Dakar-Unfall: Motorradfahrer in der Heimat, aber "Zustand noch kritisch"

Neues Update zu Carles Falcon: Der Motorradfahrer, der auf der zweiten Etappe der diesjährigen Rallye Dakar schwer gestürzt war, wurde mittlerweile in seine spanische Heimat gebracht. "Er ist auf der Intensivstation und sein Zustand ist immer noch kritisch", gibt das TwinTrail Racing Team in einer Erklärung bekannt.

"Die Ärzte werden neue Tests durchführen, wie es im Protokoll vorgesehen ist", heißt es in dem Statement weiter. "Seine Familie und seine Freunde bedanken sich für alle erhaltenen Unterstützungsnachrichten. Wir melden uns weiterhin, wenn es Neuigkeiten gibt."

Falcon war auf der zweiten Etappe von Al-Henakiyah nach Ad-Dawadimi mit seiner KTM des TwinTrail-Teams aus der Rally2-Klasse schwer gestürzt. Innerhalb weniger Minuten war ein Hubschrauber mit Notärzten vor Ort, die den Spanier ohne Puls vorfanden. Er wurde daraufhin wiederbelebt und per Helikopter ins Krankenhaus nach Ad-Dawadimi geflogen.

Dort wurde festgestellt, dass sich Falcon zahlreiche Brüche zugezogen hat, unter anderem fünf Rippen, das linke Handgelenk und das Schlüsselbein. Der Bruch eines Halswirbels verursachte ein Hirnödem, das aktuell offenbar die größten Schwierigkeiten bereitet. Er wurde nach dem Unfall ins künstliche Koma versetzt, in dem er sich noch immer befindet.

Die Teammitglieder von TwinTrail Racing haben mittlerweile entschieden, ebenfalls die Heimreise anzutreten. Vor allem Isaac Feliu, ein guter Freund von Falcon, der ihn zur diesjährigen Teilnahme an der Rallye Dakar ermutigte, ist vom Unfall seines Teamkollegen schwer getroffen.

KTM-Fahrer Falcon war 2022 schon einmal bei der Wüstenrallye am Start und belegte den 16. Platz in der "Original by Motul"-Wertung, bei dem die Fahrer die Etappen bewältigen und ihre Motorräder selbst reparieren müssen. In der Gesamtwertung landete der Spanier auf dem 68. Rang.

Zur Halbzeit der Rallye Dakar 2024 führt Ricky Brabec (Honda) die Gesamtwertung an, gefolgt von Hero-Pilot. Ross Branch. Für die KTM-Fahrer lief es in der ersten Woche nicht wie geplant: Kevin Benavides, der im Vorjahr die Rallye Dakar gewann, liegt nach der sechsten von zwölf Etappen auf dem sechsten Platz, allerdings fehlen ihm knapp 30 Minuten auf die Spitze.

Mit Bildmaterial von TwinTrail Racing Team.