GTWC Misano 2022: Sprint-Cup mit Valentino Rossi im Livestream

Heimspiel für Valentino Rossi in der GT-World-Challenge Europe! Die GTWC reist zum Misano World Circuit Marco Simoncelli, in dessen Nähe die MotoGP-Legende aufgewachsen ist. 'Motorsport.com' hat für euch wieder alle Informationen für Rennen sieben und acht des Sprint-Cups gesammelt.

Zeitplan GTWC Misano (Alle Zeiten MESZ)

Freitag, 1. Juli

09:00 - 10:20 Uhr: Freies Training

14:50 - 16:10 Uhr: Pre-Qualifying

Samstag, 2. Juli

09:30 - 09:50 Uhr: Qualifying 1

15:00 - 16:00 Uhr: Rennen 1

Sonntag, 3. Juli

09:00 - 09:20 Uhr: Qualifying 2

14:45 - 15:45 Uhr: Rennen 2

GTWC Misano 2022: Die Starterliste

Das Feld im Sprint-Cup wächst in Misano auf 27 Fahrzeuge an. Neu im Pro-Cup ist Imperiale Racing, die einen Lamborghini Huracan GT3 Evo mit Werksfahrer Albert Costa einsetzen. Ein weiterer Lamborghini stößt im Silver-Cup hinzu. Hier sitzt unter anderem Jonathan Cecotto (Sohn von Johnny Cecotto und jüngerer Bruder von Johnny Cecotto jun.) am Steuer.

Pro-Cup (13 Autos):

#11 - Tresor by Car Collection - Simon Gachet/Christopher Haase - Audi R8 LMS evo II GT3

#12 - Tresor by Car Collection - Mattia Drudi/Luca Ghiotto - Audi R8 LMS evo II GT3

#25 - Sainteloc Junior Team - Aurelien Panis/Patric Niederhauser - Audi R8 LMS evo II GT3

#32 - Team WRT - Charles Weerts/Dries Vanthoor - Audi R8 LMS evo II GT3

#33 - Team WRT - Jean-Baptiste Simmenauer/Christopher Mies - Audi R8 LMS evo II GT3

#46 - Team WRT - Valentino Rossi/Frederic Vervisch - Audi R8 LMS evo II GT3

#54 - Dinamic Motorsport - Adrien De Leener/Christian Engelhart - Porsche 911 GT3 R

#56 - Dinamic Motorsport - Giorgio Roda/Klaus Bachler - Porsche 911 GT3 R

#66 - Attempto Racing - Pieter Schothorst/Dennis Marschall - Audi R8 LMS evo II GT3

#88 - AKKODIS ASP Team - Jules Gounon/Jim Pla - Mercedes-AMG GT3

#89 - AKKODIS ASP Team - Timur Boguslawski/Raffaele Marciello - Mercedes-AMG GT3

#112 - JP Motorsport - Dennis Lind/Vincent Abril - McLaren 720S GT3

#663 - Imperiale Racing - Alberto Di Folco/Albert Costa - Lamborghini Huracan GT3 Evo

Pro-Am-Cup (5 Autos):

#21 - AF Corse - Hugo Delacour/Cedric Sbirrazzuoli - Ferrari 488 GT3

#52 - AF Corse - Louis Machiels/Andrea Bertolini - Ferrari 488 GT3

#111 - JP Motorsport - Patryk Krupinski/Norbert Siedler - McLaren 720 S GT3

#188 - Garage 59 - Miguel Ramos/Dean Macdonald - McLaren 720 S GT3

#888 - LP Racing S.R.L. - Mattia Di Giusto/Jonathan Cecotto - Lamborghini Huracan GT3 Evo

Silver-Cup (9 Autos):

#18 - GSM Novamarine - Danny Kroes/Daan Pijl - Lamborghini Huracan GT3 Evo

#26 - Sainteloc Junior Team - Gilles Magnus/Nicolas Baert - Audi R8 LMS evo II GT3

#30 - Team WRT - Benjamin Goethe/Thomas Neubauer - Audi R8 LMS evo II GT3

#53 - AF Corse - Ulysse de Pauw/Pierre Alexandre Jean - Ferrari 488 GT3

#86 - AKKODIS ASP Team - Igor Walilko(Petru Umbrarescu - Mercedes-AMG GT3

#87 - AKKODIS ASP Team - Thomas Drouet/Casper Stevenson - Mercedes-AMG GT3

#93 - SKY - Tempesta Racing - Eddie Cheever III/Christopher Froggatt - Mercedes-AMG GT3

#99 - Attempto Racing - Nicolas Schöll/Alex Aka - Audi R8 LMS evo II GT3

#159 - Garage 59 - Ethan Simioni/Manuel Maldonado - McLaren 720 S GT3

GT-World-Challenge Europe: TV-Zeiten und Livestream (Alle Zeiten MESZ)

Die Sessions der GT-World-Challenge Europe werden auf 'Motorsport-Total.com' live übertragen. Der Livestream ist kostenlos und wird in deutscher und englischer Sprache bereitgestellt. Zusätzlich gibt es eine Onboard-Kamera aus dem Auto von Valentno Rossi und Frederic Vervisch.

