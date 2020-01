Alle Sieger der Rallye Dakar seit 1979

Nach Afrika und Südamerika fand die Rallye Dakar im Januar 2020 erstmals in Saudi-Arabien statt. Im Laufe der zwölf Etappen wurde in allen Kategorien hart um den Sieg gekämpft. In der Automobilwertung sicherte sich Carlos Sainz nach 2010 (Volkswagen) und 2018 (Peugeot) seinen dritten Gesamtsieg. Das deutsche X-raid-Team hat erstmals seit 2015 wieder gewonnen.

Bei den Motorrädern endete die Erfolgsserie von KTM. Seit 2001 war die österreichische Marke ungeschlagen. In Saudi-Arabien triumphierte Honda mit Speerspitze Ricky Brabec. Er ist der erste US-Amerikaner, der die Rallye gewinnen konnte. Für Honda ist es der erste Sieg seit dem Jahr 1989.

Bei den LKW setzte sich die Regentschaft von Kamaz fort. Mit Andrej Karginow und Anton Schibalow feierte die russische Marke einen Doppelsieg. Für Karginow war es nach 2014 der zweite Gesamtsieg. Bei den Quads sicherte sich der Chilene Ignacio Casale seinen dritten Triumph. Und bei den SSV gewann mit Casey Currie auch ein US-Amerikaner.

Die Sieger der Rallye Dakar

Automobilwertung

in Afrika

1979 - Francois Genestrier/Jacques Lemordant (Frankreich) Range Rover

1980 - Freddy Kottulinsky/Hans Löffelmann (Deutschland) VW Iltis

1981 - Rene Metge/Bernard Giroux (Frankreich) Range Rover

1982 - Bernard Marreau/Jean-Louis Marreau (Frankreich) Renault 20

1983 - Jacky Ickx/Claude Brasseur (Belgien/Frankreich) Mercedes 280

1984 - Rene Metge/Dominique Lemoyne (Frankreich) Porsche 911

1985 - Patrick Zaniroli/Jean da Silva (Frankreich) Mitsubishi

1986 - Rene Metge/Dominique Lemoyne (Frankreich) Porsche 959

1987 - Ari Vatanen/Bernard Giroux (Finnland/Frankreich) Peugeot 205

1988 - Juha Kankkunen/Juha Piironen (Finnland) Peugeot 205

1989 - Ari Vatanen/Bruno Berglund (Finnland/Schweden) Peugeot 405

1990 - Ari Vatanen/Bruno Berglund (Finnland/Schweden) Peugeot 405

1991 - Ari Vatanen/Bruno Berglund (Finnland/Schweden) Citroen ZX

1992 - Hubert Auriol/Philippe Monnet (Frankreich) Mitsubishi Pajero

1993 - Bruno Saby/Dominique Serieys (Frankreich) Mitsubishi Pajero

1994 - Pierre Lartigue/Michel Perin (Frankreich) Citroen ZX

1995 - Pierre Lartigue/Michel Perin (Frankreich) Citroen ZX

1996 - Pierre Lartigue/Michel Perin (Frankreich) Citroen ZX

1997 - Kenjiro Shinozuka/Henri Magne (Japan/Frankreich) Mitsubishi Pajero

1998 - Jean-Pierre Fontenay/Gilles Picard (Frankreich) Mitsubishi Pajero

1999 - Jean-Louis Schlesser/Henri Magne (Frankreich) Schlesser-Renault

2000 - Jean-Louis Schlesser/Henri Magne (Frankreich) Schlesser-Renault

2001 - Jutta Kleinschmidt/Andreas Schulz (Deutschland) Mitsubishi Pajero

2002 - Hiroshi Masuoka/Pascal Maimon (Japan/Frankreich) Mitsubishi Pajero

2003 - Hiroshi Masuoka/Andreas Schulz (Japan/Deutschland) Mitsubishi Pajero

2004 - Stephane Peterhansel/Jean-Paul Cottret (FRA) Mitsubishi Pajero

2005 - Stephane Peterhansel/Jean-Paul Cottret (FRA) Mitsubishi Pajero

2006 - Luc Alphand/Gilles Picard (Frankreich) Mitsubishi Pajero

2007 - Stephane Peterhansel/Jean-Paul Cottret (FRA) Mitsubishi Pajero

2008 - abgesagt

ab 2009 in Südamerika

2009 - Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz (Südafrika/Deutschland) VW Touareg

