"Könnte entscheidend sein": Sebastien Loeb wegen Reifenproblem im Nachteil?

Audi liegt zur Halbzeit der Rallye Dakar 2024 in Führung - doch für Sebastien Loeb sind noch alle Chancen auf den Gesamtsieg vorhanden. Der Franzose feierte schon zwei Etappensiege und liegt am Ruhetag auf der dritten Position, mit einem Rückstand von knapp 30 Minuten auf Spitzenreiter Carlos Sainz.

Das Problem: Loeb hatte in der ersten Woche mit mehreren Reifenschäden zu kämpfen, ebenso wie Teamkollege Nasser Al-Attiyah. Die Mannschaft von Prodrive ist ratlos und der neunfache Rallye-Weltmeister fürchtet, dass das Reifenproblem das Zünglein an der Waage sein könnte. "Das könnte entscheidend sein, aber ich hoffe es nicht", sagt Loeb gegenüber Motorsport-Total.com.

"Wir wissen, dass das Terrain, das Gewicht des Autos und die Reifen im Moment nicht sehr gut zusammenpassen", weiß der Franzose. "Bei den Steinen [auf der Strecke] haben wir keinen Spaß im Auto, weil wir versuchen müssen, dort ohne Schäden durchzukommen."

"Es fühlte sich aber nicht so an, dass wir einen Stein getroffen hätten", ist Loeb über die bisherigen Reifenprobleme ratlos. "Der Schaden war plötzlich da und wir wissen nicht warum. Es ist ein bisschen frustrierend, hoffentlich haben wir ein bisschen mehr Glück." Vor allem die vorletzte Etappe der diesjährigen Rallye zeichnet sich noch einmal durch felsigen Untergrund aus.

Loeb: "Versuchen, schnell und clever zu sein"

Davon lässt sich der erfahrene Offroad-Profi allerdings nicht aus der Ruhe bringen. "Wir fahren wie immer und versuchen, einen guten Rhythmus zu finden", sagt Loeb am Ruhetag. "Morgen kommt eine lange, schwierige Etappe, insbesondere für die Navigation und die Reifen. Wir werden weiterhin versuchen, schnell und clever zu sein, und Reifenschäden zu vermeiden, das ist unsere Schwachstelle aktuell."

Sebastien Loeb kämpfte bisher mit mehreren Reifenschäden Foto: Red Bull Content Pool

Für Teamkollege Al-Attiyah haben sich die Siegchancen wegen technischer Probleme mit der Lenkung in Luft aufgelöst. Der vierfache Dakar-Sieger kündigte daraufhin an, Loeb im Kampf um den Gesamtsieg zu unterstützen. Wie das funktioniert? "Ich weiß nicht", ist der Franzose im Gespräch mit Motorsport-Total.com ehrlich. "Im Moment sollte er ein bisschen Zeit auf den Etappen gutmachen, um Punkte für die Meisterschaft zu sammeln."

Dafür hat Al-Attiyah bedingt durch seine Startposition für die siebte Etappe eine gute Ausgangslage. Allerdings wäre es für Loeb nicht hilfreich, wenn sein Teamkollege am Sonntag einen weiteren Etappensieg erzielt. "Am nächsten Tag würde er vor mir starten, also weiß ich nicht, wie der Plan ist", so Loeb. "Wenn ich wirklich Hilfe bräuchte, wäre er da, aber im Moment hängt es von der Startposition ab."

Mit Bildmaterial von Red Bull Content Pool.