Der Pay-TV-Sender Sky übertragt in der GTWC-Saison 2022 an insgesamt acht Wochenenden live. Sky bietet zwei Möglichkeiten an: Einerseits über das klassische "Sky Q"-Abo, mit Receiver für den Empfang über Satellit, Kabel oder das Internet. Zum anderen im Rahmen von "WOW", das als reiner Streaming-Dienst flexibel ohne Receiver buchbar ist.

Wettervorhersage, Stand: 28. Juni

Stand Dienstag ist die Wettervorhersage für das Misano-Wochenende italienisch gut. Lediglich für Freitag wird eine leichte Bewölkung vorhergesagt. Für Samstag und Sonntag lässt die Vorhersage strahlenden Sonnenschein erwarten. Die Höchsttemperatur ist im Bereich von 30 Grad Celsius zu erwarten, wobei es am Freitag mit 31 Grad sogar am wärmsten werden soll, am Samstag mit 28 Grad am "kühlsten".

Das Regenrisiko wird für Freitag mit zehn Prozent eingeschätzt. Es ist der höchste Wert für das gesamte Wochenende. Am Samstag und Sonntag liegt die Wahrscheinlichkeit für Niederschlag laut aktueller Prognose bei gerade mal drei Prozent.

Meisterschaftsstand GTWC Europe Sprint-Cup 2022

1. Dries Vanthoor/Charles Weerts (Audi) - 74,5 Punkte

2. Timur Boguslawski/Raffaele Marciello (Mercedes-AMG) - 74

3. Jim Pla (Mercedes-AMG) - 49

4. Ulysse de Pauw/Pierre-Alexandre Jean (Ferrari) - 41

5. Jules Gounon (Mercedes-AMG), Patric Niederhauser/Aurelien Panis (Audi) - 36

...

17. Valentino Rossi/Frederic Vervisch (Audi) - 2

Daten zum Misano World Circuit Marco Simoncelli

Typ: Permanente Rennstrecke

Länge: 4,226 Kilometer

Kurven: 16

Eröffnung/Umbauten: 1972, 1992/93, 2006/07, 2007/08

GTWC in Misano seit: 2015

Adresse: Viale Daijiro Kato, 10, 47843 Misano Adriatico RN (Italien)

Alle GTWC- und Blancpain-GT-Sieger in Misano

2015 - Qualirennen: Marco Seefried/Norbert Siedler (Ferrari 458 Italia)

2015 - Hauptrennen: Marco Seefried/Norbert Siedler (Ferrari 458 Italia)

2016 - Qualirennen: Maxime Soulet/Andy Soucek (Bentley Continental GT3)

2016 - Hauptrennen: Frederic Vervisch/Laurens Vanthoor (Audi R8 LMS)

2017 - Qualirennen: Franck Perera/Maximilian Buhk (Mercedes-AMG GT3)

2017 - Hauptrennen: Franck Perera/Maximilian Buhk (Mercedes-AMG GT3)

2018 - Rennen 1: Alex Riberas/Christopher Mies (Audi R8 LMS)

2018 - Rennen 2: Alex Riberas/Christopher Mies (Audi R8 LMS)

2019 - Rennen 1: Andrea Caldarelli/Marco Mapelli (Lamborghini Huracan GT3 Evo)

2019 - Rennen 2: Charles Weerts/Dries Vanthoor (Audi R8 LMS GT3)

2020 - Rennen 1: Charles Weerts/Dries Vanthoor (Audi R8 LMS GT3)

2020 - Rennen 2: Timur Boguslawski/Raffaele Marciello (Mercedes-AMG GT3)

2020 - Rennen 3: Charles Weerts/Dries Vanthoor (Audi R8 LMS GT3)

2021 - Rennen 1: Charles Weerts/Dries Vanthoor (Audi R8 LMS GT3)

2021 - Rennen 2: Charles Weerts/Dries Vanthoor (Audi R8 LMS GT3)

Mit Bildmaterial von SRO / Dirk Bogaerts Photography.