die 24 Stunden von Spa (hier im Livestream!) ein. Bis Samstag werden Temperaturen von weit jenseits der 30 Grad Celsius gemessen werden. Im Rennen könnte es ein anderes Problem geben, weil dann unwetterartige Gewitter drohen.

Hitze ist bei den 24 Stunden von Spa nichts Neues. Im Jahr 2018 wurden bis zu 37 Grad Celsius Lufttemperatur gemessen. Ein Jahr später gab es Rekordwerte von fast 40 Grad am ersten Trainingstag, an dem auch der Deutschlandrekord von 41,2 Grad Celsius in Duisburg-Baerl gemessen wurde.

Derartige Werte werden entgegen früherer Vorhersagen, die die 40 durchaus in Reichweite sahen, nun aber doch nicht erreicht. Die Höchstwerte wurden auf 36 Grad Celsius am Freitag und Samstag herabgesetzt. Dennoch sind solche Werte für die Zuschauer gefährlich. Deshalb stellt der Veranstalter an allen Tagen kostenfreies Trinkwasser zur Verfügung.

Auch die Fahrer werden unter den Bedingungen leiden, denn die 24 Stunden von Spa gelten ohnehin schon als das physisch herausforderndste der 24-Stunden-Rennen. Die gute Nachricht für alle Piloten: Im Rennen erfolgt schon am Samstagabend eine deutliche Abkühlung. (Zeitplan 24h Spa 2026)

Die schlechte: Diese erfolgt jedoch mit Blitz und Donner, und diese können richtig heftig ausfallen. Der Grund ist, dass ein mächtiges Tiefdruckgebiet vom Nordatlantik die Hitze langsam nach Osten schiebt. Durch die Drehung von Tiefdruckgebieten ergibt sich eine Südwestströmung, die unwetterartige Gewitter bringen kann.

Die sogenannten CAPE-Werte, die die Gewitterenergie einer Luftmenge anzeigen, erreichen Werte, die Seltenheitswert haben. Spa-Francorchamps befindet sich am südlichsten Ende des "Zündgürtels". Die größte Unwettergefahr gibt es in einem nordwestlich liegenden Gürtel von Pris über Brüssel, die Niederlande bis hin nach Bremen und Kiel. Dennoch können schwerste Gewitter das Rennen potenziell beeinträchtigen - bis zum Ende am Sonntag.

Zuschauer müssen also einiges auf sich nehmen. Der Veranstalter ruft explizit dazu auf, genügend Wasserflaschen mitzubringen und die kostenlose Trinkwasserversorgung zu nutzen. Auch beim Alkoholkonsum sollte nebenbei immer ausreichend Wasser getrunken werden, um vor Dehydrierung sicher zu sein.

Die professionellen Fahrer sollten mit den Bedingungen klarkommen können, die Autos, die auch in tropischen Ländern fahren, sowieso. Für Amateurfahrer könnte das Rennen allerdings eine brutale Belastungsprobe werden, vor allem in den ersten Stunden, bevor die Abkühlung einsetzt.