2010 - Carlos Sainz/Lucas Cruz (Spanien) VW Touareg

2011 - Nasser Al-Attiyah/Timo Gottschalk (Katar/Deutschland) VW Touareg

2012 - Stephane Peterhansel/Jean-Paul Cottret (Frankreich) X-raid Mini

2013 - Stephane Peterhansel/Jean-Paul Cottret (Frankreich) X-raid Mini

2014 - Joan Roma/Michel Perin (Spanien/Frankreich) X-raid Mini

2015 - Nasser-Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Katar/Frankreich) X-raid Mini

2016 - Stephane Peterhansel/Jean-Paul Cottret (Frankreich) Peugeot 2008 DKR16

2017 - Stephane Peterhansel/Jean-Paul Cottret (Frankreich) Peugeot 3008 DKR

2018 - Carlos Sainz/Lucas Cruz (Spanien) Peugeot 3008 DKR Maxi

2019 - Nasser Al-Attiyah/Mattieu Baumel (Katar/Frankreich) Toyota Hilux

ab 2020 in Saudi-Arabien

2020 - Carlos Sainz/Lucas Cruz (Spanien) X-raid Mini Buggy

Motorradwertung

in Afrika

1979 - Cyril Neveu (Frankreich) Yamaha

1980 - Cyril Neveu (Frankreich) Yamaha

1981 - Hubert Auriol (Frankreich) BMW

1982 - Cyril Neveu (Frankreich) Honda

1983 - Hubert Auriol (Frankreich) BMW

1984 - Gaston Rahier (Belgien) BMW

1985 - Gaston Rahier (Belgien) BMW

1986 - Cyril Neveu (Frankreich) Honda

1987 - Cyril Neveu (Frankreich) Honda

1988 - Edi Orioli (Italien) Honda

1989 - Gilles Lalay (Frankreich) Honda

1990 - Edi Orioli (Italien) Cagiva

1991 - Stephane Peterhansel (Frankreich) Yamaha

1992 - Stephane Peterhansel (Frankreich) Yamaha

1993 - Stephane Peterhansel (Frankreich) Yamaha

1994 - Edi Orioli (Italien) Cagiva

1995 - Stephane Peterhansel (Frankreich) Yamaha

1996 - Edi Orioli (Italien) Yamaha

1997 - Stephane Peterhansel (Frankreich) Yamaha

1998 - Stephane Peterhansel (Frankreich) Yamaha

1999 - Richard Sainct (Frankreich) BMW

2000 - Richard Sainct (Frankreich) BMW

2001 - Fabrizio Meoni (Italien) KTM

2002 - Fabrizio Meoni (Italien) KTM

2003 - Richard Sainct (Frankreich) KTM

2004 - Nani Roma (Spanien) KTM

2005 - Cyril Despres (Frankreich) KTM

2006 - Marc Coma (Spanien) KTM

2007 - Cyril Despres (Frankreich) KTM

2008 - abgesagt

ab 2009 in Südamerika

2009 - Marc Coma (Spanien) KTM

2010 - Cyril Despres (Frankreich) KTM

2011 - Marc Coma (Spanien) KTM

2012 - Cyril Despres (Frankreich) KTM

2013 - Cyril Despres (Frankreich) KTM

2014 - Marc Coma (Spanien) KTM

2015 - Marc Coma (Spanien) KTM

2016 - Toby Price (Australien) KTM

2017 - Sam Sunderland (Großbritannien) KTM

2018 - Matthias Walkner (Österreich) KTM

2019 - Toby Price (Australien) KTM

ab 2020 in Saudi-Arabien

2020 - Ricky Brabec (USA) Honda

