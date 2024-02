WRT-BMW-GT3-Aufgebot steht: Rossi mit Marciello in der GTWC-Endurance

Im Rahmen einer Medienveranstaltung im belgischen Spa hat das BMW-Werksteam WRT den endgültigen GT3-Fahrerkader für die Saison 2024 vorgestellt. Dabei wurde bestätigt, dass MotoGP-Legende Valentino Rossi gemeinsam mit Maxime Martin nicht nur in der LMGT3-Klasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), sondern auch im Endurance-Cup der GT-World-Challenge Europe antreten wird.

Dort werden Rossi und Martin von einem der besten GT3-Piloten überhaupt unterstützt: Rafaelle Marciello. Der Italiener ist nach zahlreichen Siegen mit Mercedes-AMG in dieser Saison zu BMW gewechselt und wird neben seinen Einsätzen in der WEC-Hypercar-Klasse auch die GTWC-Endurance im BMW M4 GT3 mit der Startnummer 46 bestreiten. Bereits bei den 12 Stunden von Bathurst im Februar geht das Trio gemeinsam an den Start.

"Ich bin sehr glücklich mit meinem Programm für 2024 und kann es kaum erwarten, loszulegen", sagt Rossi. "In der GT-World-Challenge werde ich mit Maxime und Lello, zwei fantastischen Fahrern, im Endurance Cup antreten und ich denke, wir können sehr stark sein. Außerdem werde ich mit Maxime zwei Rennen im Sprint-Cup bestreiten, Misano und Brands Hatch, zwei Strecken, auf denen wir im vergangenen Jahr sehr gut abgeschnitten haben.

Das zweite Auto von WRT in der GT-World-Challenge teilt sich ein eingespieltes Duo, die beiden Belgier Dreis Vanthoor und Charles Weerts. Sie starten sowohl im Sprint- als auch im Endurance-Cup. Bei den Langstreckenrennen werden sie von DTM-Pilot Sheldon van der Linde unterstützt. Einen dritten WRT-BMW teilen sich Jens Klingmann, Sam De Haan und Ahmad Al-Harthy in der Am-Klasse des GTWC-Endurance.

Al-Harthy wird zudem als Bronze-Fahrer in der WEC gemeinsam mit Rossi und Martin an den Start gehen. Das zweite Auto in der LMGT3, in der jeweils ein Silber- und ein Bronze-Fahrer eingesetzt werden müssen, teilen sich Augusto Farfus, Sean Gelael und Darren Leung.

"Ich gratuliere Vincent Vosse [WRT-Teamchef] und seinen Kollegen dazu, dass sie hervorragende Amateurfahrer für die LMGT3-Klasse verpflichtet haben", sagt BMW-Motorsportchef Andreas Roos. "Mit diesen Teams sehe ich eine sehr gute Chance, in dieser Klasse ganz vorne mitzuspielen. In der GTWC greift WRT mit einer bewährten und durch Raffaele Marciello verstärkten Mannschaft mit dem BMW M4 GT3 wieder nach Titeln."

Mit Bildmaterial von SRO.